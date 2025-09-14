Kатастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката

Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката. Произшествието е станало около 16.00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода. По първоначална информация са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация и един товарен. Има двама загинали граждани.
Леките автомобили се пренасочват през прохода "Шипка", товарните изчакват.
1 един БЪЛГАРИН
Това, само за сведение!
Коментиран от #2, #9, #10
17:30 14.09.2025
2 На ченгето
До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":Правено ли е тест, за бременност.?
Щото нали, там.....
17:51 14.09.2025
3 Хаха
У бг бързат като луди а като са в Гърция карат все едно са на шофьорски курсове
17:59 14.09.2025
4 Ако са
18:06 14.09.2025
5 Разграден двор територия
18:12 14.09.2025
6 Ами да, те
18:19 14.09.2025
7 жалко
18:20 14.09.2025
8 Оня
18:23 14.09.2025
9 разбор
До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":Влизането му в болница е по съвет от София.За да има време да изтрезнее.Затова представиха случката трагична.Затова и не показаха нито един лекуващ лекар да се изкаже,защото трябва да излъже.Пиянска история с участието на проста мутра издигната незнайно как и от кого до висша длъжност.Това е накратко.
18:26 14.09.2025
10 Хе!
До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":Аз от пледоариите разбрах, че от 8 свидетели, 5 са полицаи, останалите съседа, жената и още някакъв на директора! Също се разбра, че решението на съда да наложи по лека мярка - ,,домашен арест с гривна" е продиктувано най вече от показанията на старши комисар Кожухаров! Което покава, че човекът честно е представил как са се развили събитията!
18:26 14.09.2025
11 имали ли са колани
Защо колите не са от Мека гума? Защо физиката се намесва в работата на КАТ? Как може румънци да са по-силни от АПИ? ЩО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ?...
18:35 14.09.2025