Българин стана кмет в Англия

Докато в Англия се надига вълна от антиимигрантски настроения и някои сънародници се сблъскват с расистки коментари, един българин печели сърцата на британците. Той бе избран да управлява 5 английски града и 13 села в продължение на година, съобщава Нова тв.
Името му е Мариан Несторов. Роден е в Габрово преди 39 г. Още от малък се интересува от политика. Даже учи "Политология" в България, но когато завършва, решава да напусне родината. Основният мотив тогава са парите, но днес знае, че има много по-важни неща като това да ти бъде даден равен шанс и да те оценяват според способностите ти, а не откъде идваш и кого познаваш.
Докато на много места в Англия избухват антиимигрантски протести - в област Медуей кметската власт беше поверена на българин. В продължение на година Мариан Несторов успешно ръководи област с население от 285 000 души. Наскоро мандатът му свърши и той свали служебната роба.
"Официалната червена роба и огърлицата са нещо, което е останало като традиция от преди векове, когато кметовете са били или лордове, или директно назначавани от краля. Затова днес всички кметове носят официална червена роба и огърлица. Това символизира продължението на кралската власт. Кралят носи короната, докато кметът носи огърлицата", разказва Мариан Несторов.
За да стигне обаче до нея, Несторов извървява дълъг път. Първо работи като куриер, след това прави своя куриерска фирма и решава да се впусне в политиката. Присъединява се към Лейбъристката партия, която по това време е в опозиция. Няколко години работи усърдно като доброволец, преди да спечели подкрепа и да стане общински съветник.
"С много работа бяха спечелени тези гласове. Още две години преди изборите ние започвахме да правим кампании. Събираме се всяка седмица и ходим буквално от къща на къща. Говорим с всички хора в нашия град. Говорим за проблеми, говорим какво ние ще направим за тях. И така с много, много разговори, спечелихме тези гласове", разказва сънародникът ни.
Казва, че не го прави за пари, а защото иска да превърне Медуей в още по-добро място за живеене. "Във Великобритания не се забогатява от местната власт. Заплатите са символични. Като кмет получавах еквивалента на около една и половина минимална заплата. Повечето общински съветници, кметове и всички, бих казал около 99% от местната власт, имат и втора работа, защото просто ще е трудно да се издържат с парите, които получаваме като общинари".
Несторов първо печели гласовете на съгражданите си, за да бъде общински съветник, след това и тези на колегите си общинари, за да стане кмет. "Има два вида кметове в Англия. Едните, които се избират за срок от 4 г., се броят на пръстите на едната ръка. Всички останали кметове са "граждански кметове", които се избират от общинските съвети за една година. Те имат по-предствителни функции. Представляват общината или областта на обществени събития. Ако трябва да ги сравним с управлението на България. Един "граждански кмет" ще има същите функции, които има президентът, докато лидерът на общината е като министър-председателя", обяснява той.
