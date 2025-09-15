Кола се разцепи на две след удар в дърво в София, има загинал

Сигналът е подаден в 09:37 часа и веднага е изпратена линейка
Тежка катастрофа е станала тази сутрин на столичния булевард "Ботевградско шосе", предава БНР. Сигналът е подаден в 09:37 часа и веднага е изпратена линейка, съобщиха за радиото от Центъра за спешна помощ в София.
От там допълниха, че автомобил е самокатастрофирал и се е забил в дърво. Човек е загинал, а спешният екип само е констатирал смъртта.
Към момента няма данни за самоличността му. Автомобилът е с огромни материални щети. Той е разполовен.
От МВР уточниха, че при инцидента няма други пострадали.
Водачът е загубил контрол и е самокатастрофирал. По случая тече разследване.
