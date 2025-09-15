Новини
Мартин Димитров: Продължаваме да искаме оставката на министър Митов

Мартин Димитров: Продължаваме да искаме оставката на министър Митов

15 Септември, 2025 13:21 737 19

Преди дебатите за петия вот на недоверие към правителството - какви са мотивите, с които е внесен

Мартин Димитров: Продължаваме да искаме оставката на министър Митов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Целта на ПП-ДБ с този вот е да се покаже алтернатива за хората, да стане ясно, че проблемите се задълбочават. Това заяви в предаването "Твоят ден" депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров. По думите му са налице пропуски в контрола на бюджетния дефицит, както и сериозни рискове бизнесът да бъде поставен под натиска на новите правила за приемането на еврото.

Според Димитров е редно да бъдат взети мерки за защита на обществото и на бизнеса от назряващите казуси.

"Дори не говорим единствено за ареста на Коцев, който е изключително неправилен. Ситуацията ескалира, КЗК и КЗП се превръщат в институции за оказване на натиск именно върху бизнеса и ситуацията може да излезе извън контрол. В закона за приемане на еврото бяха упоменати едни текстове, които впоследствие бяха променени, но останаха там – споменаваха се глоби, стигащи до 1 млн. лева", посочи още той. Тези събития Димитров определи като "пълзяща диктатура".

"Виждаме една пълзяща диктатура, която ще наблюдаваме все повече и по-често. Това се случва и с нанасянето на удари по опозицията, но за съжаление ни липсва и върховенство на правото, а за него няма значение кой е опозиция и кой управлява – всеки трябва да понесе отговорността за грешките си", смята Димитров. По отношение на финансовата политика той допълни, че приемането на еврото само по себе си няма да доведе до сътресения или проблеми пред икономиката.

"В еврозоната инфлацията е дори по-ниска, така че такъв проблем няма да има. Ние виждаме как обаче това управление изпуска бюджетния дефицит – и то не е поради форсмажорни обстоятелства, случва се заради огромните харчове, които се правят", каза Димитров.

"Има и една промяна в поведението на ГЕРБ – те винаги са се държали като дясна партия, а сега виждаме как рязко направиха завой на ляво, а такова действие е много рисково за цялата икономика", каза още той.

Димитров бе категоричен – от групата ще продължат да настояват за оставката на министър Даниел Митов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Чакам Мартин в четвъртък пред парламента за вота.

    13:22 15.09.2025

  • 2 Шопо

    9 5 Отговор
    МВР е организирана престъпна група.
    Оставка !

    13:23 15.09.2025

  • 3 гражданин

    10 3 Отговор
    А народа иска тези 240 гооведа да са всичките в затвора , защото всичко окрадоха и разбиха !!

    13:23 15.09.2025

  • 4 Защо ПП-ДБ не иска да върне

    0 6 Отговор
    справедливостта? Новите другари от 36-то СОУ „Максим Горки“ в София не искат да се върне старото име на училището - "ген. Иван Колев", въпреки че е имало предложения и искания за това. Историкът Янко Гочев навремето организира мащабна подписка. Но здравите сили - директорката и нейната подкрепа - другарката Фандъкова, учителка по руски език, не позволиха това. Голямата "вина" на великият генерал е , че победил руснаците в Добруджа.
    Руската гимназия в Стара Загора също носи това позорно име. Да припомним - всички паметници на Горки в Москва бяха разрушени, а на град Горки беше върнато старото име - Нижни Новгород. Винаги съм казвал, че нашите русофили са по-големи руснаци и от руснаците. Ето и една "велика" мисъл на Максим Горки: ""Знакът за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост" ...

    Коментиран от #12

    13:23 15.09.2025

  • 5 Тъпо соросоидче

    13 2 Отговор
    Защо бе Мартинчо, ми нали и той е същия лигав плужек като тебе. Като две капки вода сте.

    13:23 15.09.2025

  • 6 Нали сте внесли вот на недоверие

    9 2 Отговор
    Мнозинството май няма да ви го допусне дори за разглеждане. То и вие си го знаете нали затова сте го пуснали щото няма да мине. Щото вие сте съучастници на мнозинството ама преписвате това на възраждане. Лаф да става. Митов няма оставка да подава и това го знаете ама лаете.

    13:26 15.09.2025

  • 7 Ми, продължавайте

    10 1 Отговор
    никой не ви пречи!!!

    13:27 15.09.2025

  • 8 митка дашната

    8 1 Отговор
    тоя фашист-аутист и той е на левият бряг като мен

    13:29 15.09.2025

  • 9 А той

    6 2 Отговор
    се услшва ! Гьонсуратлък , и срама няма !

    13:33 15.09.2025

  • 10 Боруна Лом

    1 2 Отговор
    И НЕ САМО НА НЕГО,А И ВАШАТА И НА ДОМАТА СЪЩО!

    13:33 15.09.2025

  • 11 105…

    8 1 Отговор
    …на 135 -> импотентен вот, безидейна и разединена опозиция, корумпирана тоже ;) !

    13:34 15.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Малтин Димитлов

    7 1 Отговор
    Аз лаботя лаладжиа, лаем си само

    13:46 15.09.2025

  • 14 Промяна

    5 1 Отговор
    МАРТИН ДИМОТРОВ СЕ ЗАГРИЖИЛ ЗА ХОРАТА ХАХАХАХАХАХАХА И МАРТИН ДИМИТРОВ БИЛ АЛТЕРНАТИВА ХАХАХАХАХАХА ГОСПОДИНЕ ВИЕ НЕЩО ИЗОБЩО РАБОТИЛИ ЛИ СТЕ ДОСЕГА И ДРУЖИНКА ПЛЮС ПРОПУТИНИСТИ П.ЮС ИЗМАМНИЦИ ПЛЮС ДЕРИБЕИ ПЛЮС БОЖКОВИ ГЕЛОВЕ СТЕ АЛТЕРНАТИВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО ГНУСНА ЛЪЖА ОТ ТОВА МАРТИНЕ НЯМА

    Коментиран от #19

    13:52 15.09.2025

  • 15 Няма коли,

    4 0 Отговор
    искай си,ама няма кой да ти я даде оставката. Точно пък ти да искаш...

    13:55 15.09.2025

  • 16 Тома

    1 0 Отговор
    В България д.у.пе дават оставка не дават.Кой доброволно ще даде кокала.

    14:06 15.09.2025

  • 17 Зъл пес

    0 0 Отговор
    Аз пък не мога да те търпя теб,ама ти непрекъснато се появяваш в пространството ми.

    14:28 15.09.2025

  • 18 Коста

    1 0 Отговор
    Как Мартин Димитров от СДС, че и шеф, се преориентира и сега е към ПП ДБ? Май беше колега на Минчо Празников, а?

    14:33 15.09.2025

  • 19 Aлоооооооо

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Промяна":

    Милиционерът, нищо не ти се разбира. Дори и простата и крадлива герберска Тиква Борисов се смее на драсканиците ти.

    14:44 15.09.2025

