Тол камерите са засекли 36 786 нарушения на скоростта

22 Октомври, 2025 21:20 760 12

От днес започва работа системата за засичане на средна скорост по още четири пътни отсечки в страната

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес започва работа системата за засичане на средна скорост по още четири пътни отсечки в страната. Камерите ще следят движението в двете посоки по участъка между Сопот и село Голец, с дължина 17,9 км. Засичане ще има и по трасето между селата Ряховците и Богатово – 16,9 км.

С новите добавени участъци, общият брой на отсечките с активен контрол на средната скорост вече е 42.

От старта на новите камери до 12 ч. на обяд днес, са отчетени 36 786 нарушения на скоростта. Но дали страхът от глоби води до реална промяна в поведението на пътя?

„Не виждам някаква промяна, честно казано. Поне аз не съм забелязала да се движат по-бавно“, споделя Росица пред Нова тв.

Други като Никола смятат, че засичането има ефект: „Всеки си кара със 140 и не превишава. Българинът се страхува от глоби – има единици, които не се страхуват, но са малко.“

За да отговорим на въпроса кое действа по-силно – контролът или личната отговорност – потърсихме мнението на доц. д-р Зорница Тоткова от Института за изследване на населението и човека при БАН.

„Има хора, които не се нуждаят от външен натиск – спазват правилата, защото това е прието поведение. Но има и такива, при които нуждата от външен контрол е необходима, за да има ефект“, обясни тя.

Според доц. Тоткова обаче все пак се наблюдава положителна промяна: „Пътувам често и виждам, че хората се съобразяват повече отпреди.“

Значителна роля за това играят и мобилните приложения, които предупреждават за участъци със засичане на средна скорост. Част от тях дори пресмятат средната скорост в реално време, което помага на шофьорите да коригират поведението си навреме.

„На този етап тези приложения помагат – дори когато водачите понякога надвишават скоростта“, допълва доц. Тоткова.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Пожелавам на доц.Тоткива КР да не види една година.Да хване паяжина.

    21:22 22.10.2025

  • 2 и кво от това

    6 1 Отговор
    те са само регистрирани.
    Няма глоби, няма връчени фишове и актове

    Коментиран от #4, #6

    21:22 22.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро.Скоро ще въведат и Социален кредит.

    Коментиран от #9

    21:24 22.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "и кво от това":

    Като вкарат цифровото евро ще ти теглят глобите направо от сметката.

    21:25 22.10.2025

  • 5 МПС

    6 1 Отговор
    Пожелавам им на тия от тол камерите роднините им да тъгуват за тях

    21:26 22.10.2025

  • 6 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "и кво от това":

    Така е, много ясно! Просто казано, незаконни са!
    А шефа на АПи, министъра на МВюр, и други плазмодии, са клоуни! Буквално

    .

    21:29 22.10.2025

  • 7 Анонимен

    10 2 Отговор
    Много ми е смешно как на дадено място, няма катастрофи но десетки хиляди нарушения на ден - за мен изводът е, че на това място ограничението може да е по-високо. Вместо да крадат пари, защо не се концентрират върху местата, където стават катастрофите?

    21:29 22.10.2025

  • 8 ама

    2 0 Отговор
    Герберасите глоби не ги плашат, плащат си от еврофондовете, герберастите те са Бокоизбрани!

    22:00 22.10.2025

  • 9 Мишо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Едно и също повтаряш,като папагал,м и ш о к.

    22:07 22.10.2025

  • 10 Желая онкозаболявания

    1 0 Отговор
    На катаджии, на тия с камерите и на депутатите, които приемат тия безумия!

    22:09 22.10.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    МИЛИЦИОНЕРСКИЯ РЕКЕТ СЕ Е УВЕЛИЧИЛ!
    Нищо друго не е станало! За 2 дена имахме нови 6-7 жертви, само много жалки роби си мислят, че това КРАДЕНЕ води до пътна безопасност!

    А МИЛИЦИОНЕРИТЕ не казват и с колко и къде се превишава? Дали е с 10тина км или с над 50? Няма и да кажат, щото ще стане неудобно да се разбере, че хората всъщност спазват правилата - просто не спазват безумни ограничения за всеки селски път!

    Средна скорост се мери на магистрала или скоростен път!!! Ама родния МИЛИЦИОНЕР не е дорасъл толкова под фуражката НА НЕГО МУ ТРЯБВА ДА КРАДЕ! На него мъ трябват бонуси! И да направи миналогодишния четвърт милиард печалба на половин милиард! Нищо повече!

    22:15 22.10.2025

  • 12 Един

    0 0 Отговор
    В повечето нормални държави хората масово трошат камерите, защото им писна от полицещина... но това разбира се важи за нормалните държави, не за робски като нашата! Във Франция и Великобритания десетки хиляди камери се чупят годишно - камери сложени като хранилка не издържат дълго...

    22:18 22.10.2025

