20 нови камери ще следят за незаконни гонки в столицата

24 Август, 2025 21:32, обновена 24 Август, 2025 20:37 621 12

Започват проверка на ютюбъра, който БНТ показа в репортаж, че участва в нерегламентирани състезания и публикува видеоклиповете в интернет

Снимка: БГНЕС
Софийската районна прокуратура се самосезира след репортаж на БНТ за среднощни гонки и дрифтове в София.

Говорителят ѝ Николай Николаев съобщи, че започват проверка на ютюбъра, който телевизията показа в репортаж, че участва в нерегламентирани състезания и публикува видеоклиповете в интернет.

А от центъра за управление на трафика в столицата планират да оборудват с камери за контрол на скоростта булевардите, които най-често се превръщат в писти за незаконни състезания.

Сигналът за клипове с опасно шофиране в интернет получихме от наш зрител. След излъчването на репортажа на 20 август те изчезнаха от канала на ютюбъра. "Пътна полиция" започна проверка. По случая ще работи и прокуратурата.

"БНТ: Виждате ли хулиганство и може ли да се търси наказателна отговорност от този ютубър?

Това, което виждам в известна степен ме навежда на мисълта, че може да се мисли за съставомерност с член 325, алинея 2", каза Николай Николаев, говорител на Софийска районна прокуратура.

Наказанието за хулиганство, което се отличава с изключителен цинизъм или дързост е до 5 години затвор.

Близо 800 камери денонощно следят трафика в София. Сигналът от тях се наблюдава и от служители на МВР.

Около 360 устройства разпознават регистрационните номера на автомобилите. Част от тях следят за коли в бус лентите. От началото на годината са съставени 499 фиша. За момента нито една от камерите на общината не се използва за контрол на скоростта.

"Тъй като няма технически средства, които да измерват скоростта, към момента не мисля, че може да бъде наложена санкция", коментира Димитър Петров, директор 'Управление и анализ на трафика", СО.

"Много пъти сме подавали сигнали, въз основа на които са глобявани хора, образувани са досъдебни производства и след това на тези хора са им налагани санкции. Включително и съдът ги е потвърждавал. Категорично считам, че камерите и в момента могат да бъдат използвани за проверки, за установяване на нарушители и за по-бърза реакция", заяви Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики.

През септември влизат в сила промени в Закона за движение по пътищата, според които общинските камери в цялата страна ще следят за пътни нарушения.

"Едва ли ще се сложи веднага процесът по налагането на санкции, тъй като в момента от страна на МВР се изготвя наредба, която ще регламентира технически средства. Метаданните в какъв вид ще трябва да бъдат предавани към системите на МВР", каза Димитър Петров.

Центърът за контрол на трафика планира да постави 20 камери за скорост на булевардите, които се използват за нерегламентирани състезания.

"Всеки може да се досети кои са булевардите, където имаме дълги големи прави участъци и могат да се развиват големи скорости. Така че очакваме ефектът от тези камери да е доста голям", коментира Димитър Петров.

Предвижда се новите устройства за контрол на скоростта в София да бъдат закупени и монтирани до една година. А камерите, които разпознават регистрационни номера, може да се дооборудват, за да следят и за шофиране без колан или с телефон в ръка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пак

    9 4 Отговор
    поредните простотии , струващи само пари на българските данъкоплатци .

    20:41 24.08.2025

  • 2 Хаха

    8 1 Отговор
    Това са наши хора дето си плащат на полицията.

    20:41 24.08.2025

  • 3 И в момента на

    8 0 Отговор
    Цариградско между баретите в дясно по детелината южната дъга до кръговото на Герман и обратно се провеждат гонки.
    И това е всеки ден и особено по късните часове на денонощието.
    Органи на реда липсват въпреки многократните обаждания на телефон 112.
    Камери се поставят на места където ограничението е 50 и те евентуално при положение че знаят а те има такава информация намаляват и след това се движат със 150-200 особено по южната дъга където се постигат максималните рекорди детелината на цариградското Герман и Горубляне.

    20:45 24.08.2025

  • 4 Хипотетично

    6 1 Отговор
    С вестник върху рег номер и гонката и залозите си вървят. Само физическо присъствие може да ги озапти и то след гонка с патрулката.

    20:46 24.08.2025

  • 5 От днес

    8 1 Отговор
    Камери има, гонки също. Днес по обяд двама перничани с издухани дизеляци се състезаваха след тунела на Люлин в посока Перник между колите, ама слаба работа. Не повече от 170. Друго си е вечерно време. Там почти всяка вечер по тъмно започва тормоза. Преди години един с мотор се уби, като прелетя над 100м над едно такси, но това са така наречените косвени жертви

    20:53 24.08.2025

  • 6 Камера обскура

    4 1 Отговор
    Предлагам да се следи и за шофиране с кондом в уста.

    21:04 24.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дани м

    4 0 Отговор
    ще слагат и камери у тоалетните ще следът нормата ,ако е повече..................глоба

    21:09 24.08.2025

  • 9 по телевизията

    0 0 Отговор
    ще ги дават ли гонките?Ако не ги дават,тия камери са пари хвърлени на вятъра.Едва ли катаджиите не знаят участниците в тия гонки.Ама си трайкат,че е по-лесно.

    21:16 24.08.2025

  • 10 Мюмюн

    1 0 Отговор
    и? ще ме снимат как ме премазват с висока скорост.

    21:18 24.08.2025

  • 11 Чочоолу

    2 0 Отговор
    В Пловдив всяка вечер в 22 ч. в Каршияка по бул. България и В. Априлов стават гонки с мотори. Полицията е уведомена, но спи с непробудно, не вижда и не чува гърмежите на аспусите, които кънтят на километри в нощната тишина. Не им се работи. За какво им плащаме на тия заплата и половина, смешният министър не може да ги накара да работят. Областният им началник също. Ама защо изобщо им вдигнахте заплатите бе, господа дерапундитати, да спят ли?!

    21:19 24.08.2025

  • 12 бармалей

    0 0 Отговор
    Но , защо не се контролират мотоциклетистите !
    Те пречат на всички и на всичко , ,,пилейки" по улици и булеварди с над 90-100 км/ч във всички възможни и невъзможни участъци , като създават предпоставки за П.Т.П. на другите участници в движението !

    21:20 24.08.2025

