Kатастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката

14 Септември, 2025 17:20 1 343 11

  • катастрофа-
  • прохода на републиката

Произшествието е станало между селата Въглевци и Вонеща вода

Снимка: Shutterstock/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката. Произшествието е станало около 16.00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода. По първоначална информация са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация и един товарен. Има двама загинали граждани.

Леките автомобили се пренасочват през прохода "Шипка", товарните изчакват.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 един БЪЛГАРИН

    20 3 Отговор
    Методи Лалов, адвокатът на осмокласника пребил мутрата-полицейски началник, разкри, че цялата свада е продължила 8(ОСЕМ!) секунди! И още нещо - няма ампутиран бъбрек, както бяха обявили от МВР...
    Това, само за сведение!

    Коментиран от #2, #9, #10

    17:30 14.09.2025

  • 2 На ченгето

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    Правено ли е тест, за бременност.?
    Щото нали, там.....

    17:51 14.09.2025

  • 3 Хаха

    15 0 Отговор
    По първоначална информация са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация

    У бг бързат като луди а като са в Гърция карат все едно са на шофьорски курсове

    17:59 14.09.2025

  • 4 Ако са

    10 1 Отговор
    мамалигари или цигани, да се трепят всеки ден. Изчиства се земята от паразити и болести.

    18:06 14.09.2025

  • 5 Разграден двор територия

    6 0 Отговор
    КАТ и БГТОЛ не работят Събота и Неделя.

    18:12 14.09.2025

  • 6 Ами да, те

    8 1 Отговор
    тъй правят мамалигарите в България...

    18:19 14.09.2025

  • 7 жалко

    5 0 Отговор
    Е,нали измерване на средна скорост,милиони се платиха за камери все по-модерни.Полицаи дебнат зад всеки храст,и пак жертви.И то всеки божи ден!Това означава едно :нашенеца не разсъждава.Самосъхранението му е чуждо.Ината му е пословичен.

    18:20 14.09.2025

  • 8 Оня

    7 0 Отговор
    Румънци...тръгват две или три коли на някъде си..карат все едно ескортират някой.Ако решиш да изпревариш и да влезеш между първия или втория следва безумно изпреварване или засичане.Винаги карат в пакет един след друг,за това са се набутали трите коли в катастрофата.

    18:23 14.09.2025

  • 9 разбор

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    Влизането му в болница е по съвет от София.За да има време да изтрезнее.Затова представиха случката трагична.Затова и не показаха нито един лекуващ лекар да се изкаже,защото трябва да излъже.Пиянска история с участието на проста мутра издигната незнайно как и от кого до висша длъжност.Това е накратко.

    18:26 14.09.2025

  • 10 Хе!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    Аз от пледоариите разбрах, че от 8 свидетели, 5 са полицаи, останалите съседа, жената и още някакъв на директора! Също се разбра, че решението на съда да наложи по лека мярка - ,,домашен арест с гривна" е продиктувано най вече от показанията на старши комисар Кожухаров! Което покава, че човекът честно е представил как са се развили събитията!

    18:26 14.09.2025

  • 11 имали ли са колани

    0 0 Отговор
    Каква средна скорост е била засечена? Задължителна гражданска отговорност? Има ли камера за максимална скорост? Има ли още пътни технически средства? Коланите, коланите......
    Защо колите не са от Мека гума? Защо физиката се намесва в работата на КАТ? Как може румънци да са по-силни от АПИ? ЩО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ?...

    18:35 14.09.2025

