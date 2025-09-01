Новини
Бизнес »
САЩ са изправени пред недостиг на тротил на фона на войната в Украйна

САЩ са изправени пред недостиг на тротил на фона на войната в Украйна

1 Септември, 2025 18:13 616 10

  • тротил-
  • сащ-
  • дефицит-
  • строителство

Недостигът на взривни вещества може да доведе до забавяне на изпълнението на строителни проекти в страната

САЩ са изправени пред недостиг на тротил на фона на войната в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ изпитват недостиг на тротил поради спиране на доставките от други страни и изпращането на стари боеприпаси до Киев, които са били рециклирани за производството на това взривно вещество, съобщава вестник The New York Times(NYT), позовавайки се на свои източници.

Според техни данни САЩ преди това са имали два източника на тротил. Единият от тях е бил рециклирането на стари боеприпаси, вторият е бил внос главно от Русия, Китай, Полша и Украйна. След 2022 г. правителството на САЩ реши да запазва стари боеприпаси за изпращането им в Украйна, което лиши страната от този източник на взривни вещества. След началото на украинския конфликт Полша стана единственият оторизиран доставчик на тротил за Пентагона, но по-голямата част от веществото, произведено в страната, също се изпраща в Украйна, отбелязва изданието. Русия и Китай, твърдят източниците на изданието, са спрели доставките си на тротил за Съединените щати.

Тротил се използва за взривни работи по време на добива на ресурси, необходими за строителството, така че недостигът на взривни вещества може да доведе до забавяне на изпълнението на строителни проекти в страната. Според изданието, последният завод за производство на тротил в Съединените щати е затворен в средата на 80-те години на миналия век. До края на 2028 г. властите планират да построят и пуснат в експлоатация нов завод за производство на взривни вещества в щата Кентъки за 435 милиона долара. Вестникът съобщава още, че на фона на недостиг на тротил, Съединените щати вече са открили алтернативно взривно вещество - пентрит. То се произвежда в три завода в САЩ, но все още не е ясно колко бързо могат да увеличат производството за нуждите на американските въоръжени сили.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Време е

    8 0 Отговор
    ООН да влезе в САЩ и да окошари бандюгите симулиращи "демокрация" в този наркомански катун.

    Коментиран от #4

    18:14 01.09.2025

  • 2 Барут да искате

    5 0 Отговор
    Братя НАТОВци
    барут да искате
    2 завода ще ви бълват
    идвайте за ранни записвания

    18:16 01.09.2025

  • 3 Авджия

    6 0 Отговор
    А у нас ще има барут на корем !

    18:20 01.09.2025

  • 4 книж

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    оон няма армия ;)

    18:21 01.09.2025

  • 5 недостиг на тротил

    4 0 Отговор
    да ползват асфалт
    тиквата ще им уреди
    големи количества икономисан

    18:37 01.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    Сега нямат тротил, а скоро и други неща🤔❗
    Важно е санкции и мита да има ‼️
    Абе какво стана с яйцата, имат ли вече❓🤣

    18:38 01.09.2025

  • 7 Сатана Z

    1 0 Отговор
    На САЩ не им трябва тротил за да запукат Евро кочината след като приключат с Юкрейн

    18:56 01.09.2025

  • 8 Хакерска група " Hals Enterteinmant"

    1 1 Отговор
    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 3,7 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #9

    19:17 01.09.2025

  • 9 Хахаха...🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хакерска група " Hals Enterteinmant"":

    Това на София прайд ли ти го казаха , третополов вибриращ пингвин 😂

    19:21 01.09.2025

  • 10 Факти

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    19:23 01.09.2025