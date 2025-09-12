САЩ предоставят на Армения 145 милиона долара за изпълнение на маршрута на Тръмп

САЩ възнамеряват да предоставят на Армения 145 млн. USD помощ.

„В сътрудничество с Конгреса възнамеряваме да предоставим на Армения 145 млн. USD помощ. Това е първият транш от финансиране за изпълнение на пътната карта на Тръмп за международен мир и просперитет и свързаните с тях споразумения, постигнати на 8 август, чрез подкрепа на инвестиции в търговията, инфраструктурата, критичните вериги за доставки на минерали и трансграничната сигурност“, казва Брендън Хенречен, директор на Бюрото по европейски и евразийски въпроси към Държавния департамент на САЩ, на среща с арменския вицепремиер Мхер Григорян в Ереван.

Отбелязва се, че Григорян е оценил високо споразуменията, постигнати в резултат на срещите във Вашингтон на 8 август, и е изразил надежда, че чрез съвместни усилия ще бъде възможно да се развият двустранните отношения в рамките на меморандума за разбирателство, подписан между Армения и САЩ.

„Събеседниците обсъдиха регионалните развития и възможностите за деблокиране на комуникациите, а също така засегнаха значението на проекта „Пътят на Тръмп към международен мир и просперитет“, добави арменското правителство.

Азербайджанският президент Илхам Алиев и арменският премиер Никол Пашинян подписаха на 8 август, след тристранна среща с американския лидер Доналд Тръмп, съвместна декларация във Вашингтон. Тя включва седем точки, които подчертават желанието на Баку и Ереван за мир, но не уточняват подробностите. В документа се отбелязва, че страните са парафирали съгласувания текст на договора за установяване на мир и възстановяване на отношенията между Азербайджан и Армения, а също така ще положат усилия за окончателното му ратифициране.