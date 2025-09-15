Мартин Димитров: Продължаваме да искаме оставката на министър Митов

Целта на ПП-ДБ с този вот е да се покаже алтернатива за хората, да стане ясно, че проблемите се задълбочават. Това заяви в предаването "Твоят ден" депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров. По думите му са налице пропуски в контрола на бюджетния дефицит, както и сериозни рискове бизнесът да бъде поставен под натиска на новите правила за приемането на еврото.
Според Димитров е редно да бъдат взети мерки за защита на обществото и на бизнеса от назряващите казуси.
"Дори не говорим единствено за ареста на Коцев, който е изключително неправилен. Ситуацията ескалира, КЗК и КЗП се превръщат в институции за оказване на натиск именно върху бизнеса и ситуацията може да излезе извън контрол. В закона за приемане на еврото бяха упоменати едни текстове, които впоследствие бяха променени, но останаха там – споменаваха се глоби, стигащи до 1 млн. лева", посочи още той. Тези събития Димитров определи като "пълзяща диктатура".
"Виждаме една пълзяща диктатура, която ще наблюдаваме все повече и по-често. Това се случва и с нанасянето на удари по опозицията, но за съжаление ни липсва и върховенство на правото, а за него няма значение кой е опозиция и кой управлява – всеки трябва да понесе отговорността за грешките си", смята Димитров. По отношение на финансовата политика той допълни, че приемането на еврото само по себе си няма да доведе до сътресения или проблеми пред икономиката.
"В еврозоната инфлацията е дори по-ниска, така че такъв проблем няма да има. Ние виждаме как обаче това управление изпуска бюджетния дефицит – и то не е поради форсмажорни обстоятелства, случва се заради огромните харчове, които се правят", каза Димитров.
"Има и една промяна в поведението на ГЕРБ – те винаги са се държали като дясна партия, а сега виждаме как рязко направиха завой на ляво, а такова действие е много рисково за цялата икономика", каза още той.
Димитров бе категоричен – от групата ще продължат да настояват за оставката на министър Даниел Митов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:22 15.09.2025
2 Шопо
Оставка !
13:23 15.09.2025
3 гражданин
13:23 15.09.2025
4 Защо ПП-ДБ не иска да върне
Руската гимназия в Стара Загора също носи това позорно име. Да припомним - всички паметници на Горки в Москва бяха разрушени, а на град Горки беше върнато старото име - Нижни Новгород. Винаги съм казвал, че нашите русофили са по-големи руснаци и от руснаците. Ето и една "велика" мисъл на Максим Горки: ""Знакът за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост" ...
Коментиран от #12
13:23 15.09.2025
5 Тъпо соросоидче
13:23 15.09.2025
6 Нали сте внесли вот на недоверие
13:26 15.09.2025
7 Ми, продължавайте
13:27 15.09.2025
8 митка дашната
13:29 15.09.2025
9 А той
13:33 15.09.2025
10 Боруна Лом
13:33 15.09.2025
11 105…
13:34 15.09.2025
13 Малтин Димитлов
13:46 15.09.2025
14 Промяна
Коментиран от #19
13:52 15.09.2025
15 Няма коли,
13:55 15.09.2025
16 Тома
14:06 15.09.2025
17 Зъл пес
14:28 15.09.2025
18 Коста
14:33 15.09.2025
19 Aлоооооооо
До коментар #14 от "Промяна":Милиционерът, нищо не ти се разбира. Дори и простата и крадлива герберска Тиква Борисов се смее на драсканиците ти.
14:44 15.09.2025