Захарова: Русия отправи конкретни предложения към САЩ за директни полети

Русия е отправила конкретни предложения към САЩ за възобновяване на директните полети. "Това не е политика, а прагматично и необходимо за хората", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Дипломатът беше попитан дали директните полети между Русия и САЩ могат да бъдат възобновени тази година. „Обърнахме се към американците с тази инициатива. Тя не е част от някакъв политически дневен ред. Това е прагматично. Това искат хората“, каза Захарова в кулоарите на Източния икономически форум (ИЗФ).

Както отбеляза говорителят на руското външно министерство, в момента отнема около един ден, за да се стигне от Русия до САЩ, като се вземат предвид прекачванията. Тя припомни, че преди, в продължение на много години, този маршрут е отнемал само 9 часа и „беше удобен за всички“.

„Операторите бяха руски превозвачи, които изпълняваха тази функция перфектно в сътрудничество с американски компании. Всички бяха доволни. Полетите бяха комфортни, с високо ниво на обслужване и, знаете, като цяло показателни, като добра марка“, подчерта Захарова.

Според нея това е било „не просто за някаква реклама или самореклама, а за удобство на хората - както на тези, които пътуваха от Русия до САЩ и от САЩ до Русия, така и на тези, които използват полети, за да стигнат от континент на континент“. „Предложението е направено, сега трябва да работим по неговото изпълнение“, отбеляза Захарова. Тя добави, че все още не може да каже кога ще се възобновят директните полети, но „определено ще сподели, ако разбере“.

По-рано руският посланик в САЩ Александър Дарчиев заяви,че руската страна е подготвила документи за възстановяване на въздушното движение със САЩ и те се обсъждат.