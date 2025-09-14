Димитър Стоянов призна: Политически проект на Радев е възможен

България е уязвима, армията не е модернизирана, а изпълнителната власт е доминирана от окупатори. Това заяви Димитър Стоянов, секретар на президента по сигурност и отбрана, в ефира на „Събуди се” по Нова тв.
Той коментира навлизането на руски дрон в румънска територия. Стоянов подчерта, че риск за България винаги има, особено поради географската ни близост до зоната на конфликта в Украйна, но добави, че дроновете, използвани от Русия, обикновено се насочват по-северно от нашата страна.
„За съжаление, се готвим за война от типа на Втората световна, а не за съвременен конфликт. Нямаме дори 3D радари – те трябваше да бъдат закупени още през 2023 година“, заяви Стоянов.
Той разкритикува мудността в процеса на модернизация на армията и отбеляза, че президентът Румен Радев вече е свикал три Консултативни съвета за национална сигурност (КСНС) по темата, но напредъкът е „изключително бавен“.
В разговора Стоянов коментира и опитите за отслабване на президентската институция, включително решението администрацията на президента да не ползва вече услугите на НСО:
„Това е политическа атака и опит да се блокира институцията на държавния глава“, каза Стоянов.
Той защити президента Радев, подчертавайки, че държавният глава спазва стриктно Конституцията и има право на политически изказвания, когато се касае за национални интереси.
По повод участието на президента в честванията на 6 септември и използването на думата „дерибеи“, Стоянов беше категоричен:„Това беше конструктивна критика към състоянието на изпълнителната и съдебната власт. Няма нищо общо между президента и Пеевски, независимо че той използва същия израз в речите си“.
Стоянов не изключи възможността за бъдещ политически проект около президента Радев, но уточни, че не е получил покана за участие, и подчерта, че не се занимава с партийно инженерство.
„В крайна сметка хората очакват алтернатива. Възможно е такава да се появи“, посочи той.
Случаят в Русе и критика към Митов
По отношение на побоя над полицейски началник в Русе, Стоянов определи случая като „интересен казус с много спекулации“, и разкритикува вътрешният министър Даниел Митов за поведението му.
„Митов още не е влязъл в обувките на вътрешен министър, а вече се държи като партиен говорител. Вместо да даде яснота за случая, атакува президента и опозицията. Това беше безсмислена пресконференция“, каза той.
Президентът няма да подпише указ за Деньо Денев
Стоянов потвърди, че президентът няма да подпише указ за назначението на Деньо Денев, като част от продължаващата „чистка“ в ДАНС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този
10:41 14.09.2025
2 Дух
10:41 14.09.2025
3 Промяна
Коментиран от #23
10:41 14.09.2025
4 си дзън
10:41 14.09.2025
5 У нас
10:42 14.09.2025
6 Отт
10:42 14.09.2025
7 хъхъ
Коментиран от #26
10:42 14.09.2025
8 Анонимен
10:44 14.09.2025
9 Само
Коментиран от #29
10:44 14.09.2025
10 Президента е
Коментиран от #16
10:46 14.09.2025
11 име
Коментиран от #15
10:47 14.09.2025
12 Промяна
Коментиран от #25
10:47 14.09.2025
13 МунчоЛЕТ
10:47 14.09.2025
14 Ганя Путинофила
Коментиран от #18
10:48 14.09.2025
15 Промяна
До коментар #11 от "име":И какво като има партия какво ще свърши за България без президенството ще е Кой ще обижда
Коментиран от #28
10:48 14.09.2025
16 Евроатлантик
До коментар #10 от "Президента е":На мен пък от една страна ми продъниха ушите че не сме спирали да сме руска губерния, а от друга, как цъфтим и вързваме като прислуга в клуба на богатите ЕССР и даже ся като влезем в еврозоната и може да ни дадах място на мясата. А ти ся ми приказваш че тепърва ще ставаме губерния.... Хубаво е посолството да прави някво съгласуване в опорките.
10:51 14.09.2025
17 си дзън
10:53 14.09.2025
18 име
До коментар #14 от "Ганя Путинофила":Е, няма само за чертежи да плащаме, я! Що да не платим и за малко неизползван обем, все пак сме богата държава, членове на най-големия и богат икономически съюз, нали така!
10:53 14.09.2025
19 факуса
10:55 14.09.2025
20 Партия имунитет
10:56 14.09.2025
21 Коня Солтуклиева
10:58 14.09.2025
22 Някой
Даже понеже България е парламентарна република няма нужда от вицепрезидент. През 1990-те в началото на прехода се въведе поста вицепрезидент, за да в президентството да се настани опозицията като президент и БСП като вицепрезидент. Но днес не е нужен вицепрезидент на България. Този пост трявба да се закрие.
На президентството са му достатъчни 2-3 пътнически по луксозни буса с обиновении шофьори към президентството, а не от НСО.
Само на на президента му трябват 2 автомобил една луксозна лимузина и един луксозен високопроходим автомобил. И един автомобил за охраната следваща президента.
11:05 14.09.2025
23 Виж сега,
До коментар #3 от "Промяна":Като се сетя за всичките управления на простата и крадлива герберска Тиква Борисов и си мисля колко напред щеше да е България, ако този крадлив търбух не беше министър председател.
11:11 14.09.2025
24 Наблюдател
11:11 14.09.2025
25 Да те светна по въпроса:
До коментар #12 от "Промяна":Който и да ни управлява, България вече е изтърбушена от герберските кражби и затова Бочко Борисов трябва дълги години да е в затвора.
11:13 14.09.2025
26 нека прави
До коментар #7 от "хъхъ":Колкото повече проекти направи, толкова по-тясно ще ви става в парламента.😎
11:13 14.09.2025
27 Т Живков
11:14 14.09.2025
28 Прав си!
До коментар #15 от "Промяна":И аз се чудя: кое натежава?! Простотията на Тиквата Борисов или кражбите на герберските му депутати и министри под негово ръководство.
11:15 14.09.2025
29 мда
До коментар #9 от "Само":Вие Боташи не подписвате, но вземате по 20 млрд. заеми наведнъж.
11:15 14.09.2025