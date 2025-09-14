Новини
Българин стана кмет в Англия

14 Септември, 2025 08:40 2 242 29

В продължение на година Мариан Несторов успешно ръководи област с население от 285 000 души

Светослава Ингилизова

Докато в Англия се надига вълна от антиимигрантски настроения и някои сънародници се сблъскват с расистки коментари, един българин печели сърцата на британците. Той бе избран да управлява 5 английски града и 13 села в продължение на година, съобщава Нова тв.

Името му е Мариан Несторов. Роден е в Габрово преди 39 г. Още от малък се интересува от политика. Даже учи "Политология" в България, но когато завършва, решава да напусне родината. Основният мотив тогава са парите, но днес знае, че има много по-важни неща като това да ти бъде даден равен шанс и да те оценяват според способностите ти, а не откъде идваш и кого познаваш.

Докато на много места в Англия избухват антиимигрантски протести - в област Медуей кметската власт беше поверена на българин. В продължение на година Мариан Несторов успешно ръководи област с население от 285 000 души. Наскоро мандатът му свърши и той свали служебната роба.

"Официалната червена роба и огърлицата са нещо, което е останало като традиция от преди векове, когато кметовете са били или лордове, или директно назначавани от краля. Затова днес всички кметове носят официална червена роба и огърлица. Това символизира продължението на кралската власт. Кралят носи короната, докато кметът носи огърлицата", разказва Мариан Несторов.

За да стигне обаче до нея, Несторов извървява дълъг път. Първо работи като куриер, след това прави своя куриерска фирма и решава да се впусне в политиката. Присъединява се към Лейбъристката партия, която по това време е в опозиция. Няколко години работи усърдно като доброволец, преди да спечели подкрепа и да стане общински съветник.

"С много работа бяха спечелени тези гласове. Още две години преди изборите ние започвахме да правим кампании. Събираме се всяка седмица и ходим буквално от къща на къща. Говорим с всички хора в нашия град. Говорим за проблеми, говорим какво ние ще направим за тях. И така с много, много разговори, спечелихме тези гласове", разказва сънародникът ни.

Казва, че не го прави за пари, а защото иска да превърне Медуей в още по-добро място за живеене. "Във Великобритания не се забогатява от местната власт. Заплатите са символични. Като кмет получавах еквивалента на около една и половина минимална заплата. Повечето общински съветници, кметове и всички, бих казал около 99% от местната власт, имат и втора работа, защото просто ще е трудно да се издържат с парите, които получаваме като общинари".

Несторов първо печели гласовете на съгражданите си, за да бъде общински съветник, след това и тези на колегите си общинари, за да стане кмет. "Има два вида кметове в Англия. Едните, които се избират за срок от 4 г., се броят на пръстите на едната ръка. Всички останали кметове са "граждански кметове", които се избират от общинските съвети за една година. Те имат по-предствителни функции. Представляват общината или областта на обществени събития. Ако трябва да ги сравним с управлението на България. Един "граждански кмет" ще има същите функции, които има президентът, докато лидерът на общината е като министър-председателя", обяснява той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    13 3 Отговор
    И в България има калинки!

    08:45 14.09.2025

  • 2 Въй

    13 5 Отговор
    Българин стана кмет в Англия,а следващата година българин ще е премиер на Англия и половината българи от България ще се изнесат за там,основавайки Нова Бългерия.

    Коментиран от #23

    08:45 14.09.2025

  • 3 препис

    17 3 Отговор
    Математиката може да покаже ,къде се намира четвъртото измерение. Оказва се,че е в портфейла на Боко. Сумите почвали измерването си от цифри с 4 нули и нагоре.

    Коментиран от #9

    08:51 14.09.2025

  • 4 Съгласен

    9 1 Отговор
    Абсолютно вярно според способностите

    08:52 14.09.2025

  • 5 Хмм

    16 0 Отговор
    1,5 на минималната заплата, а при нас депутатите на всеки 3 месеца си повишават заплатите на 3 средни заплати, готови са България да погребат само да не изтърват заплатите

    08:57 14.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1488

    4 1 Отговор
    щото се вписва идеално с "българите" там

    08:58 14.09.2025

  • 9 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "препис":

    Ако нулите са отпред или отзад, но след десетичната запетая - все тая.

    09:00 14.09.2025

  • 10 Българин

    6 2 Отговор
    Очакват се кражби и корупция и далавери с обществени поръчки 😆😝

    09:07 14.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Друг юнак

    2 1 Отговор
    Браво българи-юнаци.

    09:09 14.09.2025

  • 13 Мими Кучева🐕

    2 7 Отговор
    Прилича на ге й.🌈🤗🤣👍

    09:15 14.09.2025

  • 14 Хе-хе

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "голтак":

    Не съм определял, а чух точно цигани да им се смеят в момента на изхвърлянето в контейнера до детската градина Още подробности искаш ли!? Дори не съм чул българи да им се присмиват, но ги омесих полит коректно, за да не изглежда, че има ,,омраза към малцинството"! Дори дъртия циганин, който ги ругаеше, прибави към реката, като място за хвърляне на отпадъци и къра /полето! Може би искаш GPS координати, област, община, село, кметство, имена на англичаните /не ги знам/ и циганина!? Също, англичаните реагират на нередности като тази, изграждане на волтаици по дворовете, липса на вода и други, а не като нас само мрънкаме вкъщи, както правя и в момента! Един несретник, англичанина го води до болница, а кмета, които би трябвало да се ангажира с това се присмива на англичанина! Това е само 1/100000 част от фактологията на общата картина!

    Коментиран от #17

    09:20 14.09.2025

  • 15 Не лъжете

    8 2 Отговор
    имигрантските протести в Англия са срещу мюсюлманите и техния Алах. Вие не гледате ли клипове в интернет на същите англичани, снимайки и в другите държави, в които съветват европейците за връщане на чиста и християнска Европа?

    Коментиран от #27

    09:24 14.09.2025

  • 16 Браво на българина

    1 5 Отговор
    Сега чакаме и руснаци кметове във Великобритания да почнат да стават

    Коментиран от #20

    09:24 14.09.2025

  • 17 гост

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хе-хе":

    Бойко каза истината за нас....Лош матрЯл сме . Ние не можем да си изградим нормална държава , докато едните грабят другите гледат и плащат, вместо да ги натупат

    09:25 14.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    3 5 Отговор
    Бива , бива ...! Дебел , и гледа нагло !!! Точно както български кмет ! Автентичен отвсякъде !!!

    09:27 14.09.2025

  • 20 интересно

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Браво на българина":

    Какво общо имат руснаците с българите. Българин станал кмет,ти и руснаци намесваш. Както вчера на протеста на Костадинов срещу еврото. Уж сме се събрали да пазим българския лев ,да покажем че държим на българщината,а в същото време развяват руски знамена. Защо? Тук е България,на протести, митинги трябва да има единствено знамето на страната ни. А после сам развявай ако искаш каквото знаме искаш

    Коментиран от #22

    09:30 14.09.2025

  • 21 Леля Гошо

    0 1 Отговор
    По добре от пакистанец

    09:31 14.09.2025

  • 22 Отговора е ясен

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "интересно":

    Защото поне 85% от българите сме русофили и мразим престъпното НАТО и двойните им стандарти

    Коментиран от #29

    09:33 14.09.2025

  • 23 Евро Пейка

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Въй":

    Какъв е проблема , щом к ет на Лондон и премиера им бяха пакистанци защи пък българин да неможе да е кмет на някаква голяма община!

    09:33 14.09.2025

  • 24 Важното е:

    1 0 Отговор
    (...около 99% от местната власт, имат и втора работа, защото просто ще е трудно да се издържат с парите, които получаваме като общинари)....

    09:35 14.09.2025

  • 25 Ама точно "антиимигрантски протести"

    1 2 Отговор
    Във Великобритания няма. Против имигрантите има ли? А? Протестите са съвсем различни и за съвсем друго .... на 99% са социални и антиизраелски и срещу провежданата от Великобритания милитаристична и антидемократична политика

    09:40 14.09.2025

  • 26 Койо е напуснал България

    1 0 Отговор
    За мен е описан!
    Такива не заслужават да им се “ радваме”!
    Да дойде, да управлява успешно някоя от маалите!
    Тогава ще го призная!
    Мариян Зафиров- хахаха.

    09:40 14.09.2025

  • 27 Европа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не лъжете":

    е доста странно нещо! Преди 26 години САЩ нападна Югославия, за да отцепи от нея Косово и си направи там база на Балканите! Европейците участваха в бомбардирането с мотива, че ако Милошевич прогони 2 милиона албанци, те ще отидат при тях, а в Европа не ги искат! И какво стана? Не искат албанци, а баба Мерка покани всички занзибарци от Африка и Близкия изток с обещанието, че няма да връща никого!? Наше дете учи в Англия, можеше да остане, светла коса, сини очички и се върна! Когато я питаме защо не остана, там е просперитета, краткия отговор бе, че там имало много мюсюлмани! Направо език на омразата! Сега е в една телевизия!

    09:42 14.09.2025

  • 28 Не е правилно според мен

    0 0 Отговор
    общинските съветници да избират кмета. Реално той не е мажоритарен избор а подмяна на вота на избирателя

    09:43 14.09.2025

  • 29 интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Отговора е ясен":

    Не ме интересува какъв Фил си,тук е България. Като си им голям Фил, иди развявай в тяхната държава, тяхното знаме. Тук е България

    09:43 14.09.2025

