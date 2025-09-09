Новини
Митата на Тръмп застрашават германската стоманена индустрия
  Тема: Войната на митата

Митата на Тръмп застрашават германската стоманена индустрия

9 Септември, 2025 17:21 726 8

Германски производител на стомана призовава ЕС да защити местното производство

Митата на Тръмп застрашават германската стоманена индустрия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-големият производител на стомана в Германия ThyssenKrupp AG призова за защита на местните производители на фона на заплахата от колапс на индустрията поради тарифите на президента на САЩ Доналд Тръмп и евтините китайски продукти, съобщава Financial Times, цитирайки топ мениджъра на компанията Илзе Хене.

Нуждаем се от защита, в противен случай няма да оцелеем като стоманодобивна индустрия“, каза Хене пред вестника, подчертавайки, че ключови сектори на европейската индустрия, като например автомобилната индустрия, разчитат на стоманата.

Хене се изказа в подкрепа на въвеждането на тарифи върху стоманата, внасяна в ЕС, но, както съобщава вестникът, отказа да каже колко те биха били достатъчни, за да спасят индустрията.

Financial Times посочва, че европейската стоманодобивна индустрия вече е изпитвала проблеми преди въвеждането на тарифите на Тръмп, но именно тарифите за други страни, включително Китай, породиха опасения, че пазарът на ЕС ще бъде залят с големи количества евтин метал, отклонен от пазарите на САЩ.

Според вестника, Европейската комисия се е опитала да накара САЩ да намалят американските тарифи върху стоманата и алуминия като част от търговското споразумение, но не е успяла.

Силно съмнително е, че някакви (тарифни квоти) или значителни отстъпки ще бъдат предоставени от САЩ в близко бъдеще, ако изобщо... Всъщност, стоманодобивната промишленост на ЕС е в по-лошо състояние от другите индустрии на ЕС“, цитира Financial Times писмо от Европейската стоманодобивна асоциация (Eurofer), изпратено до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през септември.

По-рано Financial Times, позовавайки се на неназовани европейски служители, съобщи, че ЕС подготвя спешни мерки в подкрепа на производството на алуминий поради негативния ефект от тарифите, наложени от САЩ.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Тръмп

    3 0 Отговор
    Харесва гермаската инстуция.
    Журналисти сър!

    17:27 09.09.2025

  • 3 Да вярваме ли на FT?

    3 0 Отговор
    След информацията за GPS-а на Ф.Д.Лайен се чудя дали на FT въобще трябва да се вярва. Британски вестник тръгнал да се занимава с проблемите на фирмите в ЕС, понеже в Кралството си нямат подобни. Нали уж немците са им приятели? Може би с подобни статии искат да ни кажат, че истинският приятел ти казва истината право в очите.

    17:29 09.09.2025

  • 5 Един

    6 3 Отговор
    Германия е приключила! Франция е приключила! Италия е приключила!
    Европа се "държи" на икономиките на Полша и няколко малки членки, но върви стабилно надолу!
    За да има промяна трабва още от утре всички безумни политики не да се облекчат, а отменят - но еврофашизма не е идеология, която ще го позволи - нагли и безумни до края!

    17:36 09.09.2025

  • 6 Хипотетично

    5 0 Отговор
    Може да си продадат металургичните заводи на някой като Митал, както ние направихме с фалиралия Кремиковци.

    17:43 09.09.2025

  • 7 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    Aa малобритания се скарала с Долна саксония?

    17:57 09.09.2025

  • 8 Госあ

    5 0 Отговор
    боли ме фара за Германия. Да не би като една от силните икономики да да направили някаква значима инвестиция за развитието на България за всичките тези години откакто сме в ЕС ? В Чехия, Полша и Унгария инвестират предимно от Изток - Китай, Япония, ЮК.

    18:04 09.09.2025