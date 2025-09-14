Новини
България »
Димитър Стоянов призна: Политически проект на Радев е възможен

14 Септември, 2025 10:38

Хората се нуждаят от алтернатива, каза той

Димитър Стоянов призна: Политически проект на Радев е възможен - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е уязвима, армията не е модернизирана, а изпълнителната власт е доминирана от окупатори. Това заяви Димитър Стоянов, секретар на президента по сигурност и отбрана, в ефира на „Събуди се” по Нова тв.

Той коментира навлизането на руски дрон в румънска територия. Стоянов подчерта, че риск за България винаги има, особено поради географската ни близост до зоната на конфликта в Украйна, но добави, че дроновете, използвани от Русия, обикновено се насочват по-северно от нашата страна.

„За съжаление, се готвим за война от типа на Втората световна, а не за съвременен конфликт. Нямаме дори 3D радари – те трябваше да бъдат закупени още през 2023 година“, заяви Стоянов.

Той разкритикува мудността в процеса на модернизация на армията и отбеляза, че президентът Румен Радев вече е свикал три Консултативни съвета за национална сигурност (КСНС) по темата, но напредъкът е „изключително бавен“.

В разговора Стоянов коментира и опитите за отслабване на президентската институция, включително решението администрацията на президента да не ползва вече услугите на НСО:

„Това е политическа атака и опит да се блокира институцията на държавния глава“, каза Стоянов.

Той защити президента Радев, подчертавайки, че държавният глава спазва стриктно Конституцията и има право на политически изказвания, когато се касае за национални интереси.

По повод участието на президента в честванията на 6 септември и използването на думата „дерибеи“, Стоянов беше категоричен:„Това беше конструктивна критика към състоянието на изпълнителната и съдебната власт. Няма нищо общо между президента и Пеевски, независимо че той използва същия израз в речите си“.

Стоянов не изключи възможността за бъдещ политически проект около президента Радев, но уточни, че не е получил покана за участие, и подчерта, че не се занимава с партийно инженерство.

„В крайна сметка хората очакват алтернатива. Възможно е такава да се появи“, посочи той.

Случаят в Русе и критика към Митов

По отношение на побоя над полицейски началник в Русе, Стоянов определи случая като „интересен казус с много спекулации“, и разкритикува вътрешният министър Даниел Митов за поведението му.

„Митов още не е влязъл в обувките на вътрешен министър, а вече се държи като партиен говорител. Вместо да даде яснота за случая, атакува президента и опозицията. Това беше безсмислена пресконференция“, каза той.

Президентът няма да подпише указ за Деньо Денев

Стоянов потвърди, че президентът няма да подпише указ за назначението на Деньо Денев, като част от продължаващата „чистка“ в ДАНС.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    7 13 Отговор
    Лъже като възрожденец

    10:41 14.09.2025

  • 2 Дух

    11 3 Отговор
    Не че ми пука ,не се интересува изобщо от политики и глупости но за 10 години Радев си чеша езика с Глупости и всякакви простотии

    10:41 14.09.2025

  • 3 Промяна

    9 4 Отговор
    И този говори от името на хората Стоянов свои лични роби ли имаш кого ти лично представляваш че си позволяваш да говориш в множествено число Заблуди за робски душици ЗА 800 дни ша ви оправя хахахахахаха

    Коментиран от #23

    10:41 14.09.2025

  • 4 си дзън

    10 11 Отговор
    Политически проект на Радев е възможен, благодарение на руските слуги в БГ.

    10:41 14.09.2025

  • 5 У нас

    11 4 Отговор
    си има балъци... за всякакви проекти да гласуват.

    10:42 14.09.2025

  • 6 Отт

    9 5 Отговор
    Такива алтернативи сме на това деридже

    10:42 14.09.2025

  • 7 хъхъ

    11 4 Отговор
    И колко политически проекти ще прави Радев? Подкрепяше ПП и шарлатаните Кирчо и Асен, после и Стефчо Янев направи партия. Какво хубаво се случи за България? Служебните му правителства какви бяха? Жалко, че има наивници още/.

    Коментиран от #26

    10:42 14.09.2025

  • 8 Анонимен

    7 5 Отговор
    Радев за своите години в президенството какво свърши ОСВЕН да вдига юмруци и заедно с платени божкови протести с ала балата да назначава ли назначава

    10:44 14.09.2025

  • 9 Само

    8 4 Отговор
    Радеф ще ни управи като подпише няколко Боташа

    Коментиран от #29

    10:44 14.09.2025

  • 10 Президента е

    10 4 Отговор
    Нищо правец ,нищо не е направил и няма да направи за България ,освен да ни превърне в руска губерния

    Коментиран от #16

    10:46 14.09.2025

  • 11 име

    2 5 Отговор
    Веднага всички амеби, които изпитват параноя от немощната изостанала русийска армия, която е супер заплаха и още утре може да ни нападне, да почват да плюят новия проект на Радев. На боко и шишо тpoлoвете тоже, щот тяхните избиратели и без това не говорят много-много български, значи там разчитат на тpoлове само

    Коментиран от #15

    10:47 14.09.2025

  • 12 Промяна

    4 1 Отговор
    И какво като поизлъже някои заблудени в парламента там с кого ще работи за България с Пропутинистите ли или с шарлатаните

    Коментиран от #25

    10:47 14.09.2025

  • 13 МунчоЛЕТ

    6 3 Отговор
    Изтече името на бъдещия проект - МРАВКА (Мунчо Решава Важните КАзуси). Да живей👍💩

    10:47 14.09.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    7 3 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    Коментиран от #18

    10:48 14.09.2025

  • 15 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    И какво като има партия какво ще свърши за България без президенството ще е Кой ще обижда

    Коментиран от #28

    10:48 14.09.2025

  • 16 Евроатлантик

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Президента е":

    На мен пък от една страна ми продъниха ушите че не сме спирали да сме руска губерния, а от друга, как цъфтим и вързваме като прислуга в клуба на богатите ЕССР и даже ся като влезем в еврозоната и може да ни дадах място на мясата. А ти ся ми приказваш че тепърва ще ставаме губерния.... Хубаво е посолството да прави някво съгласуване в опорките.

    10:51 14.09.2025

  • 17 си дзън

    2 0 Отговор
    Георги Бърдаров: Затварянето на училища е от най-тъжните факти на демографската криза.България се намира в сериозна демографска криза – ниска раждаемост, застаряващо население и обезлюдяване на цели региони. Това заяви писателят и демограф Георги Бърдаров в ефира на „Събуди се“ по Нова тв. Според него тази тенденция не е уникална само за страната ни – подобен спад се наблюдава в много части на света, но въпреки че е „нормален процес“, той остава „наистина тъжен“. Бърдаров акцентира върху един от най-болезнените аспекти на тази криза – закриването на училища. „Ако няма социална инфраструктура – детска градина, училище – няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места“, отбеляза той. Писателят говори и за децата, които според него израстват в напълно различна среда от това, което познава неговото поколение. „Те не са по-лоши. Просто са различни – и това е нормално “, сподели той с усмивка.

    10:53 14.09.2025

  • 18 име

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя Путинофила":

    Е, няма само за чертежи да плащаме, я! Що да не платим и за малко неизползван обем, все пак сме богата държава, членове на най-големия и богат икономически съюз, нали така!

    10:53 14.09.2025

  • 19 факуса

    2 0 Отговор
    алтернативата е закриване на партиите и мажоритарно избрани представители,а всички активи на партиите конфискувани,и забрана за участие на досега участвали в политиката

    10:55 14.09.2025

  • 20 Партия имунитет

    5 2 Отговор
    Радев се бои от съдебно преследване за Боташ след втория мандат, затова иска да се снабди с имунитет. Което не означава че няма да му бъде отнет в парламента, ако се наложи. Но може да претърпи провал с новата партия, той няма вече онзи рейтинг с който бе избран за президент.

    10:56 14.09.2025

  • 21 Коня Солтуклиева

    1 1 Отговор
    Айде, че политическите "анализатори", ала Кслина Андролова и Татуна Буруджиева се изприщиха от зор да го вещаят тоз ми ти "проект" ! :))

    10:58 14.09.2025

  • 22 Някой

    4 1 Отговор
    Ей фатмак откъде накъде президентските лакеи ще ползвате НСО.
    Даже понеже България е парламентарна република няма нужда от вицепрезидент. През 1990-те в началото на прехода се въведе поста вицепрезидент, за да в президентството да се настани опозицията като президент и БСП като вицепрезидент. Но днес не е нужен вицепрезидент на България. Този пост трявба да се закрие.

    На президентството са му достатъчни 2-3 пътнически по луксозни буса с обиновении шофьори към президентството, а не от НСО.
    Само на на президента му трябват 2 автомобил една луксозна лимузина и един луксозен високопроходим автомобил. И един автомобил за охраната следваща президента.

    11:05 14.09.2025

  • 23 Виж сега,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Като се сетя за всичките управления на простата и крадлива герберска Тиква Борисов и си мисля колко напред щеше да е България, ако този крадлив търбух не беше министър председател.

    11:11 14.09.2025

  • 24 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Проектите, които творите нямат положителен краен резултат, защото не са обезпечени с авторитетни, знаещи и можещи хора! РАДЕВ Е ЛОШ КАДРОВИК! Липсва ви и ясен хоризонт за следващите 10 години. Всичко друго са еднодневки.

    11:11 14.09.2025

  • 25 Да те светна по въпроса:

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Който и да ни управлява, България вече е изтърбушена от герберските кражби и затова Бочко Борисов трябва дълги години да е в затвора.

    11:13 14.09.2025

  • 26 нека прави

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "хъхъ":

    Колкото повече проекти направи, толкова по-тясно ще ви става в парламента.😎

    11:13 14.09.2025

  • 27 Т Живков

    2 0 Отговор
    ЗА ВСЕКИ КОМУНИСТ ИМА СЕЗАЛ И ГРЕДА ДА СЕ ВЕЕ

    11:14 14.09.2025

  • 28 Прав си!

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    И аз се чудя: кое натежава?! Простотията на Тиквата Борисов или кражбите на герберските му депутати и министри под негово ръководство.

    11:15 14.09.2025

  • 29 мда

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Само":

    Вие Боташи не подписвате, но вземате по 20 млрд. заеми наведнъж.

    11:15 14.09.2025

Новини по градове:
