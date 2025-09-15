МВнР привика посланик Митрофанова заради руските дронове над Полша

На 15 септември посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова е извикана на среща в Министерството на външните работи във връзка с умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша на 10 септември чрез навлизане на руски военни безпилотни летателни апарати. Това съобщават от пресцентъра на външното ни министерство.
Генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова връчи писмен демарш на посланик Митрофанова, чрез който Република България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор.
България разглежда тези безотговорни действия на руската страна, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир.
Тази провокация на руската страна не е изолиран инцидент, а е част от поредица от неприемливи нарушения на въздушното пространство на редица държави-членки на ЕС и НАТО от 2022 г. насам, сочещи по-скоро за ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация.
Грубото нарушаване на евро-атлантическото въздушно пространство и продължаващите масирани руски удари срещу цивилна и гражданска инфраструктура в Украйна укрепва решимостта на България да подкрепя активно и участва в общите действия на нашите съюзници и партньори за осигуряване на отбраната и сигурността на НАТО и ЕС по Източния фланг, както и дипломатическите усилията за деескалация и намиране на широкообхватно, справедливо и устойчиво мирно решение на непредизвиканата руска военна агресия срещу Украйна.
България призовава руската страна да спре незабавно своите атаки срещу Украйна и опасни провокации срещу европейски държави и сериозно да се ангажира със смислени преговори за прекратяване на военните действия като първа крачка за установяване на траен и справедлив мир
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааааа
Коментиран от #43, #53, #70, #73
15:10 15.09.2025
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #79
15:10 15.09.2025
3 КиКи
Коментиран от #28, #33, #34, #49, #51, #101
15:10 15.09.2025
4 Майна
Тези са пълни идиоти..
Утре ще пелтечат- така но наредиха..
Кой ви нарежда ?!
Коментиран от #105
15:11 15.09.2025
5 Тити
Коментиран от #24
15:12 15.09.2025
6 Мим
Коментиран от #97, #142
15:13 15.09.2025
7 Майна
Радев, ти си главнокомандващ
Този на МВн Р ти е подчинен в такава ситуация!
Това касая националната сигурност!
Коментиран от #58
15:13 15.09.2025
8 И Митрофанова
Коментиран от #52, #87
15:14 15.09.2025
9 пешо
15:14 15.09.2025
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #23
15:14 15.09.2025
11 Сталин
Никой не живееше там ,никой не искаше да живее там .... би било като да акостираш на брега на Северна Америка през 1632 година и да очакваш да изкарваш прехраната си.Там нямаше никой.
И така ,това което Екатерина Велика направи ,беше да проведе конкурси за красота в цяла Русия.Победителката ,първата подгласничка и втората подгласничка бяха качени в карета и транспортирани до Украйна.
Не отне много време на руските мъже да чуят за Украйна,която има най красивите жени на света и много скоро дърводелци ,зидари,ковачи и много други се отправиха към Украйна,за да работят в новите градове.
Коментиран от #44
15:15 15.09.2025
12 Сталин
Коментиран от #17
15:15 15.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 цербер
15:17 15.09.2025
15 Сталин
Коментиран от #68, #89, #110
15:17 15.09.2025
16 тъй ли
Пак ли тръгнахме да се правим на велики? Та ние сме просто един слугински придатъци, които се поклоняват до земи при всеки знак от запада.
Коментиран от #102
15:17 15.09.2025
17 Майна
До коментар #12 от "Сталин":Има една българска партия
Да се обединят около нея
15:17 15.09.2025
18 Путин като удари с атома ефропа
15:17 15.09.2025
19 Някой
Защо не се оплакваха като:
1. Украинска ПВО падна върху трактор в Полша и уби двама;
2. Украинско ПВО свали МиГ-21 на Румъния над северна Добруджа;
3. Украинско ПВО свали хеликоптер на Румъния притекъл се на помощ на падналия изтребител;
4. Преди Русия да се включи, украинска ракета пада в Русия и убива селянин;
5. Два бронетранспортьор навлизат в Русия, преди още включването. Единият бяга , а другият затъва в блата там;
6. Украинска ракета за наблюдение от СССР време пада в ... Хърватия. Над колко ли държави в НАТО е прелетяла?
7. Украински морски мини стигат до нашето и на Турция Черноморие.
Петъкът украински дрон доплава до Бургас.
Бивш украински посланик се изказа в парламента ни: "Или сте с нас или сте ни врагове". Както се изказа и Дарт Вейдър в третият филм на Междузвездни Войни. Сигурно иначе от римско време, ако не и от по-рано.
Да дадат коридор по границите, както тук дадоха при войната в Югославия и линия до Турция. В България са паднали поне 3 ракети, едната отнесла покрив на къща в покрайнините на София. Полицай бил казал за гръмнал бойлер и му викали НАТО-вски бойлер.
Никой управляващ няма правото да обслужва чужди държави. Това е предателство и са за затвора.
15:18 15.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ненормални жалки и смешни сте
15:18 15.09.2025
22 тортиля
15:19 15.09.2025
23 тъй ли
До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Е, нали трябва да се докараме на големи натовци, пред господарската раса на запад. Вижте ни, и ние правим нещо по въпроса.
15:20 15.09.2025
24 смотань бандерець..
До коментар #5 от "Тити":Долу шкапаните бгбандерци..
15:20 15.09.2025
25 Не така
15:20 15.09.2025
26 Нали
15:20 15.09.2025
27 Крум
15:20 15.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Попето
15:21 15.09.2025
30 аz СВОПобеда80
Коментиран от #37
15:21 15.09.2025
31 604
15:22 15.09.2025
32 Путин
Коментиран от #48
15:22 15.09.2025
33 смотань бандерець..
До коментар #3 от "КиКи":Отиси-плондерски бгбандерец..
15:22 15.09.2025
34 Европеец
До коментар #3 от "КиКи":Кики ,Кики ,Кики Много си малък за да знаеш какво означава изгонване на един посланик......
15:22 15.09.2025
35 нннн
Българи, мислите ли като гласувате/не гласувате?
15:23 15.09.2025
36 Лут
15:23 15.09.2025
37 10ти ноември
До коментар #30 от "аz СВОПобеда80":И можеш с банан да се...
15:23 15.09.2025
38 Дедо
15:23 15.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 От Варна
Коментиран от #76, #96
15:24 15.09.2025
41 менда
15:25 15.09.2025
42 трясъ
15:25 15.09.2025
43 Европеец
До коментар #1 от "Дааааа":Солидарен съм с мнението ти..... Истинските българи трябва да се срамуват от тоя антируски слугинаш.... Но рано или късно всичко ще си дойде на мястото..... Ще кажа само народ, който не уважава историята си има трудно бъдеще....
Коментиран от #124
15:25 15.09.2025
44 Тсд
До коментар #11 от "Сталин":Значи рускоезичните в Украйна са патомци на проститутки и алкохолици.
Коментиран от #137
15:25 15.09.2025
45 Лопата Орешник
Коментиран от #57, #94
15:26 15.09.2025
46 Русофил
15:26 15.09.2025
47 Офффф
15:27 15.09.2025
48 дедо..
До коментар #32 от "Путин":А пък бандерската бгпосланичка-по цел ден клечи и имгоноде на двата плондера..за да слушкат.-урсулците и зеления мухал
15:27 15.09.2025
49 604
До коментар #3 от "КиКи":Шот инък нимоът викнъ никуй...че пускът само маршове на себе си....пхахахахя...жалкари
15:27 15.09.2025
50 Тервел
Коментиран от #69
15:27 15.09.2025
51 Старец
До коментар #3 от "КиКи":Първо да изгоят посланника на Израел.
15:28 15.09.2025
52 Румен Решетников
До коментар #8 от "И Митрофанова":Щом казваш...
Явно си запознат, щом знаеш, че има нещо под полата за местене...
Коментиран от #98
15:28 15.09.2025
53 Ахааа ,
До коментар #1 от "Дааааа":Явно , ше се изнесеш .. у резервната . Нема те питам - Коя .. 🤭
15:28 15.09.2025
54 Пламен
Скоро мутрафонова ще иска от Радев политическо убежище
15:28 15.09.2025
55 Доктор заргар
15:29 15.09.2025
56 ХА ХА ХА
15:29 15.09.2025
57 мдаааа
До коментар #45 от "Лопата Орешник":Ти само ми я подхвърли , аз ше я изстрелям , с лопатата ..
15:30 15.09.2025
58 Ногу си прозд Саше
До коментар #7 от "Майна":Президента става върховен главнокомандващ на БА само в случей на обявена война. През останалото време Радев може да ми командва ….а
Коментиран от #91
15:31 15.09.2025
59 Хи хи хи
15:31 15.09.2025
60 Мунчо
15:31 15.09.2025
61 Любопитен
15:31 15.09.2025
62 1678
15:33 15.09.2025
63 Георги
15:33 15.09.2025
64 604
15:33 15.09.2025
65 миме
15:33 15.09.2025
66 Така Така
15:33 15.09.2025
67 Ехааааааа
Коментиран от #78
15:33 15.09.2025
68 Значи
До коментар #15 от "Сталин":За теб е война
15:33 15.09.2025
69 Пак пък толкоз ?
До коментар #50 от "Тервел":Какво по- татаромонголско от името ти ?
15:34 15.09.2025
70 Чебурашка
До коментар #1 от "Дааааа":Ти отдавна нямаш родина. Живееш в евро-кенефа Фекалистан където всеки треторазреден чиновник от UK посолството командва какво да се случва..
15:34 15.09.2025
71 Даката
15:35 15.09.2025
72 Тома
15:35 15.09.2025
73 Никакъв демарш!
До коментар #1 от "Дааааа":Директно марш от тука!
Спокойно можеш да я придружиш.
Не се чувствах длъжен да оставаш тук.
15:35 15.09.2025
74 Въпрос
Коментиран от #83
15:35 15.09.2025
75 Аз съм
15:36 15.09.2025
76 Колективните ни
До коментар #40 от "От Варна":интереси, глупак! Колективната ни сигурност срещу мизерната и вампирясала, и бутафорно великата путлерова Могучая. Стопляш ли?
Коментиран от #86
15:36 15.09.2025
77 Сталин
Коментиран от #85
15:37 15.09.2025
78 миме
До коментар #67 от "Ехааааааа":защо урсулата обикаляше по източният фланг?щот си умира от мерак да го мести ва Владимир Владимирович
15:37 15.09.2025
79 Ти май си слагаш д то
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Между двама дето си мерят х-те.
България е от страната на НАТО, РФ от другата. Ти си по средата(живееш тука, ама ревеш за там). Накрая ще забременееш с близнаци.
Коментиран от #92
15:37 15.09.2025
80 Ами
15:37 15.09.2025
81 Перо
15:37 15.09.2025
82 Защо
15:38 15.09.2025
83 Заяц
До коментар #74 от "Въпрос":Ну заяц. Ну погоди.
15:38 15.09.2025
84 Хи хи
15:38 15.09.2025
85 Чърчил
До коментар #77 от "Сталин":Не намесвай украинската посланичка !
15:40 15.09.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Сериозно ли бе
До коментар #8 от "И Митрофанова":А си мислех , че е жена .. 😳
15:40 15.09.2025
88 1234
Коментиран от #143
15:40 15.09.2025
89 Кобзон
До коментар #15 от "Сталин":Идвай бе .
15:41 15.09.2025
90 БАНко
15:41 15.09.2025
91 Майна
До коментар #58 от "Ногу си прозд Саше":Глупак си ти- щом е демарш - Президентът има право и е длъжен да вземе отношение
Не съм " Саше" , явно ти си от многополовите на Радев
Коментиран от #119
15:43 15.09.2025
92 миме
До коментар #79 от "Ти май си слагаш д то":тук не е брюксел България не е нато
Коментиран от #112
15:43 15.09.2025
93 Майна
15:44 15.09.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 хахаха
15:45 15.09.2025
96 Тя не се бърка!
До коментар #40 от "От Варна":Нашите подлизурковци я забъркват...!
15:46 15.09.2025
97 Панимаеш
До коментар #6 от "Мим":Ами ние не сме държава, а руска колония.
Коментиран от #109
15:46 15.09.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Тоя с недовършеното име
Дега Москва ни трябвало да привика посланника ни в Русия ,за това че се намесваме в ситуация, която не ни засяга. Нито пряко, нито косвено.
15:47 15.09.2025
100 миме
15:47 15.09.2025
101 РиКи
До коментар #3 от "КиКи":Защото Дядо Иван е на Дунава и наш РоскУ и ТиквунЯ се чудят,да не почват ли да месят погачите...!
15:47 15.09.2025
102 Госта.
До коментар #16 от "тъй ли":Българския народ е казал " Барабар Петко с мъжете" това казва всичко
15:48 15.09.2025
103 Фори
15:48 15.09.2025
104 Р Г В
15:49 15.09.2025
105 Хайо
До коментар #4 от "Майна":Васалите имат право само да изпълняват каквото им наредят господарите .Само се питам да ли България е васал или пълен роб .
15:49 15.09.2025
106 Така
15:49 15.09.2025
107 Анкета
А. Ще спре всякакви военни действия и ще се моли за мир
Б. Ще се превива от смях
15:49 15.09.2025
108 Реалист
Коментиран от #128
15:50 15.09.2025
109 миме
До коментар #97 от "Панимаеш":отдавна е време да се освободим от евроатлантизма
15:50 15.09.2025
110 Ботев
До коментар #15 от "Сталин":На България й е нужно прочистване от руски глисти.
15:51 15.09.2025
111 Бай онзи
15:51 15.09.2025
112 България е в НАТО! България е в ЕС!
До коментар #92 от "миме":България е в ШЕНГЕН!
България е в ЕВРОЗОНАТА!
Така Е и така ще БЪДЕ!
Если тебе ето все не нравится, чемодан, вокзал, Коми!
Потому что, про бьй жить в Москве или Питере, тебе надо прописка, а такая никто тебе не дасть!
Коментиран от #117
15:51 15.09.2025
113 Ха ХаХа
15:51 15.09.2025
114 Ленко
15:52 15.09.2025
115 Доста учуден
15:52 15.09.2025
116 етрополе
15:53 15.09.2025
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 За разлика от протежето на
15:54 15.09.2025
119 Мутко пайна
До коментар #91 от "Майна":Та викаш “този на министерството на Вн Работи е подчинен на радев”
15:54 15.09.2025
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 А если тебе нравится
15:55 15.09.2025
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 минувач
15:56 15.09.2025
124 Руzкий ,
До коментар #43 от "Европеец":Личи си , че си учил у землянката .. слугинаЖ , какво да правиш .. 🤭
15:58 15.09.2025
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Ех Руски императоре
За да не
даваш хиляди жертви и да не плащаш Съединението с 86 млн.златни франка,1000 т.злато
Коментиран от #140
16:00 15.09.2025
127 Герга КЪрлежова
16:00 15.09.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Да се изгони генерал-губернаторшата
Коментиран от #132
16:01 15.09.2025
130 !!!?
Коментиран от #131
16:03 15.09.2025
131 Ха ХаХа
До коментар #130 от "!!!?":Господ ти е Монголското куче Тангра бе татар скапан.
Руснаците са викинги
Коментиран от #133
16:04 15.09.2025
132 Тунгус
До коментар #129 от "Да се изгони генерал-губернаторшата":Скоро си при нас и ще ти се радваме тлъстяко
16:05 15.09.2025
133 !!!?
До коментар #131 от "Ха ХаХа":Ако Путлиер е викинг нямаше да целува Корана на Кадиров...!
Коментиран от #135
16:07 15.09.2025
134 Какво падение
Коментиран от #138
16:09 15.09.2025
135 Тулуп
До коментар #133 от "!!!?":Имаш 2 турски партии в парламента които ти когато Законите.
Най турската държава сме в Европа с 10% турци и цигани.
Русия..4%
Целуването на корана е дипломация бе нещастник.
16:10 15.09.2025
136 владко от агропром
платена измет 🦃🐦🐤
Коментиран от #141
16:10 15.09.2025
137 Лиско
До коментар #44 от "Тсд":Като тебе
16:10 15.09.2025
138 Изроди са
До коментар #134 от "Какво падение":Помаците като теб, които бяха смачкани от Русия
Коментиран от #144
16:11 15.09.2025
139 Мда
16:12 15.09.2025
140 Ми той да не те е "освободил"
До коментар #126 от "Ех Руски императоре":Заради плоското ти чело и кривите крака, "освободил" те е заради 32тона злато окупационен дълг.
Коментиран от #145, #147
16:13 15.09.2025
141 Мда
До коментар #136 от "владко от агропром":Казват, че по 8000 хилки на месец да драскат глупост
16:13 15.09.2025
142 В такъв
До коментар #6 от "Мим":случай нямаме нужда от правителствени институции от хора-папагали. Може да ги заменим с антропоморфни роботи с ИИ. Препредава ето на информация от началниците в Брюксел не изисква сложно програмиране, а ще отпаднат високите възнаграждения на папагалите.
16:14 15.09.2025
143 А на бас
До коментар #88 от "1234":Сега ще се помолят на наТуТу, да ни прати маааалко войски да ни пазят страх и те така!
16:14 15.09.2025
144 Благодаря, че се обади
До коментар #138 от "Изроди са":И се припозна като у род😘
16:14 15.09.2025
145 Мда
До коментар #140 от "Ми той да не те е "освободил"":А колко платиха на Турция за да нф с с фес и потури сега?
А колко отмъкна Англия при крадлив дедо и сехчга като влезем в еврозоната ?
Коментиран от #148
16:14 15.09.2025
146 Тая нашата пача кой я пита
16:19 15.09.2025
147 Ха ХаХа
До коментар #140 от "Ми той да не те е "освободил"":Идиот ,турците ще оставят 32 т.злато.
Това са лъжите на Инджевци и пр.туркофили.
А договорът за платеното от Русия на Турция,като контрибуция е в НБ..София.
К де са документите за пратени 32 т.злато ?
Няма Джульо неграмотен
16:20 15.09.2025
148 Ми те сега и самите турци
До коментар #145 от "Мда":Не ходят с фесове бре, а потурида носят съм виждал само мъжете от българските фолклорни ансамбли, както и на снимки на български комити и войводи. А крадливият дедо е цар на българите или би трябвало да бъде пак по волята на русия
16:21 15.09.2025