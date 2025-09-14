Плевен отново излезе на протест срещу безводието, блокирани бяха три републикански пътя

В Плевен се провежда пореден протест срещу безводието в града, предаде БНР.
Участници в демонстрацията проведоха автошествие, което се раздели на три лъча.
Блокирани са три републикански пътя, както и центърът на града.
Над 250 автомобила се включиха в протестното автошествие.
Протестиращите затвориха за 40 минути движението в двете посоки на пътя за София между Ясен и Долни Дъбник, пътя Плевен - Ловеч край Бохот, както и пътя за Русе, в близост до летище "Гривица".
Блокирано беше и движението в центъра на Плевен - от протестиращи без автомобил.
В 18:00 часа тръгва протестно шествие от Театъра в Плевен до пешеходната зона до Общината, където отново протестиращите ще настояват за бързи действия са справяне с безводието.
Акцент на протеста - организаторите от "Контракорупция" помолиха гражданите да дойдат с народни носии
Протестиращите в Плевен категорично заявиха, че не са съгласни водната криза да продължава, няма да отстъпят, докато не се видят реални резултати, а не напразни обещания, които тук се слушат от години.
13 села в община Елена от утре са на драстичен режим на водоподаване, предаде БНР. В две от селата, които са на самия язовир "Йовковци", вода в чешмите ще има два дни в седмицата за по един час.
Новият воден режим се въвежда след значителното намаляване на нивата на местните водоизточници.
Въпреки че са до питейния язовир "Йовковци", еленските села Средни колиби и Раювци се захранват от местни кладенци и с новия режим вода в чешмите ще има само във вторник и петък от 10:00 до 11:00 часа.
Двете села се издържат от туризъм.
В село Крумчевци вода ще има в понеделник и четвъртък от 18:00 до 20:00 часа.
През ден вода ще се подава в село Попска от 17:00 до 20:00 ч. и в село Майско от 19:00 до 21:00 часа. Жителите на Майско отново се готвят за протести.
С ограничено водоподаване, макар и по-облекчено, са още селата Буйновци, Петковци, Попрусевци и няколко махали, които са със статут на улици в самия град Елена.
Въведени са забрани за ползване на питейната вода за напояване, пълнене на басейни и миене на автомобили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Водопади и
Бой и ритници на тези политици!
Коментиран от #7, #12
18:25 14.09.2025
2 ,,,,,,
Коментиран от #36
18:27 14.09.2025
3 Боко Т.
18:29 14.09.2025
4 Нали ще произвеждаме барут
18:31 14.09.2025
5 Евгени от Алфапласт
18:31 14.09.2025
6 Идея
Коментиран от #9
18:32 14.09.2025
7 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Водопади и":Плевенчани, щом гласувате за Ту ТУ Борисов, хак ви е!
18:34 14.09.2025
8 123456
18:34 14.09.2025
9 От ПП
До коментар #6 от "Идея":Отпускат сапун м” Ники ДенкоФ”
18:35 14.09.2025
10 Тома
18:36 14.09.2025
11 блокирайте тогава и власт ако ви стиска
19:03 14.09.2025
12 Няма вода, но има чалга
До коментар #1 от "Водопади и":Съгражданинът им Слави Трифонов е коалиционен партньор на гербавите крадци, които им откраднаха водата.
19:04 14.09.2025
13 37.51т
19:16 14.09.2025
14 Скъпи ПЛЕВЕНЧАНИ
21:06 14.09.2025
15 Абе,
21:16 14.09.2025
16 Добре Де
21:17 14.09.2025
17 дедо
Коментиран от #21, #35
21:19 14.09.2025
18 оня с коня
Коментиран от #23, #25, #28, #32
21:21 14.09.2025
19 си дзън
21:22 14.09.2025
20 демократ
21:24 14.09.2025
21 Сиганка от Столипиново
До коментар #17 от "дедо":Ма то целата кочина е с затихващи функции, ти пак като бавно развиващ се.
21:26 14.09.2025
22 ГЕРБ
21:27 14.09.2025
23 🔥🔥🔥🔥🔥
До коментар #18 от "оня с коня":Плевенчани да тръгват на поход.
21:27 14.09.2025
24 Заради нечовешкото отношение на
21:27 14.09.2025
25 Налудник
До коментар #18 от "оня с коня":Тиквеникът е чист, неподправен простак. Логична постъпка от такъв дегенерат.
21:30 14.09.2025
26 един БЪЛГАРИН
Майка води детето си на градина, но след положителен тест остава без възможност да води децата си на училище за цяла година. Автомобилът ѝ е потрошен, когато го изпращат – отива за скрап.
Мъж идва на протест с приятел. Страх го е да шофира – три пъти (3!) е жертва на фалшиво положителен тест. Изпитва страх от полицаите.
Машинист в БДЖ е видял как негов колега остава без работа заради положителен тест. Самият той още не е пострадал, но се страхува, че ще е следващият. Казва: „Дадох си живота и здравето за тази държава. Сега трябва или да спра да пия лекарства и да умра, или да чакам момента, в който ще остана без работа.“
Вината не е в МВР. А в закона.
21:32 14.09.2025
27 На жълтите павета!
21:35 14.09.2025
28 Не си добре и няма да се оправиш!
До коментар #18 от "оня с коня":Време е да те затворят за дълго лечение!
21:37 14.09.2025
29 Аре бе
21:39 14.09.2025
30 вода за хората
21:39 14.09.2025
31 да питам
Коментиран от #33
21:40 14.09.2025
33 Плевенчанин
До коментар #31 от "да питам":Че какво му е на сифилиса? Лекува се. Жаждата не се. А и оттогава само за демократите от ГЕПИ сме гласували!
21:46 14.09.2025
34 Анонимен
Коментиран от #38
21:48 14.09.2025
35 Грую
До коментар #17 от "дедо":Цяла България е със затихващи функции ама още не сте го разбрали. И връщане назад няма.
21:52 14.09.2025
36 ИСТИНАТА
До коментар #2 от ",,,,,,":Хак им е на плевенчани! Щом гласуват за мутрата ТУ ТУ
21:53 14.09.2025
37 Не съм
21:53 14.09.2025
38 Винету
До коментар #34 от "Анонимен":Нема ко да се напраи, ГЕРБ победа!
21:53 14.09.2025