Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало, за ново познание и надежда

15 Септември, 2025 08:02 699 37

На учителите и родителите желая търпение и усърдие в подготовката и възпитанието на нашето по-добро бъдеще!, коментира още лидерът на "ДПС- Ново начало"

Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало, за ново познание и надежда - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първият учебен ден - 15 септември е най-вълнуващият символ за ново начало за учениците и техните родители, за ново познание и надежда! Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца - от най-малките до най-големите! Да са здрави и да трупат знания. На учителите и родителите желая търпение и усърдие в подготовката и възпитанието на нашето по-добро бъдеще!

На добър час!

Това се казва в изявление на лидера на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски по повод старта на новата учебна година в страната.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тоя Куфар !

    38 2 Отговор
    Тоя Куфар !

    Какви ?

    Глупости !

    Говори ?

    Коментиран от #13

    08:06 15.09.2025

  • 5 пиленце

    18 1 Отговор
    Пеефски:Аз съм от най-големите деца.

    08:07 15.09.2025

  • 6 Мечо Пух

    27 2 Отговор
    Прасе - квиик!

    08:07 15.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мьрсуль

    25 1 Отговор
    този е пидофил

    08:08 15.09.2025

  • 9 гонзо отличник

    16 2 Отговор
    Да не ви пука, на мен в училище само двойки ми пишеха, а сега всеки път вързвам тройка!

    08:08 15.09.2025

  • 10 ост гост

    26 2 Отговор
    Г ру х - м ля с.

    08:08 15.09.2025

  • 11 9689

    28 2 Отговор
    Изчадие крадливо скрий се.

    08:10 15.09.2025

  • 12 Фифи сладката

    16 0 Отговор
    А вторият учебен ден какъв е?

    08:10 15.09.2025

  • 13 Свински пържоли

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя Куфар !":

    Мазното и потно парче Пеевски ръси мозък, който е микс от кражби и далавери.

    08:11 15.09.2025

  • 14 нннн

    20 2 Отговор
    ,,Надежда всяка тука оставете!" Това ми дойде на ум, като видях образа и прочетох поздравлението на вожда и учителя Пеевски.

    08:15 15.09.2025

  • 15 Същото като

    18 1 Отговор
    Коледа наближава, ще набиваме свинско

    08:15 15.09.2025

  • 16 Първи учебен ден

    8 4 Отговор
    Саяна на кой чин ще седне? За бащата на някаква Саяна питам.

    08:17 15.09.2025

  • 17 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид

    12 2 Отговор
    С "грижа" за децата на хората !

    08:17 15.09.2025

  • 18 въпрос

    22 2 Отговор
    А самият Пеевски къде е, защото това е само прессъобщение? Носят се разни слухове, че някакъв си Рико го е подгонил и започнах да се притеснявам за новото начало.

    Коментиран от #34

    08:18 15.09.2025

  • 19 08.14

    2 16 Отговор
    Тоя човек ще оправи работата! Имам му доверие - браво! Трийсе и 5 години ДПС ви бе проблем, само мрънкахте, а Делян с финес и един замах се справи и ДПС вече е нормална партия, а Доган се върти като обран поп! Не му пречете, той и герб ще превърне в нормална партия, а не да са се събрали там само да хрупкат като добитък на пълна ярма!

    Коментиран от #21

    08:18 15.09.2025

  • 20 Торба

    10 2 Отговор
    клишета , които не докосват !

    08:21 15.09.2025

  • 21 така е

    19 1 Отговор

    До коментар #19 от "08.14":

    И аз му вярвам. Години наред банките ни бяха проблем и той с финес само за един срути КТБ. И против тютюнопушенето бяхме и той ни чу и срути Булгартабак. И против хазарта бяхме, и той закри Лафка. Недоволствахме и срещу държавата, скоро и с нея ще се справи. Феномен!

    08:22 15.09.2025

  • 22 Всеки

    7 0 Отговор
    ден е ново начало ! Само война да няма !

    08:24 15.09.2025

  • 23 Факти

    12 2 Отговор
    Дълга на Франция е 3 400 000 000 000 евро !!!Това ли е клуба на богатите, където ще ходим на 1.01.2026 година?

    Коментиран от #28

    08:25 15.09.2025

  • 24 Пецата

    1 1 Отговор
    Мене училището ми беше много досадно разбираш ли 🤣

    08:27 15.09.2025

  • 25 Шопар,

    7 1 Отговор
    Не те ли е срам да равняваш този хубав ден с етническата партия Ново начало!
    Не прочетох, колко турчета ще влязат в български училища?

    08:29 15.09.2025

  • 26 Пипи

    3 0 Отговор
    Такъв блажен блажен! Ще те резна между двете качета сланина!

    08:29 15.09.2025

  • 27 Тореро

    10 0 Отговор
    Най хубавия ден ще бъде когато,квичиш зад решетките!!

    Коментиран от #36

    08:29 15.09.2025

  • 28 Тази цифра

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Как се чете?

    08:30 15.09.2025

  • 29 АМАH OT ИДИOTИ

    3 0 Отговор
    СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ (ДА СЕ СВЕТИ ИМЕТО МУ) ПРОИЗВЕЖДА ТОЧНО ТАКИВА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ НУЛИ КАТО КАПАЦИТЕТ И ТОЧНО ТАКИВА TOPБИ С ЛAЙHА КАТО ВИЗИЯ
    😡

    08:30 15.09.2025

  • 30 майстор

    1 0 Отговор
    Първия учебен ден минава и после- газ с метрото.

    08:32 15.09.2025

  • 31 Тиква

    4 0 Отговор
    Гнусни същества,депутати.

    08:33 15.09.2025

  • 32 Хахаха

    3 0 Отговор
    Слугинажа даже е сложим начална статуя товаГнусноПрасе!!!

    08:33 15.09.2025

  • 33 Само там

    1 0 Отговор
    Ако има училище за разбойници, ей този или трътката, от която се е пръкнал, трябва да откриват учебната година!

    08:35 15.09.2025

  • 34 Кой е този Рико?

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "въпрос":

    Че се е скрил, скрил се е!
    Те всички гуцета се бяха покрили, но изпълзяха един по един, само този атлет се е свил в дупката си!

    08:35 15.09.2025

  • 35 иди ми дойди ми

    0 0 Отговор
    Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за партията "Ново начало".

    08:38 15.09.2025

  • 36 А няма ли

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тореро":

    Да е по- добре да го пратим на кални бани в Орландовци?

    08:38 15.09.2025

  • 37 Той

    0 0 Отговор
    Боже , опази образованието и децата ни от този свинчо и кочината му.

    08:42 15.09.2025

