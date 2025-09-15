Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало, за ново познание и надежда

Първият учебен ден - 15 септември е най-вълнуващият символ за ново начало за учениците и техните родители, за ново познание и надежда! Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца - от най-малките до най-големите! Да са здрави и да трупат знания. На учителите и родителите желая търпение и усърдие в подготовката и възпитанието на нашето по-добро бъдеще!
На добър час!
Това се казва в изявление на лидера на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски по повод старта на новата учебна година в страната.
