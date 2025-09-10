Търговският път към Европа и Китай

По време на официалното си посещение в Исламабад, вицепремиерът и министър на външните работи на Република Казахстан Марат Нуртлеу проведе серия от срещи с ръководството на най-големите пакистански компании, съобщава кореспондентът на агенция Kazinform.

По време на разговорите специално внимание беше обърнато на развитието на сътрудничеството в ключови сектори като търговия, логистика, финанси, информационни технологии, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.

От трите водещи компании, с които се проведоха срещите, две - Национална логистична корпорация и TCS Logistics, са специализирани в логистиката.

От началото на тази година търговският оборот между Казахстан и Пакистан се е увеличил 2,5 пъти, достигайки 86 млн. USD. Днес Казахстан изнася зеленчуци, бобови растения, лук, чесън, овес, елда, просо и други зърнени култури, както и изделия от черни метали за Пакистан. От своя страна от Пакистан за Казахстан се доставят цитрусови плодове, лекарства, мъжко и дамско облекло, хранителни продукти и картофи.

Според двете страни, потенциалът за увеличаване на двустранната търговия надхвърля 1 млрд. USD.

"Основната ни цел е да увеличим обема на търговията до 1 млрд. USD. Очевидно е, че транспортните пътища и инфраструктурните коридори остават основната бариера пред търговията. Днес Казахстан се превръща в основен транспортен и логистичен център, което създава възможности не само за доставки до вътрешния пазар, но и за транзит на стоки до съседни страни. Например, TCS Logistics доставя продукти през Афганистан до Узбекистан. Тези продукти могат да бъдат претоварени на железопътната линия в Сариагаш. В извънсезонния период закупуваме ранни картофи, плодове, горски плодове и други хранителни продукти от Пакистан. Предложихме на нашите пакистански партньори да разгледат възможността за откриване на търговски и едрови център в Алмати. Както вече отбелязах, Казахстан е стратегическа възможност за Пакистан: оттук те могат да изнасят продукти не само за нашата страна, но и за Китай, Русия и други страни от Евразийския икономически съюз. От своя страна Пакистан може да стане наш ключов партньор в реализирането на проекта за транспортен коридор Юг-Север", каза Арман Шаккалиев, министър на търговията и интеграцията на Република Казахстан, в интервю за агенцията.

Пакистанските предприемачи също така подчертаха, че Казахстан е ключов логистичен портал, който отваря достъп до пазарите на Централна Азия, Русия, Европа и Китай. Пакистан, от своя страна, предоставя на Казахстан достъп до търговия със земя с Африка, Близкия изток и Югоизточна Азия.

"Казахстан и Пакистан имат всички основания да разширят бизнес сътрудничеството. Глобалните геополитически промени и трансформацията на търговските модели отварят нови възможности за бизнеса, особено в логистиката: появяват се нови маршрути и нови партньорства. Икономиките на нашите страни се допълват перфектно в много области. Например в селското стопанство: Казахстан разполага с големи площи обработваема земя, но сеитбеният сезон е кратък, поради което обемите на селскостопанските продукти са ограничени. В Пакистан, напротив, селскостопанското производство е много по-високо. Готови сме да доставим на казахстанския пазар широка гама от плодове и зеленчуци, произведени в Пакистан. Това ще осигури на казахстанските супермаркети и пазари стабилно снабдяване с пресни и висококачествени продукти, - каза ръководителят на TCS Logistics Х. Аван.

Особено внимание по време на посещението беше обърнато на преговорите с една от най-големите пакистански корпорации - Фондация „Фауджи“, която притежава 29 дъщерни дружества, работещи в области като енергетика, нефтена и газова промишленост и производство на торове. Представители на фонда изразиха готовност да инвестират в икономиката на Казахстан в размер на 1,1 млрд. USD.

"Ние сме един от най-големите бизнес конгломерати в Пакистан. Днес представихме на казахстанска страна ключовите ни области на дейност и определихме перспективни области за съвместна работа. Компаниите, работещи в нефтената, газовата и торовата промишленост, вече са започнали практическо сътрудничество. В близко бъдеще нашата банка „Аскари“ планира да установи партньорство с една от казахстанските банки за обслужване на бизнес плащания. Делегацията от Казахстан демонстрира висока степен на откритост и интерес. Обсъдихме широк кръг от въпроси - от хранително-вкусовата промишленост до минното дело и дигитализацията, - каза Ирфан Хан, секретар на Административния комитет на Фондация „Фауджи“.

Днес в Казахстан работят над 240 предприятия с пакистански капитал. В Алмати има и официална търговска мисия на Пакистан.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform