Митата на Тръмп застрашават германската стоманена индустрия

Най-големият производител на стомана в Германия ThyssenKrupp AG призова за защита на местните производители на фона на заплахата от колапс на индустрията поради тарифите на президента на САЩ Доналд Тръмп и евтините китайски продукти, съобщава Financial Times, цитирайки топ мениджъра на компанията Илзе Хене.
„Нуждаем се от защита, в противен случай няма да оцелеем като стоманодобивна индустрия“, каза Хене пред вестника, подчертавайки, че ключови сектори на европейската индустрия, като например автомобилната индустрия, разчитат на стоманата.
Хене се изказа в подкрепа на въвеждането на тарифи върху стоманата, внасяна в ЕС, но, както съобщава вестникът, отказа да каже колко те биха били достатъчни, за да спасят индустрията.
Financial Times посочва, че европейската стоманодобивна индустрия вече е изпитвала проблеми преди въвеждането на тарифите на Тръмп, но именно тарифите за други страни, включително Китай, породиха опасения, че пазарът на ЕС ще бъде залят с големи количества евтин метал, отклонен от пазарите на САЩ.
Според вестника, Европейската комисия се е опитала да накара САЩ да намалят американските тарифи върху стоманата и алуминия като част от търговското споразумение, но не е успяла.
„Силно съмнително е, че някакви (тарифни квоти) или значителни отстъпки ще бъдат предоставени от САЩ в близко бъдеще, ако изобщо... Всъщност, стоманодобивната промишленост на ЕС е в по-лошо състояние от другите индустрии на ЕС“, цитира Financial Times писмо от Европейската стоманодобивна асоциация (Eurofer), изпратено до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през септември.
По-рано Financial Times, позовавайки се на неназовани европейски служители, съобщи, че ЕС подготвя спешни мерки в подкрепа на производството на алуминий поради негативния ефект от тарифите, наложени от САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тръмп
Журналисти сър!
17:27 09.09.2025
3 Да вярваме ли на FT?
17:29 09.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Един
Европа се "държи" на икономиките на Полша и няколко малки членки, но върви стабилно надолу!
За да има промяна трабва още от утре всички безумни политики не да се облекчат, а отменят - но еврофашизма не е идеология, която ще го позволи - нагли и безумни до края!
17:36 09.09.2025
6 Хипотетично
17:43 09.09.2025
7 ,,,,,,
17:57 09.09.2025
8 Госあ
18:04 09.09.2025