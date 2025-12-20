Новини
България »
Делян Пеевски: Решението на съда да пусне директора-педофил е груба провокация срещу морала и ценностите на българите!

Делян Пеевски: Решението на съда да пусне директора-педофил е груба провокация срещу морала и ценностите на българите!

20 Декември, 2025 14:18 673 47

  • делян пеевски-
  • директор-
  • педофил-
  • педофилия

Съдебният състав, постановил освобождаването, обаче не демонстрира очакваната чувствителност към реакцията на родителите и учителите, които остро осъждат всеки, който е злоупотребил с деца

Делян Пеевски: Решението на съда да пусне директора-педофил е груба провокация срещу морала и ценностите на българите! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради политически чадър от ППДБ, СРС пусна на свобода директора, обвинен в незаконно заснемане на видеа от ученически тоалетни.

Това се казва в позиция на лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, разпространена от пресцентъра на партията.

Ето какво още пише в позицията:

Решението на Софийския районен съд да освободи под гаранция от 5 К училищния директор, поставил камери за видеонаблюдение в писоарите и тоалетните на момчета и момичета, свързани с неговия телефон, е груба провокация срещу морала и традиционните ценности на българите!

Скандалът с Александър Евтимов, директор на 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“ в София, избухна на 16 декември 2025 г., когато беше арестуван и Прокуратурата му повдигна обвинения за създаване и разпространение на порнографски материали с непълнолетни.

Случаят предизвика обществено възмущение, протести от родители и учители.

Нещо повече – този случай засили обществената тревога за сигурността на децата и компрометира и без това ниското доверие в институциите.

Съдебният състав, постановил освобождаването, обаче не демонстрира очакваната чувствителност към реакцията на родителите и учителите, които остро осъждат всеки, който е злоупотребил с деца. Не показва и отношение към риска от нанасянето на трайни щети върху детската психика с подобни злоупотреби.

Въпросът е – Защо? Дали защото не съзнава отговорността на обществото да предпазва децата си от опасни индивиди или поради политически зависимости и проява на уродливото явление “двоен аршин”?

Евтимов е назначен в мандата на премиера на “Сглобката” Денков и кмета на София Васил Терзиев. И двамата от ПП-ДБ. Явен активист и поддръжник на партиите на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Това е възможното обяснение за снизходителността на СРС.

Възмутително е, че се разпъва партиен чадър за извършител на деяние, което застрашава най-уязвимите и ценните за обществото – децата!

В целия цивилизован свят има много сурова политика спрямо педофилите! Те не само понасят цялата строгост на закона, но са разобличавани и оповестявани масово и чрез медиите, за да бъдат защитени децата и устоите на семейните ценности!

И в дните преди най-светлия християнски празник Рождество Христово посланието, което отправя СРС с решението да пусне на свобода обвинения Александър Евтимов, си е повече от цинично.

Затова още в първите работни дни на Народното събрание след празниците, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе предложение за увеличаване на наказанията за подобни отвратителни деяния като създаването и разпространението на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хи хи

    25 3 Отговор
    А, големия kлoyн пак се появи. хи хи хи

    14:20 20.12.2025

  • 2 пфф

    25 3 Отговор
    Шопарингата говори за морал и ценности. Цирк!

    14:21 20.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Промяна

    19 4 Отговор
    ТО И ТОВА от СНИМКАТА ....е ПРОВОКАЦИЯ...МИЛИАР...ДЕР ОТ ПРЕС...ТЪПЛЕНИЯ.

    14:21 20.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гербер гербер око не вади

    13 3 Отговор
    Айде айде всички директори са герберасти и съда и той.

    14:22 20.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    14 2 Отговор
    Даже от на Бойко депутатите има един разследван за педофилия.8244

    14:23 20.12.2025

  • 10 Кажи честно ... 🤣

    12 6 Отговор
    Пеевски за морал ли говор ?!?!?!
    И не е ли чул, че идола му орбан е защитил и прикрил над 3000 случая на насилване на деца от негови приближени ?

    14:23 20.12.2025

  • 11 Уффф ..., Божкеее...!

    17 5 Отговор
    Я виж ти кой се загрижил за...
    ...,,морала и ценностите на българите"...!
    Няма да се оправим скоро...

    14:24 20.12.2025

  • 12 виктория

    17 3 Отговор
    това че ти си на свобода е груба провокация срещу морала и ценностите на българите!!!!

    14:24 20.12.2025

  • 13 Коня Солтуклиева

    12 3 Отговор
    "... Евтимов е назначен в мандата на премиера на “Сглобката” Денков и кмета на София Васил Терзиев..."
    .... А бат Шиши дали отговаря за всеки "зеленчукопроизводител"
    от неговите "братя"?!

    14:26 20.12.2025

  • 14 Запознат

    8 0 Отговор
    Половината от компроматите, които държи ДС внука Пеевски, са снимки и видеа с малолетни, останалите са на еднополови .

    14:26 20.12.2025

  • 15 Ха,ха.И това го казва тоя,дето

    9 2 Отговор
    Според думите му,половината депутати са седяли(уж)в "скута" му.Но няма записи при безброй камери.Това е скрит хомосексуализъм

    14:27 20.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Виж ти...

    7 3 Отговор
    Директорът не е ли от вашите директори?

    14:27 20.12.2025

  • 18 дядото

    8 1 Отговор
    да,така е.но по-малка провокация ли са хилядите "заметени" престъпни деяния от близкото минало до днес,за което твоята заслуга е огромна.промяна трябва,днес,не утре и ти,боко,мафията и още ,трябва незабавно да "изчезнете"

    14:28 20.12.2025

  • 19 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    4 3 Отговор
    На бас, че тоя илитерат делян делян, не може да прочете този текст, камо ли да го напише. 🤣🤣🤣
    Тоя тюфлek не може да структурира правилно нито едно изречение.

    Коментиран от #25

    14:30 20.12.2025

  • 20 Марк

    6 3 Отговор
    Е, чай ся пееф? Нали ти командваш мъдиите бре, или нещо се пропукаха далаверите ти?

    14:32 20.12.2025

  • 21 Алексей петров

    3 3 Отговор
    Докато не заключим Борисов,Пеевски и Прокопиев,няма да има оправия тези тримата е...ат майката на България .заради тези му намерения са го убили ,познайте кои

    14:32 20.12.2025

  • 22 Камерите са монтирани

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Педофила":

    Октомври месец,при управлението на ГЕРБ и ДПС Ново начало.

    14:32 20.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 търнокоп

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    да пратя при бае ти тоша

    14:40 20.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Деций

    4 3 Отговор
    Ти ли говориш за морал бе Дмуз мръсен,ти знаеш ли смисъла и значението на тази думите и квалификациите които използваш.Ти ли ще нареждаш на Съда какво да прави?

    14:43 20.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Киро прос ти и ви

    2 2 Отговор
    От записа- говорих с Урсула да направим ала бала с еврото и да ни приемат през задни вход и тя ми обеща.това е ОПГ.новия гл.прокурор веднага трябва да привлече този идиот под отговорност за държавна измяна

    14:46 20.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 факт

    5 0 Отговор
    Една шепа меки китки ти взеха и охраната, и кабинета, и правителството, прасенце. ха ха ха

    14:46 20.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Учуден

    6 3 Отговор
    Магнитния ще ни объркаш съвсем щом и ти започна да говориш за морал който ти липсва . Ценностната ти система е сбъркана в музея си забравил да сложиш картинката на голямото прасе касичка

    14:48 20.12.2025

  • 39 мдам

    2 3 Отговор
    Пеевското е много злобно.

    14:49 20.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 1488

    2 0 Отговор
    за твоите ора туй са ценности
    на 13 вече имат внуци

    14:55 20.12.2025

  • 42 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    1 0 Отговор
    С Ментата и Анастас работим денонощно за хората !

    14:55 20.12.2025

  • 43 И как лъже пред ТВ

    3 2 Отговор
    Не ги сложил той и не знаел, а фактурара закупени за негова сметка и изведени записи в неговия тел., какъв е тоя дебил от пп, малееее, и толкова хора им се връзват на тия ненорналници

    14:56 20.12.2025

  • 44 Пеевски е с тежко личностно разстройство

    3 0 Отговор
    Злокачественият нарцисизъм включва садистично поведение, насочено към унищожаване на моралния интегритет на другия.Така чрез принизяването му агресорът цели да елиминира собственото си чувство за малоценност.

    Коментиран от #45, #47

    14:59 20.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хайде сега

    0 0 Отговор
    Представете си пеевски да беше сложил камеи

    15:03 20.12.2025

  • 47 Пустиня(к)

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пеевски е с тежко личностно разстройство":

    Едно към едно с тиквун.

    15:04 20.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове