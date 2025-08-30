Си Дзинпин: Китай и Казахстан са стратегически партньори

Китайският президент Си Дзинпин изрази благодарност към Касим-Жомарт Токаев за участието му в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и честванията по случай 80-годишнината от Победата във Втората световна война, съобщава Kazinform, позовавайки се на Akorda.
Пекин отдава голямо значение на задълбочаването на вечното всеобхватно партньорство между Казахстан и Китай. „Китай и Казахстан са стратегически партньори“, каза китайският президент Си Дзинпин, изразявайки благодарност за участието на казахстанския си колега Касим-Жомарт Токаев в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и честванията по случай 80-годишнината от Победата във Втората световна война, съобщава Kazinform.
„Втората ни среща само за два месеца напълно демонстрира високото ниво и уникалния характер на китайско-казахстанските отношения. Подписахме редица важни документи, които поставиха основите на китайско-централноазиатското сътрудничество и откриха нова глава в диалога между Китай и страните от Централна Азия. Постигнахме и нови стратегически споразумения в китайско-казахстанските отношения, давайки нов мощен тласък на двустранните контакти. Китай и Казахстан са стратегически партньори, обвързани от взаимно разбирателство и доверие, независимо от това как се променя международната обстановка. И двете страни неизменно се придържат към принципите на добросъседство и приятелство, откритост и взаимноизгодно сътрудничество, както и към общия курс за изграждане на общност с обща съдба. „Готови сме да се подкрепяме взаимно по въпроси, засягащи нашите фундаментални интереси и ключови проблеми, както и постоянно да укрепваме и разширяваме всестранното сътрудничество, за да изведем китайско-казахстанските отношения на качествено ново ниво“, заяви Си Дзинпин.
По време на разговорите бяха разгледани начини за укрепване на търговските, икономическите, инвестиционните, културните и хуманитарните връзки.
Беше подчертано значението на увеличаването на търговския оборот и реализирането на големи инвестиционни проекти в областта на транспорта и логистиката, енергетиката, цифровизацията и изкуствения интелект, както и селското стопанство.
Държавните глави обмениха мнения по актуални въпроси от регионалния и международния дневен ред.
Както беше съобщено по-рано, президентът Касъм-Жомарт Токаев пристигна днес в Тянцзин, за да участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Държавният глава проведе разговори с китайския президент Си Дзинпин.
Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много хора,
Коментиран от #6, #8
21:47 30.08.2025
2 си дзън
И казахите биха дузпата на руснаците, които ги бяха поробили.
21:47 30.08.2025
3 Ооооо,
Коментиран от #5
21:48 30.08.2025
4 БЕЗ МАЙТАП
21:48 30.08.2025
5 Един
До коментар #3 от "Ооооо,":вече се показа!
21:49 30.08.2025
6 Много "българи"
До коментар #1 от "Много хора,":Също не знаят къде се намира на картата
териториалния термин У КраИна
но викат Слава уСраИна " !
21:49 30.08.2025
7 ШОС
21:50 30.08.2025
8 Мигел
До коментар #1 от "Много хора,":Повечето българи не знаят че Казахстан е суверена държава държава като Украйна.
Коментиран от #9
21:52 30.08.2025
9 Църен куραц
До коментар #8 от "Мигел":Ква държава е уКраИна – уКрая, вЪ Края,
като Маке 🤣😁🤣
21:55 30.08.2025