Тол камерите са засекли 36 786 нарушения на скоростта

От днес започва работа системата за засичане на средна скорост по още четири пътни отсечки в страната. Камерите ще следят движението в двете посоки по участъка между Сопот и село Голец, с дължина 17,9 км. Засичане ще има и по трасето между селата Ряховците и Богатово – 16,9 км.
С новите добавени участъци, общият брой на отсечките с активен контрол на средната скорост вече е 42.
От старта на новите камери до 12 ч. на обяд днес, са отчетени 36 786 нарушения на скоростта. Но дали страхът от глоби води до реална промяна в поведението на пътя?
„Не виждам някаква промяна, честно казано. Поне аз не съм забелязала да се движат по-бавно“, споделя Росица пред Нова тв.
Други като Никола смятат, че засичането има ефект: „Всеки си кара със 140 и не превишава. Българинът се страхува от глоби – има единици, които не се страхуват, но са малко.“
За да отговорим на въпроса кое действа по-силно – контролът или личната отговорност – потърсихме мнението на доц. д-р Зорница Тоткова от Института за изследване на населението и човека при БАН.
„Има хора, които не се нуждаят от външен натиск – спазват правилата, защото това е прието поведение. Но има и такива, при които нуждата от външен контрол е необходима, за да има ефект“, обясни тя.
Според доц. Тоткова обаче все пак се наблюдава положителна промяна: „Пътувам често и виждам, че хората се съобразяват повече отпреди.“
Значителна роля за това играят и мобилните приложения, които предупреждават за участъци със засичане на средна скорост. Част от тях дори пресмятат средната скорост в реално време, което помага на шофьорите да коригират поведението си навреме.
„На този етап тези приложения помагат – дори когато водачите понякога надвишават скоростта“, допълва доц. Тоткова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
21:22 22.10.2025
2 и кво от това
Няма глоби, няма връчени фишове и актове
Коментиран от #4, #6
21:22 22.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #9
21:24 22.10.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "и кво от това":Като вкарат цифровото евро ще ти теглят глобите направо от сметката.
21:25 22.10.2025
5 МПС
21:26 22.10.2025
6 Гост
До коментар #2 от "и кво от това":Така е, много ясно! Просто казано, незаконни са!
А шефа на АПи, министъра на МВюр, и други плазмодии, са клоуни! Буквално
.
21:29 22.10.2025
7 Анонимен
21:29 22.10.2025
8 ама
22:00 22.10.2025
9 Мишо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Едно и също повтаряш,като папагал,м и ш о к.
22:07 22.10.2025
10 Желая онкозаболявания
22:09 22.10.2025
11 ДрайвингПлежър
Нищо друго не е станало! За 2 дена имахме нови 6-7 жертви, само много жалки роби си мислят, че това КРАДЕНЕ води до пътна безопасност!
А МИЛИЦИОНЕРИТЕ не казват и с колко и къде се превишава? Дали е с 10тина км или с над 50? Няма и да кажат, щото ще стане неудобно да се разбере, че хората всъщност спазват правилата - просто не спазват безумни ограничения за всеки селски път!
Средна скорост се мери на магистрала или скоростен път!!! Ама родния МИЛИЦИОНЕР не е дорасъл толкова под фуражката НА НЕГО МУ ТРЯБВА ДА КРАДЕ! На него мъ трябват бонуси! И да направи миналогодишния четвърт милиард печалба на половин милиард! Нищо повече!
22:15 22.10.2025
12 Един
22:18 22.10.2025