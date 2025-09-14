Отвориха Прохода на Републиката след катастрофата, погубила двама румънци

Движението в Прохода на Републиката е възстановено, слeд като беше временно ограничено заради катастрофа с двама загинали, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново, предаде БТА.
При верижна верижната катастрофа вчера следобед смъртта си намериха двама румънски граждани, а още двама бяха ранени, предаде БНР.
Лек автомобил с румънска регистрация е започнал изпреварване на други две коли, също румънски, и се удря челно в насрещно идващия камион, а изпреварваните автомобили се удрят в първата кола.
На място са загинали мъжът и жената от първия автомобил.
С леки наранявания в Спешното отделение на великотърновската болница са откарани две румънки от другите автомобили във верижната катастрофа. След оказаната им медицинска помощ ще бъдат изписани за домашно лечение.
Катастрофата в Прохода на Републиката стана около 16:00 часа между великотърновските села Въглевци и Вонеща вода в зона на завой и при ограничение на скоростта от 60 километра в час, със забранено изпреварване.
Участъкът е в ремонт и на него няма положена нова хоризонтална маркировка, но пътните знаци са поставени и видни.
Образуваха са се дълги колони от навлезлите преди катастрофата в прохода леки и товарни автомобили.
Въведени бяха обходни маршрути. Колите се пренасочваха през прохода Шипка, а камионите се спираха още при Русе и край Стара Загора.
