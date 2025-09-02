Новини
Васил Терзиев: Разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и преглед на записите от камерите в трамвая

Васил Терзиев: Разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт" и преглед на записите от камерите в трамвая

2 Септември, 2025 12:10

Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата, коментира още Терзиев

Васил Терзиев: Разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и преглед на записите от камерите в трамвая - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани.
Екипите за аварийни дейности на Столична община реагираха незабавно и бяха на място, за да окажат помощ и да обезопасят района. Веднага разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения.

Това публикува на страницата си във фейсбук кметът на София Васил Терзиев по повод инцидента от рано тази сутрин, при който оставен без надзор трамвай дерайлира и се заби в подлез. Ето и още от публикацията на Терзиев:

Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата.
Ще изискам и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нищо не можеш да разпореждаш!

    6 0 Отговор
    Докато текат следствени действия нищо не можеш да разпореждаш!

    12:13 02.09.2025

  • 2 Гошо

    8 0 Отговор
    БГ вариант на филма Скорост от 1994 😂

    12:14 02.09.2025

  • 3 И сега

    7 0 Отговор
    Ще накажат ватмана, който е слязал да пия кафе (който не е заключил кабината си), заради тоя изрод нееден.

    12:14 02.09.2025

  • 4 КМЕТА ИДИОТ И ФАШИ НАИСТИНА ЛИ ВЯРВА ЧЕ

    11 2 Отговор
    КАМЕРИТЕ В ТРАМВАЯ РАБОТЯТ ! ПО ДОБРЕ ДА БЕШЕ СВАЛИЛ УКРАИНСКИЯ ПАРЦАЛ ОТ БАЛКОНА СИ !

    12:16 02.09.2025

  • 5 Изчезнал за 60 секунди

    5 0 Отговор
    Да се беше разпореждал преди да стане произшествието.

    12:16 02.09.2025

  • 6 Гертруд

    0 0 Отговор
    Трагикомедията на "Пътна безопасност" в България.

    12:26 02.09.2025

  • 7 прокопи

    0 0 Отговор
    Трамвая е спукал гума ...

    12:28 02.09.2025

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор
    Тук ако бяха загинали 20-30 човека, пак ли щеше да ми философстваш така бе, лайар? България вече я няма, заради боклуци като теб!

    12:29 02.09.2025

