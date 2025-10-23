Андрей Цеков: ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС

ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС. Това каза в студиото "Денят започва" по БНТ депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Андрей Цеков. Той коментира ротациите в парламента, влиянието на ГЕРБ и ДПС, съдебната реформа и европейските проверки върху правосъдието у нас.
„Последната седмица е логичен завършек на процес, който има дългогодишна история. Видяхме официализиране на участието на ДПС в управлението, факт, който присъства непрекъснато през последните 12-13 години“, коментира в „Денят започва“ Андрей Цеков от ПП-ДБ.
Той обясни, че опитите на Борисов за формализиране на властта чрез включването на ДПС са били видими още с ротационното управление.
„Това беше опит на Борисов да осветли управлението, връщайки се на министър-председателския пост с министри от "ДПС – Ново начало". Но за ДПС няма никаква изгода да участват официално – те ползват лицето на заем, а ГЕРБ е просто фасадата“, обясни Цеков.
По думите му те не влизат официално във властта явно, защото ползват всичките предимства на властта.
„За „ДПС - Ново начало“ няма никаква изгода да участва във властта, по-скоро би било негатив да участва официално във властта. Те ползват лицето назаем на ГЕРБ", заяви депутатът от ПП-ДБ.
Цеков подчерта ролята на опозицията:
„Работата на опозицията е да осветлява явленията, които се случват в сенките на завладяната държава. Насочването на прожекторите към тази система е най-сигурният начин да се сложи началото на нейния край“, коментира още Цеков.
„Аз не мисля, че някой може да изпере човек, който толкова силно се е сраснал с държавата. В сглобката Делян Пеевски се появи благодарение на ГЕРБ, които се оказа, че не могат да формират самостоятелна политическа воля без санкцията на Пеевски", изтъкна депутатът.
Той подчерта, че целта на ПП-ДБ тогава е била да се сложи начало начало на дългоотлаганата съдебна реформа.
Цеков каза, че има сериозни забележки по отношение на работата на Наталия Киселова. Коментира и идеята за ротация на председателското място на Народното събрание.
"Чисто професионално, аз имам сериозни забележки срещу работата на госпожа Киселова като председател на Народното събрание и уменията ѝ да владее пленарната зала и да налага достатъчно авторитетен ред в работата на Народното събрание се придържа към разпоредбите на правилника. Чисто от политическа гледна точка, смятам, че една ротация, която управляващите обсъждат, е по-скоро стъпка към абсолютното унищожаване на БСП. Те са вече във финалните издихания на своето съществуване и разбира се, гарантиране на по-удобен за ГЕРБ и "ДПС - Ново начало"евентуален министър-председател при предсрочни избори", коментира Андрей Цеков.
Отрече да имат пакт за ненападение към държавния глава Румен Радев.
17 Истината
неспособна опозиция,
гласуващи 40% де...билни избиратели и
негласуващи 60% избиратели отвратени от всички, и от всичко.
Опозицията сте неспособни да спечелите гласовете на 60% негласеващи или поне малка маст от глосовете на 20% гласуващи за Борисов и Пеевски. Защото сте некадърни политици.
Нелицеприятната истита: пазарна икономика, пазарни избори, пазарна политика. Фалирала промяна, фалирал евроатлантизъм, фалирало рубладжийство. С две думи ПРОПАДНАЛА ДЪРЖАВА или по-скоро ПРОПАДНАЛ НАРОД.
Колко е кадърен един лидер политик/партия/ се познава по това колко избиратели гласуват за тях. Вие сте много некадърни щом за доказано некадърните Борисов и Пеевски гласуват 3 пъти повече отколкото да вас.
11:00 23.10.2025
