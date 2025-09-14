Плевен отново излезе на протест срещу безводието, блокирани бяха три републикански пътя

В Плевен се провежда пореден протест срещу безводието в града, предаде БНР.



Участници в демонстрацията проведоха автошествие, което се раздели на три лъча.

Блокирани са три републикански пътя, както и центърът на града.

Над 250 автомобила се включиха в протестното автошествие.

Протестиращите затвориха за 40 минути движението в двете посоки на пътя за София между Ясен и Долни Дъбник, пътя Плевен - Ловеч край Бохот, както и пътя за Русе, в близост до летище "Гривица".



Блокирано беше и движението в центъра на Плевен - от протестиращи без автомобил.



В 18:00 часа тръгва протестно шествие от Театъра в Плевен до пешеходната зона до Общината, където отново протестиращите ще настояват за бързи действия са справяне с безводието.



Акцент на протеста - организаторите от "Контракорупция" помолиха гражданите да дойдат с народни носии



Протестиращите в Плевен категорично заявиха, че не са съгласни водната криза да продължава, няма да отстъпят, докато не се видят реални резултати, а не напразни обещания, които тук се слушат от години.

13 села в община Елена от утре са на драстичен режим на водоподаване, предаде БНР. В две от селата, които са на самия язовир "Йовковци", вода в чешмите ще има два дни в седмицата за по един час.



Новият воден режим се въвежда след значителното намаляване на нивата на местните водоизточници.



Въпреки че са до питейния язовир "Йовковци", еленските села Средни колиби и Раювци се захранват от местни кладенци и с новия режим вода в чешмите ще има само във вторник и петък от 10:00 до 11:00 часа.



Двете села се издържат от туризъм.



В село Крумчевци вода ще има в понеделник и четвъртък от 18:00 до 20:00 часа.



През ден вода ще се подава в село Попска от 17:00 до 20:00 ч. и в село Майско от 19:00 до 21:00 часа. Жителите на Майско отново се готвят за протести.



С ограничено водоподаване, макар и по-облекчено, са още селата Буйновци, Петковци, Попрусевци и няколко махали, които са със статут на улици в самия град Елена.



Въведени са забрани за ползване на питейната вода за напояване, пълнене на басейни и миене на автомобили.