Основният проблем са евтините авиокомпании

28 Октомври, 2025 10:21 454 4

  • лукс-
  • българия-
  • ваканция-
  • проблеми-
  • инфраструктура-
  • полети-
  • персонал

С нискотарифни авиационни превозвачи България не може да развива луксозен туризъм

Основният проблем са евтините авиокомпании - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Годините след пандемията развиха значително сегментът „лукс“. Разглеждайки данните на луксозните брандове във всички сфери – започвайки от модните марки, преминавайки през луксозните яхти, автомобили и самолети и завършвайки с луксозните места за почивка или покупка на шикозна вила, повсеместно се отчита ръст на потреблението и респективно на приходите. Луксът вече има ново измерение, категорични са специалисти и прогнозират, че до 2030 г. сегментът ще продължи да се развива с бързи темпове.

Всяка година през декември Кан е домакин на най-голямото изложение за луксозни дестинации за почивка. България обаче не участва. Държавата, в лицето на заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева заяви, че държавата ще съдейства за български щанд на това реномирано събитие.

България има уникална природа, а през последните години се разкриха и доста луксозни хотели, комплекси от затворен тип в близост до живописни природни места с отлична кухня и невероятна природа. Предизвикателствата пред развитието на сектора обаче не са един и два. На първо място е липсата на инфраструктура. И тук определено не става дума само за пътища, а цялостно обслужване, което е доста по-различно за луксозния сегмент от това за масовия.

Развитието на луксозния туризъм не е възможно и без луксозна свързаност между България и света. Концесионерът на столичното летище „Васил Левски“ обяви мащабна програма по разкриването на нови дестинации и засилване сътрудничеството с бюджетните авиокомпании, с цел привличане на повече туристи. „Нискотарифните авиокомпании определено няма доведат богатия турист, който е типичния представител на луксозния сегмент“, категорични са от туристическия бранш. Необходимо е да се преговаря и да се направи възможно на столичното летище да кацат самолети на авиокомпании от ранга на Emirates или Etihad. Пътуването е ключова част от една луксозна ваканция, отбелязват от бранша.

Не на последно място е човешкият фактор. През последните 15 години няма летен сезон, в който да не се обръща внимание на липсата на добре образован персонал, а през последните 5 години дори вече се говори за липсата на какъвто и да е персонал. Това несъмнено е огромен препъни камък за развитието на сегмента на луксозния туризъм у нас, заключават туроператори и хотелиери.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Несъвместимо

    5 0 Отговор
    Луксозен туризъм и българия .За да стигнеш до луксозно място ,минаваш през тотална мизерия ,дупки по пътищата и ромски махали

    Коментиран от #3

    10:28 28.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стойко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Несъвместимо":

    Това най-удобно се забравя .

    10:30 28.10.2025

  • 4 Евтините

    0 0 Отговор
    авиокомпании не са причината. Проблема се крие другаде - най-вече в манталитета. Аз ти продавам "лукс" ама ни качество, ни услуга ни нищо. Природата е занемарена, храната чудесна, ама само на снимка, качеството е съмнително. Така де, ден година храни. Който иска лукс, дестинациите са други.

    10:32 28.10.2025