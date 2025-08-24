20 нови камери ще следят за незаконни гонки в столицата

Софийската районна прокуратура се самосезира след репортаж на БНТ за среднощни гонки и дрифтове в София.

Говорителят ѝ Николай Николаев съобщи, че започват проверка на ютюбъра, който телевизията показа в репортаж, че участва в нерегламентирани състезания и публикува видеоклиповете в интернет.

А от центъра за управление на трафика в столицата планират да оборудват с камери за контрол на скоростта булевардите, които най-често се превръщат в писти за незаконни състезания.

Сигналът за клипове с опасно шофиране в интернет получихме от наш зрител. След излъчването на репортажа на 20 август те изчезнаха от канала на ютюбъра. "Пътна полиция" започна проверка. По случая ще работи и прокуратурата.

"БНТ: Виждате ли хулиганство и може ли да се търси наказателна отговорност от този ютубър?

Това, което виждам в известна степен ме навежда на мисълта, че може да се мисли за съставомерност с член 325, алинея 2", каза Николай Николаев, говорител на Софийска районна прокуратура.

Наказанието за хулиганство, което се отличава с изключителен цинизъм или дързост е до 5 години затвор.

Близо 800 камери денонощно следят трафика в София. Сигналът от тях се наблюдава и от служители на МВР.

Около 360 устройства разпознават регистрационните номера на автомобилите. Част от тях следят за коли в бус лентите. От началото на годината са съставени 499 фиша. За момента нито една от камерите на общината не се използва за контрол на скоростта.

"Тъй като няма технически средства, които да измерват скоростта, към момента не мисля, че може да бъде наложена санкция", коментира Димитър Петров, директор 'Управление и анализ на трафика", СО.

"Много пъти сме подавали сигнали, въз основа на които са глобявани хора, образувани са досъдебни производства и след това на тези хора са им налагани санкции. Включително и съдът ги е потвърждавал. Категорично считам, че камерите и в момента могат да бъдат използвани за проверки, за установяване на нарушители и за по-бърза реакция", заяви Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики.

През септември влизат в сила промени в Закона за движение по пътищата, според които общинските камери в цялата страна ще следят за пътни нарушения.

"Едва ли ще се сложи веднага процесът по налагането на санкции, тъй като в момента от страна на МВР се изготвя наредба, която ще регламентира технически средства. Метаданните в какъв вид ще трябва да бъдат предавани към системите на МВР", каза Димитър Петров.

Центърът за контрол на трафика планира да постави 20 камери за скорост на булевардите, които се използват за нерегламентирани състезания.

"Всеки може да се досети кои са булевардите, където имаме дълги големи прави участъци и могат да се развиват големи скорости. Така че очакваме ефектът от тези камери да е доста голям", коментира Димитър Петров.

Предвижда се новите устройства за контрол на скоростта в София да бъдат закупени и монтирани до една година. А камерите, които разпознават регистрационни номера, може да се дооборудват, за да следят и за шофиране без колан или с телефон в ръка.