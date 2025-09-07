Основателят на Blackwater обмисля закупуване на украински производители на дронове

Основателят на една от най-големите американски частни военни компании Blackwater, Ерик Принс, е заинтересован от закупуване на украински компании, които произвеждат дронове, съобщи британският вестник The Guardian, позовавайки се на свои източници.

„Ерик ще купи компании, които произвеждат дронове“, каза източникът пред изданието. „Дали те ще бъдат продадени, не е ясно. За украинците тези компании вече са стратегически активи.“

На 30 август The Daily Telegraph съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп преговаря с европейски страни за възможността за изпращане на служители на американска частна военна компания в Украйна, за да се осигурят „гаранции за сигурност“. Предполага се, че служителите на ЧВК ще бъдат ангажирани с изграждането на укрепления и нови военни бази, както и със защитата на интересите на американския бизнес в Украйна.