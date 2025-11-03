Новини
Евтините авиокомпании ще продължат да отчитат ръст на пътниците

Евтините авиокомпании ще продължат да отчитат ръст на пътниците

3 Ноември, 2025

Ryanair увеличава полети до по-евтини дестинации и намалява до по-скъпи

Евтините авиокомпании ще продължат да отчитат ръст на пътниците - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нискотарифната авиокомпания Ryanair отчете рекордна печалба за периода 1 април-30 септември 2025 г. Нетната печалба достига 2.54 млрд. EUR, което е ръст от 42% спрямо същия период на предходната година. Само за периода юли–септември 2025 г. печалбата е 1.72 млрд. EUR, или с 20% повече на годишна база.

Силни приходи и стабилен контрол на разходите

Авиокомпанията отчита увеличение на приходите с 13% до 9.82 млрд. EUR, подкрепено от 3% ръст на пътническия трафик до 119 млн. пътници и 13% повишение на средната цена на билета. Допълнителните приходи (от багаж, приоритетно качване и услуги на борда) също се покачват с 6%, достигайки 2.91 млрд. EUR.

Разширяване на флота и мрежата

До края на септември 2025 г. Ryanair разполага с 636 самолета, включително 199 от модела Boeing 737 „Gamechanger“, който осигурява до 16% по-нисък разход на гориво и 4% повече места. Компанията очаква още шест самолета от поръчката от 210 броя да бъдат доставени, което ще подпомогне ръст на трафика с 4% до 215 млн. пътници в периода април 2026 – март 2027.

В същото време Ryanair открива две нови бази – Тирана и Трапани, и добавя 91 нови маршрута, с което общият им брой надхвърля 2 500. Компанията насочва капацитета си към пазари с по-ниски авиационни такси и стимули за растеж – като Италия, Албания, Мароко и Словакия, за сметка на по-скъпите дестинации като Германия и Австрия.

Инвестиции в устойчивост и нови технологии

Авиокомпанията продължава да бъде лидер в „зелената авиация“. През първото полугодие компанията получава 23 нови самолета „Gamechanger“ и инсталира „winglets“ на 60% от своята флотилия Boeing 737NG, намалявайки горивния разход с 1.5% и шумовото замърсяване с 6%.

Авиопревозвачът инвестира и в 30 нови двигателя CFM LEAP-1B на стойност 500 млн. USD, които намаляват въглеродните емисии с до 20%. Целта е до 2031 г. Ryanair да постигне 50 грама CO₂ на пътник/км, което би било едно от най-добрите нива в Европа.

Политически натиск и критика към ЕС

Главният изпълнителен директор Майкъл О’Лири остро разкритикува Европейската комисия и председателя ѝ Урсула фон дер Лайен, обвинявайки я в бездействие относно конкурентоспособността на ЕС. Според него, липсата на реформи в контрола на въздушния трафик (ATC) и неравномерното облагане с екологични такси застрашават стабилността на сектора и увеличават разходите за пътниците.


Ирландия
