Новини
България »
Проф. Николай Радулов: Беше много изгодно да се обяви, че случаят в Русе е политически

Проф. Николай Радулов: Беше много изгодно да се обяви, че случаят в Русе е политически

14 Септември, 2025 19:38, обновена 14 Септември, 2025 18:41 416 8

  • николай радулов-
  • русе-
  • побой-
  • полицай

Част от полицаите биват окуражавани да бият гражданите, заяви експертът по национална сигурност и заместник-председател на ПГ на МЕЧ

Проф. Николай Радулов: Беше много изгодно да се обяви, че случаят в Русе е политически - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Беше много изгодно да се обяви, че случая с пребития директор на ОДМВР-Русе е политически. Той бе направен политически не от друг, а от министъра на вътрешните работи. Това каза експертът по национална сигурност и заместник-председател на ПГ на МЕЧ проф. Николай Радулов пред ФОКУС.

По думите му традиция на ръководството на МВР е да провежда кризисни мероприятия за овладяване на ситуацията и повеждане на общественото мнение в определена посока. "От 2020 г. насам по един или друг начин част от полицаите биват окуражавани да бият гражданите. Когато има насилие, гражданите се озлобяват срещу полицията, това силно ги разделя и може да се разчита на полицията за употреба по време на граждански вълнения. В такива инциденти обикновено участват ръководители със съмнителни качества и с лоша репутация по места“, обясни проф. Радулов.

Според него в сегашния парламент има достатъчен капацитет за извършване на необходимите промени в Закона за МВР така, че министерството да заработи по-ефективно.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    2 0 Отговор
    Кой са озлобените граждани? Нали точно тези момчета учат за Полицаи? Вземете проверете на какво ги обучават?

    Коментиран от #8

    18:45 14.09.2025

  • 2 Дупничанин

    1 0 Отговор
    Ти па нищо не каза.

    18:46 14.09.2025

  • 3 Що не си Гледат Овцете !

    1 0 Отговор
    Що не си Гледат Овцете !

    Ами са тръгнали да правят онова !

    Което не могат !

    18:49 14.09.2025

  • 4 Обаче

    2 1 Отговор
    Чисто политически си стана случая в Русе, щом политици не пропускат интервю да цитират случката с полицаите и колоните при министерския съвет и прочие..., то джигитите само чакат сгоден случай групово да понабият всеки, изпречил им се пред личното пространство, особено ако е полицай.

    18:50 14.09.2025

  • 5 един БЪЛГАРИН

    2 1 Отговор
    Методи Лалов, адвокатът на осмокласника пребил мутрата-полицейски началник, разкри, че цялата свада е продължила 8(ОСЕМ!) секунди! И още нещо - няма ампутиран бъбрек, както бяха обявили от МВР...
    Това, само за сведение!

    18:52 14.09.2025

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор
    В крайна сметка се оказа че в България цари пълна анархия Не разбрах защо сложиха знака и какво променя това Какво си въобразяват че променят Удавник за сламка се хванал

    18:53 14.09.2025

  • 7 Обратен ефект

    3 0 Отговор
    Да ама тоя път полиционерите се обосраха и се получи обратен ефект - хитрата сврака с двата крака , въпреки,че се докоснаха с гамени. Боко ги научи на тия номера.

    18:54 14.09.2025

  • 8 Какви полицаи какви пет лева?!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Погледнете им външния вид на българските полицаи и ще разберете що за институция са. Харчи пари от джобовете на работниците.

    18:55 14.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове