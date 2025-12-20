Делян Пеевски: Решението на съда да пусне директора-педофил е груба провокация срещу морала и ценностите на българите!

Заради политически чадър от ППДБ, СРС пусна на свобода директора, обвинен в незаконно заснемане на видеа от ученически тоалетни.
Това се казва в позиция на лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, разпространена от пресцентъра на партията.
Ето какво още пише в позицията:
Решението на Софийския районен съд да освободи под гаранция от 5 К училищния директор, поставил камери за видеонаблюдение в писоарите и тоалетните на момчета и момичета, свързани с неговия телефон, е груба провокация срещу морала и традиционните ценности на българите!
Скандалът с Александър Евтимов, директор на 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“ в София, избухна на 16 декември 2025 г., когато беше арестуван и Прокуратурата му повдигна обвинения за създаване и разпространение на порнографски материали с непълнолетни.
Случаят предизвика обществено възмущение, протести от родители и учители.
Нещо повече – този случай засили обществената тревога за сигурността на децата и компрометира и без това ниското доверие в институциите.
Съдебният състав, постановил освобождаването, обаче не демонстрира очакваната чувствителност към реакцията на родителите и учителите, които остро осъждат всеки, който е злоупотребил с деца. Не показва и отношение към риска от нанасянето на трайни щети върху детската психика с подобни злоупотреби.
Въпросът е – Защо? Дали защото не съзнава отговорността на обществото да предпазва децата си от опасни индивиди или поради политически зависимости и проява на уродливото явление “двоен аршин”?
Евтимов е назначен в мандата на премиера на “Сглобката” Денков и кмета на София Васил Терзиев. И двамата от ПП-ДБ. Явен активист и поддръжник на партиите на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.
Това е възможното обяснение за снизходителността на СРС.
Възмутително е, че се разпъва партиен чадър за извършител на деяние, което застрашава най-уязвимите и ценните за обществото – децата!
В целия цивилизован свят има много сурова политика спрямо педофилите! Те не само понасят цялата строгост на закона, но са разобличавани и оповестявани масово и чрез медиите, за да бъдат защитени децата и устоите на семейните ценности!
И в дните преди най-светлия християнски празник Рождество Христово посланието, което отправя СРС с решението да пусне на свобода обвинения Александър Евтимов, си е повече от цинично.
Затова още в първите работни дни на Народното събрание след празниците, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе предложение за увеличаване на наказанията за подобни отвратителни деяния като създаването и разпространението на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.
1 хи хи
14:20 20.12.2025
2 пфф
14:21 20.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Промяна
14:21 20.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гербер гербер око не вади
14:22 20.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
14:23 20.12.2025
10 Кажи честно ... 🤣
И не е ли чул, че идола му орбан е защитил и прикрил над 3000 случая на насилване на деца от негови приближени ?
14:23 20.12.2025
11 Уффф ..., Божкеее...!
...,,морала и ценностите на българите"...!
Няма да се оправим скоро...
14:24 20.12.2025
12 виктория
14:24 20.12.2025
13 Коня Солтуклиева
.... А бат Шиши дали отговаря за всеки "зеленчукопроизводител"
от неговите "братя"?!
14:26 20.12.2025
14 Запознат
14:26 20.12.2025
15 Ха,ха.И това го казва тоя,дето
14:27 20.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Виж ти...
14:27 20.12.2025
18 дядото
14:28 20.12.2025
19 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
Тоя тюфлek не може да структурира правилно нито едно изречение.
Коментиран от #25
14:30 20.12.2025
20 Марк
14:32 20.12.2025
21 Алексей петров
14:32 20.12.2025
22 Камерите са монтирани
До коментар #16 от "Педофила":Октомври месец,при управлението на ГЕРБ и ДПС Ново начало.
14:32 20.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 търнокоп
До коментар #19 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":да пратя при бае ти тоша
14:40 20.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Деций
14:43 20.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Киро прос ти и ви
14:46 20.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 факт
14:46 20.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Учуден
14:48 20.12.2025
39 мдам
14:49 20.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 1488
на 13 вече имат внуци
14:55 20.12.2025
42 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
14:55 20.12.2025
43 И как лъже пред ТВ
14:56 20.12.2025
44 Пеевски е с тежко личностно разстройство
Коментиран от #45, #47
14:59 20.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хайде сега
15:03 20.12.2025
47 Пустиня(к)
До коментар #44 от "Пеевски е с тежко личностно разстройство":Едно към едно с тиквун.
15:04 20.12.2025