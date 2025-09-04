Стокооборот от 100 милиарда долара - целта на Индия и Русия

Стратегическото партньорство между Русия и Индия днес се характеризира със своята многостранност и динамично развитие в различни сфери, което създава солидна основа за по-нататъшно разширяване и задълбочаване на сътрудничеството в интерес и на двете страни. Областите от взаимен интерес обхващат широк спектър от области, включително икономика, търговия, технологии и културен обмен.

Икономическото партньорство между Русия и Индия има голям потенциал, търговският оборот между страните може да достигне 100 млрд. USD до 2030 г. Това мнение изрази първият заместник-председател на Управителния съвет на Сбербанк Александър Ведяхин на Източния икономически форум, съобщи пресслужбата на банката.

„През 2020 г. започна тенденция към Индия и ние активно промотираме индийската програма. „Сбербанк“ работи в Индия от 15 години, където банката има клон. Компанията присъства в Делхи и Мумбай, а в Бангалор е стартиран и ИТ хъб. „Нашата цел е да достигнем 100 милиарда долара търговски оборот между двете страни до 2030 г.“, каза Ведяхин по време на бизнес обяда „Русия - Индия: Икономика на бъдещето“.

В момента потенциалът на руско-индийското икономическо партньорство е реализиран само частично, тъй като 90% от търговския оборот, който в момента възлиза на 63 млрд. USD, е енергия.

„Необходима е диверсификация. По-нататъшното развитие на икономическите отношения между двете страни е ограничено от мита, слаба логистика, нередовни взаимодействия B2B и трудности с получаването на визи“, се обяснява в изявлението.

Освен това е необходимо да се развива износът на индийски трудови ресурси, както и сътрудничеството не само на междудържавно ниво, но и на ниво конкретни представители на малкия, средния и големия бизнес, добави пресслужбата.

„Получихме важни прозрения на нашия бизнес обяд. „Беше открит разговор, говорихме честно за проблемите. Ще работим по всички повдигнати въпроси и ще положим всички усилия, за да постигнем целта от 100 млрд. USD търговски оборот, не само благодарение на петрола“, каза Ведяхин, чиито думи цитира пресслужбата.