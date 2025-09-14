Новини
Плевен отново излезе на протест срещу безводието, блокирани бяха три републикански пътя

14 Септември, 2025 18:19, обновена 14 Септември, 2025 21:14 1 403 38

Плевен отново излезе на протест срещу безводието, блокирани бяха три републикански пътя - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Плевен се провежда пореден протест срещу безводието в града, предаде БНР.

Участници в демонстрацията проведоха автошествие, което се раздели на три лъча.

Блокирани са три републикански пътя, както и центърът на града.

Над 250 автомобила се включиха в протестното автошествие.

Протестиращите затвориха за 40 минути движението в двете посоки на пътя за София между Ясен и Долни Дъбник, пътя Плевен - Ловеч край Бохот, както и пътя за Русе, в близост до летище "Гривица".

Блокирано беше и движението в центъра на Плевен - от протестиращи без автомобил.

В 18:00 часа тръгва протестно шествие от Театъра в Плевен до пешеходната зона до Общината, където отново протестиращите ще настояват за бързи действия са справяне с безводието.

Акцент на протеста - организаторите от "Контракорупция" помолиха гражданите да дойдат с народни носии

Протестиращите в Плевен категорично заявиха, че не са съгласни водната криза да продължава, няма да отстъпят, докато не се видят реални резултати, а не напразни обещания, които тук се слушат от години.

13 села в община Елена от утре са на драстичен режим на водоподаване, предаде БНР. В две от селата, които са на самия язовир "Йовковци", вода в чешмите ще има два дни в седмицата за по един час.

Новият воден режим се въвежда след значителното намаляване на нивата на местните водоизточници.

Въпреки че са до питейния язовир "Йовковци", еленските села Средни колиби и Раювци се захранват от местни кладенци и с новия режим вода в чешмите ще има само във вторник и петък от 10:00 до 11:00 часа.

Двете села се издържат от туризъм.

В село Крумчевци вода ще има в понеделник и четвъртък от 18:00 до 20:00 часа.

През ден вода ще се подава в село Попска от 17:00 до 20:00 ч. и в село Майско от 19:00 до 21:00 часа. Жителите на Майско отново се готвят за протести.

С ограничено водоподаване, макар и по-облекчено, са още селата Буйновци, Петковци, Попрусевци и няколко махали, които са със статут на улици в самия град Елена.

Въведени са забрани за ползване на питейната вода за напояване, пълнене на басейни и миене на автомобили.


Плевен / България
  • 1 Водопади и

    31 3 Отговор
    Паради, алчни мутри, жадни хора.
    Бой и ритници на тези политици!

    Коментиран от #7, #12

    18:25 14.09.2025

  • 2 ,,,,,,

    18 2 Отговор
    Плевен дъ ге, с теб сме!

    Коментиран от #36

    18:27 14.09.2025

  • 3 Боко Т.

    17 3 Отговор
    За какво ви е вода? Пийте бира

    18:29 14.09.2025

  • 4 Нали ще произвеждаме барут

    27 3 Отговор
    Какви са тия лигавщини като вода? Къпете се във вани пълни с шампанско, а пийте минерална вода от Италия. Ще правим още държавни дългове да правим фабрика, която ще трови водоизточниците в България, много от работниците ще умират млади от рак, а най-накрая Русия може да сложи мъките и с една ракета да занули цяла централна България.

    18:31 14.09.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    22 3 Отговор
    Да се пита човек защо ли протестират тия хора... Всъщност, май по-добре да се пита "отличникът", който като страхлива мишка (какъвто винаги е бил) избягва да ходи на такива места. Не е забравил януарските протести бандитът.

    18:31 14.09.2025

  • 6 Идея

    27 3 Отговор
    Отидете да се къпите във водопада на хотела, който ще открива премиера Желязков.

    Коментиран от #9

    18:32 14.09.2025

  • 7 ИСТИНАТА

    26 3 Отговор

    До коментар #1 от "Водопади и":

    Плевенчани, щом гласувате за Ту ТУ Борисов, хак ви е!

    18:34 14.09.2025

  • 8 123456

    26 3 Отговор
    Излизайте с тоягите , бе , стига с туби !

    18:34 14.09.2025

  • 9 От ПП

    18 4 Отговор

    До коментар #6 от "Идея":

    Отпускат сапун м” Ники ДенкоФ”

    18:35 14.09.2025

  • 10 Тома

    24 3 Отговор
    Тези от Плевен не са ли гледали как протестират хората в Катманду.И ако направят така лично бойчето и шиши с водоноската ще пълнят вода на хората

    18:36 14.09.2025

  • 11 блокирайте тогава и власт ако ви стиска

    7 2 Отговор
    Блокирано беше и движението в центъра на Плевен - от протестиращи без автомобил

    19:03 14.09.2025

  • 12 Няма вода, но има чалга

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Водопади и":

    Съгражданинът им Слави Трифонов е коалиционен партньор на гербавите крадци, които им откраднаха водата.

    19:04 14.09.2025

  • 13 37.51т

    14 1 Отговор
    Плевен днес е много гневен, а защо чак сега щом водата спря.....ей внимавайте щото отклонявате ни от Европейските ценности,елате в София палатков лагер направете made in СДС.......

    19:16 14.09.2025

  • 14 Скъпи ПЛЕВЕНЧАНИ

    12 2 Отговор
    Не Плевен блокирайте,а триъгълникът на властта ,под прозорците на сламения дето си прави хотел с водопад!

    21:06 14.09.2025

  • 15 Абе,

    9 0 Отговор
    важно е да има пари за укристан...

    21:16 14.09.2025

  • 16 Добре Де

    6 3 Отговор
    Копейката излиза на протест срещу еврото, който и той знае, че ще се приеме. След като толкова много милее за България, защо нищо не предприема срещу безводието. Срещу частните ВЕЦове? Жалък популист,копейков

    21:17 14.09.2025

  • 17 дедо

    9 0 Отговор
    Плевен не е приоритет за властта. В България основен приоритет е Южна България ,Черноморието и големите градове София,Пловдив,Варна и Бургас. Плевен е град със затихващи функции и с намаляващо население вече около 60 хиляди . Също така му се променя бързо етническия състав. Няма да се строят язовири за един изчезващ град и пари за него няма да се дават.

    Коментиран от #21, #35

    21:19 14.09.2025

  • 18 оня с коня

    13 4 Отговор
    В социалните мрежи е регистрирана група "Подкрепа за Борисов и Пеевски за геноцида над Плевенчани". Групата вече наброява 71 хиляди потребители. Показани са резултатите от парламентарните избори края на октомври миналата година в които в Плевен партия ГЕРБ има 23%, Възраждане и ДПС-Пеевски по 13% ,БСП -10%. Масово е гласуването в този град за партиите от управляващата коалиция в момента. Никаква емпатия за геноцида в този град когато в 21 век и съвременната цивилизация несретни хора са оставени без питейна вода! В същото време при протестите на клетите жители на Плевен ,Борисов демонстративно е в Добрич и преряза лентата за започване на изграждане на осветление на стадиона в Добрич. Това ако не е безпощадна подигравка,когато граждани протестират че са лишени от вода а за него приоритет е осветление на стадион! Герб ,Борисов, Пеевски -ПОБЕДА ВИНАГИ!

    Коментиран от #23, #25, #28, #32

    21:21 14.09.2025

  • 19 си дзън

    3 2 Отговор
    Румен Петков - Спасителят на Плевен от безводието...

    21:22 14.09.2025

  • 20 демократ

    6 0 Отговор
    Нормално. България е държава от полуграмотни селятси.

    21:24 14.09.2025

  • 21 Сиганка от Столипиново

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "дедо":

    Ма то целата кочина е с затихващи функции, ти пак като бавно развиващ се.

    21:26 14.09.2025

  • 22 ГЕРБ

    7 1 Отговор
    Просто напуснете Плевен и се преселете в друг град или емигрирайте в друга държава. Кой ви кара да седите насила там?

    21:27 14.09.2025

  • 23 🔥🔥🔥🔥🔥

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Плевенчани да тръгват на поход.

    21:27 14.09.2025

  • 24 Заради нечовешкото отношение на

    7 1 Отговор
    Управниците към гражданите на Плевен ,трябва да се сменят всички които участват в управлението на града и да им бъде потърсена наказателна отговорност ,и занапред града да се управлява с мисъл за хората , а не всеки на държавен пост да мисли само как собствено да се облагодетелства

    21:27 14.09.2025

  • 25 Налудник

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Тиквеникът е чист, неподправен простак. Логична постъпка от такъв дегенерат.

    21:30 14.09.2025

  • 26 един БЪЛГАРИН

    3 2 Отговор
    Баща е арестуван пред очите на своето 3-годишно дете – заради положителен тест. След ареста в дома им са извършени претърсвания. Млада жена е съблечена гола и накарана да кляка, докато е в месечен цикъл – отново заради положителен тест.

    Майка води детето си на градина, но след положителен тест остава без възможност да води децата си на училище за цяла година. Автомобилът ѝ е потрошен, когато го изпращат – отива за скрап.

    Мъж идва на протест с приятел. Страх го е да шофира – три пъти (3!) е жертва на фалшиво положителен тест. Изпитва страх от полицаите.

    Машинист в БДЖ е видял как негов колега остава без работа заради положителен тест. Самият той още не е пострадал, но се страхува, че ще е следващият. Казва: „Дадох си живота и здравето за тази държава. Сега трябва или да спра да пия лекарства и да умра, или да чакам момента, в който ще остана без работа.“

    Вината не е в МВР. А в закона.

    21:32 14.09.2025

  • 27 На жълтите павета!

    4 1 Отговор
    Само там!

    21:35 14.09.2025

  • 28 Не си добре и няма да се оправиш!

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Време е да те затворят за дълго лечение!

    21:37 14.09.2025

  • 29 Аре бе

    2 1 Отговор
    Бабите ви са се къпали 5 пъти през годината.

    21:39 14.09.2025

  • 30 вода за хората

    1 0 Отговор
    нямало а за частни водопади имало??

    21:39 14.09.2025

  • 31 да питам

    0 0 Отговор
    А кога през соца заразихте дела България със сифилис ви беше добре , деге ?!

    Коментиран от #33

    21:40 14.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Плевенчанин

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "да питам":

    Че какво му е на сифилиса? Лекува се. Жаждата не се. А и оттогава само за демократите от ГЕПИ сме гласували!

    21:46 14.09.2025

  • 34 Анонимен

    1 0 Отговор
    Вода в Плевен няма предимно В Дружба Сторгозия и по високите блокове и по високите квартали Това е А в областта няма вода от 30 години насам Това е

    Коментиран от #38

    21:48 14.09.2025

  • 35 Грую

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "дедо":

    Цяла България е със затихващи функции ама още не сте го разбрали. И връщане назад няма.

    21:52 14.09.2025

  • 36 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от ",,,,,,":

    Хак им е на плевенчани! Щом гласуват за мутрата ТУ ТУ

    21:53 14.09.2025

  • 37 Не съм

    1 0 Отговор
    привърженик на насилието, но за да се ускори решението на проблема требе насилие, требе се пролее кръв - иначе не става. Когато само си протестираш мирно и кротко никой не ти обръща внимание. Историята го е доказала - колкото повече насилие полкова по-бързо решение на проблема. Ще има и съпътстващи "жертви", но това е част от решението на проблема. Влезте най-накрая в реалността.

    21:53 14.09.2025

  • 38 Винету

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    Нема ко да се напраи, ГЕРБ победа!

    21:53 14.09.2025

