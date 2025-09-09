Митата на Тръмп застрашават германската стоманена индустрия

Най-големият производител на стомана в Германия ThyssenKrupp AG призова за защита на местните производители на фона на заплахата от колапс на индустрията поради тарифите на президента на САЩ Доналд Тръмп и евтините китайски продукти, съобщава Financial Times, цитирайки топ мениджъра на компанията Илзе Хене.

„Нуждаем се от защита, в противен случай няма да оцелеем като стоманодобивна индустрия“, каза Хене пред вестника, подчертавайки, че ключови сектори на европейската индустрия, като например автомобилната индустрия, разчитат на стоманата.

Хене се изказа в подкрепа на въвеждането на тарифи върху стоманата, внасяна в ЕС, но, както съобщава вестникът, отказа да каже колко те биха били достатъчни, за да спасят индустрията.

Financial Times посочва, че европейската стоманодобивна индустрия вече е изпитвала проблеми преди въвеждането на тарифите на Тръмп, но именно тарифите за други страни, включително Китай, породиха опасения, че пазарът на ЕС ще бъде залят с големи количества евтин метал, отклонен от пазарите на САЩ.

Според вестника, Европейската комисия се е опитала да накара САЩ да намалят американските тарифи върху стоманата и алуминия като част от търговското споразумение, но не е успяла.

„Силно съмнително е, че някакви (тарифни квоти) или значителни отстъпки ще бъдат предоставени от САЩ в близко бъдеще, ако изобщо... Всъщност, стоманодобивната промишленост на ЕС е в по-лошо състояние от другите индустрии на ЕС“, цитира Financial Times писмо от Европейската стоманодобивна асоциация (Eurofer), изпратено до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през септември.

По-рано Financial Times, позовавайки се на неназовани европейски служители, съобщи, че ЕС подготвя спешни мерки в подкрепа на производството на алуминий поради негативния ефект от тарифите, наложени от САЩ.