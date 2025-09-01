САЩ са изправени пред недостиг на тротил на фона на войната в Украйна

Въоръжените сили на САЩ изпитват недостиг на тротил поради спиране на доставките от други страни и изпращането на стари боеприпаси до Киев, които са били рециклирани за производството на това взривно вещество, съобщава вестник The New York Times(NYT), позовавайки се на свои източници.
Според техни данни САЩ преди това са имали два източника на тротил. Единият от тях е бил рециклирането на стари боеприпаси, вторият е бил внос главно от Русия, Китай, Полша и Украйна. След 2022 г. правителството на САЩ реши да запазва стари боеприпаси за изпращането им в Украйна, което лиши страната от този източник на взривни вещества. След началото на украинския конфликт Полша стана единственият оторизиран доставчик на тротил за Пентагона, но по-голямата част от веществото, произведено в страната, също се изпраща в Украйна, отбелязва изданието. Русия и Китай, твърдят източниците на изданието, са спрели доставките си на тротил за Съединените щати.
Тротил се използва за взривни работи по време на добива на ресурси, необходими за строителството, така че недостигът на взривни вещества може да доведе до забавяне на изпълнението на строителни проекти в страната. Според изданието, последният завод за производство на тротил в Съединените щати е затворен в средата на 80-те години на миналия век. До края на 2028 г. властите планират да построят и пуснат в експлоатация нов завод за производство на взривни вещества в щата Кентъки за 435 милиона долара. Вестникът съобщава още, че на фона на недостиг на тротил, Съединените щати вече са открили алтернативно взривно вещество - пентрит. То се произвежда в три завода в САЩ, но все още не е ясно колко бързо могат да увеличат производството за нуждите на американските въоръжени сили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е
Коментиран от #4
18:14 01.09.2025
2 Барут да искате
барут да искате
2 завода ще ви бълват
идвайте за ранни записвания
18:16 01.09.2025
3 Авджия
18:20 01.09.2025
4 книж
До коментар #1 от "Време е":оон няма армия ;)
18:21 01.09.2025
5 недостиг на тротил
тиквата ще им уреди
големи количества икономисан
18:37 01.09.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Важно е санкции и мита да има ‼️
Абе какво стана с яйцата, имат ли вече❓🤣
18:38 01.09.2025
7 Сатана Z
18:56 01.09.2025
8 Хакерска група " Hals Enterteinmant"
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 3,7 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥
Коментиран от #9
19:17 01.09.2025
9 Хахаха...🤣
До коментар #8 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":Това на София прайд ли ти го казаха , третополов вибриращ пингвин 😂
19:21 01.09.2025
10 Факти
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
19:23 01.09.2025