МВнР привика посланик Митрофанова заради руските дронове над Полша

МВнР привика посланик Митрофанова заради руските дронове над Полша

15 Септември, 2025 15:09

Генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова връчи писмен демарш на посланик Митрофанова, чрез който Република България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор.

На 15 септември посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова е извикана на среща в Министерството на външните работи във връзка с умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша на 10 септември чрез навлизане на руски военни безпилотни летателни апарати. Това съобщават от пресцентъра на външното ни министерство.

Генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова връчи писмен демарш на посланик Митрофанова, чрез който Република България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор.

България разглежда тези безотговорни действия на руската страна, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир.

Тази провокация на руската страна не е изолиран инцидент, а е част от поредица от неприемливи нарушения на въздушното пространство на редица държави-членки на ЕС и НАТО от 2022 г. насам, сочещи по-скоро за ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация.

Грубото нарушаване на евро-атлантическото въздушно пространство и продължаващите масирани руски удари срещу цивилна и гражданска инфраструктура в Украйна укрепва решимостта на България да подкрепя активно и участва в общите действия на нашите съюзници и партньори за осигуряване на отбраната и сигурността на НАТО и ЕС по Източния фланг, както и дипломатическите усилията за деескалация и намиране на широкообхватно, справедливо и устойчиво мирно решение на непредизвиканата руска военна агресия срещу Украйна.

България призовава руската страна да спре незабавно своите атаки срещу Украйна и опасни провокации срещу европейски държави и сериозно да се ангажира със смислени преговори за прекратяване на военните действия като първа крачка за установяване на траен и справедлив мир


