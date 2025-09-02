Васил Терзиев: Разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и преглед на записите от камерите в трамвая

Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани.

Екипите за аварийни дейности на Столична община реагираха незабавно и бяха на място, за да окажат помощ и да обезопасят района. Веднага разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения.

Това публикува на страницата си във фейсбук кметът на София Васил Терзиев по повод инцидента от рано тази сутрин, при който оставен без надзор трамвай дерайлира и се заби в подлез. Ето и още от публикацията на Терзиев:

Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата.

Ще изискам и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност.