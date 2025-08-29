Новини
Бизнес »
ЕС трябва да се откаже от сделката със САЩ в случай на санкции от страна на Тръмп

29 Август, 2025 11:50 492 4

  • тереза рибера-
  • ес-
  • сащ-
  • санкции-
  • цифров

Съюзът няма да спре разследването на американски технологични гиганти заради заплахите на американския президент

ЕС трябва да се откаже от сделката със САЩ в случай на санкции от страна на Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва да е готов да разтрогне търговското споразумение със САЩ, ако президентът на страната Доналд Тръмп не спре да оказва натиск върху общността относно Закона за цифровите услуги на ЕС (DSA).

„Можем да бъдем мили, учтиви, да се опитваме да намерим начини за решаване на проблеми и да отстраним разногласията, но не можем да се съгласяваме с всичко, което САЩ изискват. Не можем да се подчиняваме на волята на трета държава“. Това мнение изрази заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на конкуренцията Тереза Рибера в интервю за британското издание Financial Times. Заместник-председателят на ЕК добави, че общността „не може да жертва ценностите си само за да вземе предвид опасенията на другите страни".

Рибера специално подчерта, че ЕС няма да спре разследването на американски технологични гиганти заради заплахите на Тръмп. Според нея тези компании „имат огромни печалби на европейския пазар и те трябва да бъдат подчинени на същите закони и правила като всеки друг играч, независимо къде се намира централата им“.

По-рано Тръмп заяви, че САЩ са готови да наложат допълнителни мита върху стоки от онези страни, чиито цифрови правила, според него, дискриминират американските компании. Освен това аг. Reuters, позовавайки се на източници, съобщи, че администрацията на Тръмп обсъжда възможността за налагане на санкции срещу ЕС или представители на европейски страни поради Споразумението за цифрови услуги


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
  • 1 крадливия ес не трябва го има

    5 1 Отговор
    няколко урсули и каи крадът яко

    Коментиран от #4

    11:53 29.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Тръмп готви пакет санкции срещу европейските лидери .

    11:54 29.08.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Такъв човек трябва да бъде Председател на Европейската комисия,
    а не онази генеколожка фон дер Някояси, краварската подлога...

    12:01 29.08.2025

  • 4 А кой да го замени

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "крадливия ес не трябва го има":

    убиецът путлер ли?

    12:01 29.08.2025