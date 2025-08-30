Новини
Си Дзинпин: Китай и Казахстан са стратегически партньори
  Тема: Казахстан

Си Дзинпин: Китай и Казахстан са стратегически партньори

30 Август, 2025

Двете държави реализират големи инвестиционни проекти в областта на транспорта и логистиката, енергетиката

Си Дзинпин: Китай и Казахстан са стратегически партньори - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин изрази благодарност към Касим-Жомарт Токаев за участието му в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и честванията по случай 80-годишнината от Победата във Втората световна война, съобщава Kazinform, позовавайки се на Akorda.

Пекин отдава голямо значение на задълбочаването на вечното всеобхватно партньорство между Казахстан и Китай. „Китай и Казахстан са стратегически партньори“, каза китайският президент Си Дзинпин, изразявайки благодарност за участието на казахстанския си колега Касим-Жомарт Токаев в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и честванията по случай 80-годишнината от Победата във Втората световна война, съобщава Kazinform.

„Втората ни среща само за два месеца напълно демонстрира високото ниво и уникалния характер на китайско-казахстанските отношения. Подписахме редица важни документи, които поставиха основите на китайско-централноазиатското сътрудничество и откриха нова глава в диалога между Китай и страните от Централна Азия. Постигнахме и нови стратегически споразумения в китайско-казахстанските отношения, давайки нов мощен тласък на двустранните контакти. Китай и Казахстан са стратегически партньори, обвързани от взаимно разбирателство и доверие, независимо от това как се променя международната обстановка. И двете страни неизменно се придържат към принципите на добросъседство и приятелство, откритост и взаимноизгодно сътрудничество, както и към общия курс за изграждане на общност с обща съдба. „Готови сме да се подкрепяме взаимно по въпроси, засягащи нашите фундаментални интереси и ключови проблеми, както и постоянно да укрепваме и разширяваме всестранното сътрудничество, за да изведем китайско-казахстанските отношения на качествено ново ниво“, заяви Си Дзинпин.

По време на разговорите бяха разгледани начини за укрепване на търговските, икономическите, инвестиционните, културните и хуманитарните връзки.

Беше подчертано значението на увеличаването на търговския оборот и реализирането на големи инвестиционни проекти в областта на транспорта и логистиката, енергетиката, цифровизацията и изкуствения интелект, както и селското стопанство.

Държавните глави обмениха мнения по актуални въпроси от регионалния и международния дневен ред.

Както беше съобщено по-рано, президентът Касъм-Жомарт Токаев пристигна днес в Тянцзин, за да участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Държавният глава проведе разговори с китайския президент Си Дзинпин.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Китай
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Много хора,

    0 1 Отговор
    повечето българи,не знаят че Китай и Казахстан са съседни Държави!

    Коментиран от #6, #8

    21:47 30.08.2025

  • 2 си дзън

    2 1 Отговор
    Нормално е Китай и Казахстан да са са стратегически партньори.
    И казахите биха дузпата на руснаците, които ги бяха поробили.

    21:47 30.08.2025

  • 3 Ооооо,

    0 1 Отговор
    за тази статия няма ли центове?! Май да!

    Коментиран от #5

    21:48 30.08.2025

  • 4 БЕЗ МАЙТАП

    0 0 Отговор
    Поредният руски сателит отблъснат от Русия прихванат от Китай.А какъв магнит за съседите беше Русия преди Путин?

    21:48 30.08.2025

  • 5 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ооооо,":

    вече се показа!

    21:49 30.08.2025

  • 6 Много "българи"

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много хора,":

    Също не знаят къде се намира на картата
    териториалния термин У КраИна
    но викат Слава уСраИна " !

    21:49 30.08.2025

  • 7 ШОС

    0 0 Отговор
    Вече бие Гъ-7 по всички параграфи .

    21:50 30.08.2025

  • 8 Мигел

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Много хора,":

    Повечето българи не знаят че Казахстан е суверена държава държава като Украйна.

    Коментиран от #9

    21:52 30.08.2025

  • 9 Църен куραц

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мигел":

    Ква държава е уКраИна – уКрая, вЪ Края,
    като Маке 🤣😁🤣

    21:55 30.08.2025