САЩ са изправени пред недостиг на тротил на фона на войната в Украйна

Въоръжените сили на САЩ изпитват недостиг на тротил поради спиране на доставките от други страни и изпращането на стари боеприпаси до Киев, които са били рециклирани за производството на това взривно вещество, съобщава вестник The New York Times(NYT), позовавайки се на свои източници.

Според техни данни САЩ преди това са имали два източника на тротил. Единият от тях е бил рециклирането на стари боеприпаси, вторият е бил внос главно от Русия, Китай, Полша и Украйна. След 2022 г. правителството на САЩ реши да запазва стари боеприпаси за изпращането им в Украйна, което лиши страната от този източник на взривни вещества. След началото на украинския конфликт Полша стана единственият оторизиран доставчик на тротил за Пентагона, но по-голямата част от веществото, произведено в страната, също се изпраща в Украйна, отбелязва изданието. Русия и Китай, твърдят източниците на изданието, са спрели доставките си на тротил за Съединените щати.

Тротил се използва за взривни работи по време на добива на ресурси, необходими за строителството, така че недостигът на взривни вещества може да доведе до забавяне на изпълнението на строителни проекти в страната. Според изданието, последният завод за производство на тротил в Съединените щати е затворен в средата на 80-те години на миналия век. До края на 2028 г. властите планират да построят и пуснат в експлоатация нов завод за производство на взривни вещества в щата Кентъки за 435 милиона долара. Вестникът съобщава още, че на фона на недостиг на тротил, Съединените щати вече са открили алтернативно взривно вещество - пентрит. То се произвежда в три завода в САЩ, но все още не е ясно колко бързо могат да увеличат производството за нуждите на американските въоръжени сили.