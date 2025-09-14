Новини
България »
Константин Вълков: Русия нападна Украйна след изтеглянето на САЩ от Афганистан

Константин Вълков: Русия нападна Украйна след изтеглянето на САЩ от Афганистан

14 Септември, 2025 19:23, обновена 14 Септември, 2025 18:27 677 17

  • константин вълков-
  • политика-
  • свят-
  • журналист

Сякаш вече всеки може да прави, каквото си поиска, заяви журналистът

Константин Вълков: Русия нападна Украйна след изтеглянето на САЩ от Афганистан - 1
Снимка: Дарик
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ролята на Съединените щати като глобална полиция и пазител на реда сякаш вече се изчерпва. Това каза Константин Вълков в предаването „На фокус с Лора Крумова” по NOVA.

Вълков коментира реакциите на Европа и света към свалените над Полша руски дронове.

„Всичко започна с изтеглянето на САЩ от Афганистан. Пет месеца по-късно Русия нападна Украйна. Вече се е получило едно положение, при което изглежда, че всеки може да прави, каквото си поиска – и това се получава, защото ролята на САЩ на глобална полиция от последните 70 години сякаш приключи”, каза Вълков. Според него подобни случаи могат да се тълкуват не само като демонстрация на сила, но се вижда и още нещо – подобни удари са неконтролируеми.

„Всеки лидер използва, каквото има. Голям проблем е политическото говорене обаче – и новата реторика дава възможност за радикализация. А и реакцията на президента Тръмп също вече се изменя”, посочи още Вълков.

„Виждаме, че нищо не е такова, каквото изглежда. Виждаме едни нови опити за политическа игра, виждаме опити всеки сам да намери личен баланс – такива проблеми не са лесни за разбиране, погледнати отгоре, а не знаем и до какво биха могли да доведат”, каза още той.

„Виждаме опит за изява на трети, така да ги наречем, играчи. Такива субекти изпробват пределите в опит да разберат как и до кога могат да надделяват в собствената си игра”, допълни Кристиян Шкварек. По думите му такъв пример е Китай – с намесата си в Близкия Изток. „Започваме да навлизаме в нова визия за света – няма да е подобно на конфликтите през 20. век. Последните действия на Русия например са ясен знак за това – и се използват като опит да се провери реакцията на противника”, обясни още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак първенец

    12 0 Отговор
    Лорчето е талант, намира ги разни никому неизвестни люде, но още щом се изкажат и клатят рекорда на "Гинес" за най-глупаво съждение в ефир.

    18:31 14.09.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    6 2 Отговор
    Русия нападна Украйна с огромната помощ на зайчара, след като бе завършен онзи "поток" на който веднага се изгуби пътната карта, потънала явно в дикол тето на Нушето

    18:32 14.09.2025

  • 3 Майна

    10 0 Отговор
    Да поясня- " лондонсити" виеше на умряло когато САЩ се изтегли от Афганистан..
    Тепърва ще разберете защо " дълбоките" са лондонсити и използваха по Чърчил-
    Английски мозъци зад американски юмруци

    18:32 14.09.2025

  • 4 Майна

    15 0 Отговор
    Тези които са виновни за всички войни през двеста години са " лондонсити"
    Време е да..свърши

    18:34 14.09.2025

  • 5 Глюпости ,

    1 0 Отговор
    Сега ше видиш какво ще те направят нашите Звездолетка ... 🤭😁

    18:38 14.09.2025

  • 6 Вълко Константинов-тъпoтo

    11 0 Отговор
    Не, Русия нападна Украйна при ретрограден Меркурий и гледане на таро карти. Абе Факти, откъде ги вадите тия?

    18:40 14.09.2025

  • 7 Време беше някой да го каже

    4 1 Отговор
    Право е либералчето. САЩ, изрел, ЕС играят на дестабилизация, те дестабилизират, това означава, че не те контролират положението, а го саботират т.е. не те управляват световните процеси. САЩ вече нямат ресурс, Китай все още не се обявил, затова САЩ го цакат с всичките си номера, но те са недостатъчни.

    18:40 14.09.2025

  • 8 кой да знае

    2 2 Отговор
    Американците избягаха от Афганистан, защото вече бяха напълно сигурни, че руснаците ще нападнат Украйна.

    18:40 14.09.2025

  • 9 Анонимен

    4 0 Отговор
    Защо не отидоха да защитят Афганистан?

    18:42 14.09.2025

  • 10 Соломон Паси

    5 1 Отговор
    Скоро Китай ще започне мироопазващи операции в Калифорния и Тексас.

    Коментиран от #16

    18:43 14.09.2025

  • 11 Тома

    6 0 Отговор
    На този може да му порасне коса ако прочете думите на Путин защо руснаците влязоха в държавата на бандера

    18:43 14.09.2025

  • 12 Уса

    2 0 Отговор
    Абе тиквеник,какво знаеш за съединените щати...?САЩ ще се завърне победоносно на световната сцена благодарение на Тръмп и добрите отношения с Русия.Американците не са толкова прости,като вас предателите на България.За дребни центове пишете страхотни глупости и фантасмагории

    18:45 14.09.2025

  • 13 На бас

    3 0 Отговор
    че за тези простотии, тоя на снимката горе е получил не по-малко от 3000лв.

    18:45 14.09.2025

  • 14 Майна

    2 0 Отговор
    Тони Блеър е замесен навсякъде..
    Кой е Тони..
    Те създадоха и Израел..
    Балфур..
    Защо им беше там това фанатично образувание Израел..
    Империята Британия - разделяй и владей.., пиеща ресурси от войни
    Банкерската кабала

    18:47 14.09.2025

  • 15 Константин Вълков

    2 0 Отговор
    е журналист от "Свободна ЕВропа". Няма смисъл от повече коментари.

    18:48 14.09.2025

  • 16 Дядо ви

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон Паси":

    А също и в ЛОЗЕНЕЦ - LOL

    18:49 14.09.2025

  • 17 Обективно

    0 0 Отговор
    САЩ бая са го закъсали щом и тая тяхна подлога го допуска. За ЕС не ми се мисли.

    18:54 14.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове