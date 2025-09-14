Андрей Цеков за АМ „Европа”: Строителството се случи с нужните темпове по време на кабинета „Денков”

Да се спори с лъжите е глупаво, защото истината винаги е във фактите, а не в публичното словоблудстване. Целият лот между Калотина и Драгоман от автомагистрала „Европа“ беше изграден между 2021 и 2023, а строителството на участъка между Сливница и околвъстния път се изпълняваше с ускорени темпове. Това написа в своя официален профил във Facebook Андрей Цеков, бивш регионален министър и депутат от ПП-ДБ. Изявлението идва след като в неделя беше символично открит последният участък автомагистрала "Европа”.

"Днес един ноторно известен лъжльо се похвалил, че е изградил последния участък на автомагистрала “Европа” между Сливница и Софийския околвръстен път. Казал и, че в последните три години нищо не било вършено. Да се спори с лъжци е глупаво, защото истината винаги е във фактите, а не в публичното словоблудстване", написа Цеков.

Символичното откриване на пътния участък от магистралата стана повод за политически препратки. "Когато откривахме магистралата до Ниш, бяхме уверени, че в много скоро време, до 1-2 години, ще завършим българския участък, но последваха 4-5 години безвремие. Сега, благодарение на коалиционната мъдрост, партньорството с министър Иван Иванов, БСП, ИТН, съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години години", заяви премиерът Росен Желязков пред журналисти.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на свой ред посочи, че проектът е трябвало да бъде завършен още преди три години.

„С тази магистрала ви зареждаме в Европа, в Шенген. Министрите правят чудеса от храброст. Когато започнахме първоначално, пътят минаваше през населените места, през гори. Трябваше да е готова преди три години, а сега резултатът е, че ни струва 50% по-скъпо”, каза Борисов.