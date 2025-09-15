Новини
България »
Кола се разцепи на две след удар в дърво в София, има загинал

Кола се разцепи на две след удар в дърво в София, има загинал

15 Септември, 2025 12:51 1 191 23

  • загинал-
  • катастрофа-
  • софия

Водачът е загубил контрол и е самокатастрофирал

Кола се разцепи на две след удар в дърво в София, има загинал - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигналът е подаден в 09:37 часа и веднага е изпратена линейка

Тежка катастрофа е станала тази сутрин на столичния булевард "Ботевградско шосе", предава БНР. Сигналът е подаден в 09:37 часа и веднага е изпратена линейка, съобщиха за радиото от Центъра за спешна помощ в София.

От там допълниха, че автомобил е самокатастрофирал и се е забил в дърво. Човек е загинал, а спешният екип само е констатирал смъртта.

Към момента няма данни за самоличността му. Автомобилът е с огромни материални щети. Той е разполовен.

От МВР уточниха, че при инцидента няма други пострадали.

Водачът е загубил контрол и е самокатастрофирал. По случая тече разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    13 0 Отговор
    Дървото как е?

    12:54 15.09.2025

  • 2 Въй....

    6 1 Отговор
    А аз винаги съм се старал да разцепя някоя жена на две и давам всичко от себе си, ама държат и не се дават!

    Коментиран от #14

    12:54 15.09.2025

  • 3 Артьом

    14 0 Отговор
    Във Фейса показаха клип и снимки. Вижда се откъсната ръка на платното. Стигнал е за където е бързал...

    12:54 15.09.2025

  • 4 Порно

    15 0 Отговор
    Дървото как е, ще се оправи ли ? В този участък разрешената скорост е 70 кмч, но често ме изпреварват с такава безумна скорост, че колата ми се тресе. Уж има камери, но не помага. А нощно време гонките са нещо обичайно, това поне е през деня.

    Коментиран от #15

    12:54 15.09.2025

  • 5 Средната скорост

    10 0 Отговор
    в действие

    12:55 15.09.2025

  • 6 управлението на МПС

    11 0 Отговор
    не е за умствено изостанали бг и д и о т и!

    12:57 15.09.2025

  • 7 Анти бричка фен

    10 0 Отговор
    Този форд най-вероятно са били два преди да го сглобят в някой гараж .... Пълни бангиии ( тотални щети ! Не се разбира каква е колата) се вкарват от Сащ тука ги лепят с капчица и тиксо и стават като "нови" .....

    12:58 15.09.2025

  • 8 604

    1 1 Отговор
    Снимкъ курбук...лумпяни..кът немъ ни слагъйти въ...баааа

    12:58 15.09.2025

  • 9 Хубавото

    12 0 Отговор
    в случая, е че не е загинал някой невинен!

    12:59 15.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Софеанцете,

    3 0 Отговор
    Като не знаете да карате , одете пеша бе !

    12:59 15.09.2025

  • 12 Левски

    9 0 Отговор
    Пишете, че е карал с 218 км в час. Добре, че няма пострадали невинни. Естествен подбор.

    13:01 15.09.2025

  • 13 Кит

    5 0 Отговор
    Мислите си, че по Ботевградско не може да се кара с 200+?

    Може, можееееееее!

    13:01 15.09.2025

  • 14 ама държат и не се дават!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Въй....":

    явно инструмента нещо не сработва

    Коментиран от #20

    13:02 15.09.2025

  • 15 За такова малко увеличение на

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Порно":

    заплатите какво друго очаквате?
    Ред и дисциплина и наказания ли?

    13:02 15.09.2025

  • 16 665

    5 0 Отговор
    Форд мустанг с 218кмч пишат по други сайтове. Хубавото е ,че не е утрепал невинни.

    13:02 15.09.2025

  • 17 Георги

    4 0 Отговор
    другата седмица на Горубляне - нов внос на реални километри

    13:04 15.09.2025

  • 18 тамагоче

    10 0 Отговор
    230 км в 9 сутринта на първия учебен ден . Добре сме със акъла да ....

    13:05 15.09.2025

  • 19 Георги

    3 0 Отговор
    жалко, че там не мерят средна скорост - сигурно се е пробвал за нов рекорд. По телевизиите така ги съобщават тея нарушители все едно ще ги награждават.

    13:06 15.09.2025

  • 20 Ааа...

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ама държат и не се дават!":

    Работи си перфектно но досега не е разцепил нито една ! Цялото Ох и Ах не ги плаши въобще и казват - хайде пак ! Но все пак частични успехи има. Леко е цепвал някои...

    13:08 15.09.2025

  • 21 Годишни награди Дарвин

    2 0 Отговор
    Законодателните промени, новите камери и бенвета, както и средната скорост на бг трол, вече дават резултати.

    13:09 15.09.2025

  • 22 Обаче

    1 0 Отговор
    добрата новина е че не се е повторил семерджийския вариант и не е прегазил други коли или хора.
    Също така и полицейски шеф не му е ограничил изненадващо жизненото пространство.

    13:11 15.09.2025

  • 23 халва с праз

    0 0 Отговор
    откакто всички автоджамбази взеха да дават на кюнци мощни коли на изплащане без доказване на доход започнаха проблемите

    13:16 15.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове