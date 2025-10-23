Новини
Андрей Цеков: ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС

Андрей Цеков: ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС

23 Октомври, 2025 10:00

Той обясни, че опитите на Борисов за формализиране на властта чрез включването на ДПС са били видими още с ротационното управление

Андрей Цеков: ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС. Това каза в студиото "Денят започва" по БНТ депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Андрей Цеков. Той коментира ротациите в парламента, влиянието на ГЕРБ и ДПС, съдебната реформа и европейските проверки върху правосъдието у нас.

„Последната седмица е логичен завършек на процес, който има дългогодишна история. Видяхме официализиране на участието на ДПС в управлението, факт, който присъства непрекъснато през последните 12-13 години“, коментира в „Денят започва“ Андрей Цеков от ПП-ДБ.

Той обясни, че опитите на Борисов за формализиране на властта чрез включването на ДПС са били видими още с ротационното управление.

„Това беше опит на Борисов да осветли управлението, връщайки се на министър-председателския пост с министри от "ДПС – Ново начало". Но за ДПС няма никаква изгода да участват официално – те ползват лицето на заем, а ГЕРБ е просто фасадата“, обясни Цеков.

По думите му те не влизат официално във властта явно, защото ползват всичките предимства на властта.

„За „ДПС - Ново начало“ няма никаква изгода да участва във властта, по-скоро би било негатив да участва официално във властта. Те ползват лицето назаем на ГЕРБ", заяви депутатът от ПП-ДБ.

Цеков подчерта ролята на опозицията:

„Работата на опозицията е да осветлява явленията, които се случват в сенките на завладяната държава. Насочването на прожекторите към тази система е най-сигурният начин да се сложи началото на нейния край“, коментира още Цеков.

„Аз не мисля, че някой може да изпере човек, който толкова силно се е сраснал с държавата. В сглобката Делян Пеевски се появи благодарение на ГЕРБ, които се оказа, че не могат да формират самостоятелна политическа воля без санкцията на Пеевски", изтъкна депутатът.

Той подчерта, че целта на ПП-ДБ тогава е била да се сложи начало начало на дългоотлаганата съдебна реформа.

Цеков каза, че има сериозни забележки по отношение на работата на Наталия Киселова. Коментира и идеята за ротация на председателското място на Народното събрание.

"Чисто професионално, аз имам сериозни забележки срещу работата на госпожа Киселова като председател на Народното събрание и уменията ѝ да владее пленарната зала и да налага достатъчно авторитетен ред в работата на Народното събрание се придържа към разпоредбите на правилника. Чисто от политическа гледна точка, смятам, че една ротация, която управляващите обсъждат, е по-скоро стъпка към абсолютното унищожаване на БСП. Те са вече във финалните издихания на своето съществуване и разбира се, гарантиране на по-удобен за ГЕРБ и "ДПС - Ново начало"евентуален министър-председател при предсрочни избори", коментира Андрей Цеков.

Отрече да имат пакт за ненападение към държавния глава Румен Радев.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Като нашата

    14 4 Отговор
    Няма такава държава в света където мафията управлява законно

    Коментиран от #5

    10:04 23.10.2025

  • 3 Тези са ясни

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    ПеПейките завиждат, че не могат да използват голямото Д за свой цели. ББ е умерен и мъдър и обърна Д на, своя страна.

    10:11 23.10.2025

  • 4 Мнение

    8 3 Отговор
    ДПС се трансформира от противоконституционна партия в просто една свинщина и престъпления. Никой не го е жал за жалките членове на ГЕРББ, които гордо живееха с мисълта, че са родени бе от майка, а от руския агент и трафикант с досие от три хиляди страници,Бой
    ко Методиев. Очаквам Пеевски да си върне за клеветите на Борисов пред британците и американците заради паметта на хората, които вярваха у помагаха на Борисов докато той ги предаваше и унижаваше докато се разболеят от рак. На Борисов жалката душа гори

    10:22 23.10.2025

  • 5 смях в залата

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Като нашата":

    Има. Русия и други нейни приятели

    10:22 23.10.2025

  • 6 койдазнай

    2 1 Отговор
    Още през 1984-та от Москва е наредено, цялата власт да се отнеме от БКП и да се предаде на ДС. Това е същността на "промените" в България, които на практика завършиха през 2001-ва. А ДПС е просто политическата служба на ДС. Така че, няма какво да се правите на ощипани, това са решения взети на геостратегическо ниво и са гарантирани с цяло ракетно-ядрено въоръжение на СССР и Русия. На който не му харесва - да ходи да се бие на фронта в Донбас!

    10:33 23.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Питар

    5 5 Отговор
    Стига с тези тъпи и невярни внушения от провалилите се некадърни измислени политици от ПП и ДБ

    10:35 23.10.2025

  • 9 Добро утро, сглобкаджии!

    5 3 Отговор
    Готвите ли нови промени в Конституцията с Магнитски?

    10:39 23.10.2025

  • 10 Точна статия

    5 1 Отговор
    Прав е Цеков. Чухте ли записа който пусна народния представител от Партия МЕЧ Кирил Веселински. България се тресе...

    Коментиран от #12

    10:49 23.10.2025

  • 11 Страшно и зловещо е

    5 0 Отговор
    Излязоха шокиращи данни! България беше задължена да има валутен резерв от 50-60 милиарда евро за да гарантира валутния борд и курса лев-евро. При въвеждане на еврото като задължителна валута в страната и лева отива в историята,този валутен резерв става излишен. Затова днес мафията на власт реши да не се оттегли а да продължи да управлява. Вместо да тегли заеми през няколко месеца ,тези милиарди ще им стигнат за 24-30 месеца да ги ограбят. Мафията на власт ГЕРБ -ИТН-БСП с ментор Пеевски ще подаде оставка едва когато до шушка откраднат тези милиарди. И след това вече България може да обяви фалит и да не може да изплаща само лихвите на тези 54 милиарда евро( 107 милиарда лева) който е външния дълг на страната!

    Коментиран от #14

    10:50 23.10.2025

  • 12 Слушам го

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Точна статия":

    Борисов казва- Подчинени сме на ДПС и ние и ИТН и БСП но нали догодина парите от валутния резерв трябва да бъдат усвоени ,нямаме друг избор за да бъдат наши.

    10:52 23.10.2025

  • 13 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Шиши ще си прокарва каквито закони иска през герп иначе отече мнозинството. Правителство заложник! Герп се продадоха, пак да гласувате за тях

    10:53 23.10.2025

  • 14 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Страшно и зловещо е":

    След 1 януари парите от валутния резерв за гарантиране на валутния борд се освобождават за вътрешно ползване. Ще видим колко от вас населението ще получи нещо от тези 60 милиарда или ще бъдат разпределени между мафията на власт ГЕРБ - ИТН -БСП и шефа им пеевски а за вас един чепат😂🤣😅

    10:54 23.10.2025

  • 15 Мнение

    1 0 Отговор
    Без връщане на смъртното наказание и бесилки по затворите няма как да им обясните на "депутатите" и " магистратите" колко е тежка България. Те са живяли лек живот, с леки жени, леки родители без ценности, с по три -четири безпризорни извънбрачни деца. Трябва да се появи страх в очите на тези, които крадяха България докато погребвахме родителите си като мишки

    10:56 23.10.2025

  • 16 Анонимен

    2 0 Отговор
    Целта им е да държат кокала

    10:59 23.10.2025

  • 17 Истината

    2 0 Отговор
    Способни властимащи разбойници,
    неспособна опозиция,
    гласуващи 40% де...билни избиратели и
    негласуващи 60% избиратели отвратени от всички, и от всичко.

    Опозицията сте неспособни да спечелите гласовете на 60% негласеващи или поне малка маст от глосовете на 20% гласуващи за Борисов и Пеевски. Защото сте некадърни политици.


    Нелицеприятната истита: пазарна икономика, пазарни избори, пазарна политика. Фалирала промяна, фалирал евроатлантизъм, фалирало рубладжийство. С две думи ПРОПАДНАЛА ДЪРЖАВА или по-скоро ПРОПАДНАЛ НАРОД.

    Колко е кадърен един лидер политик/партия/ се познава по това колко избиратели гласуват за тях. Вие сте много некадърни щом за доказано некадърните Борисов и Пеевски гласуват 3 пъти повече отколкото да вас.

    11:00 23.10.2025

  • 18 Чочо

    0 0 Отговор
    Само ни констатирате неща,които знаем.
    Сега всеки се прави на аналитик.
    Повтяряте всеки ден едно и също.

    11:12 23.10.2025

