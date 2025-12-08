Новини
Кризата с боклука в "Люлин" се превръща в бедствие. Кметът на района на спешна среща в Столична община

8 Декември, 2025 10:11 469 5

“Люлин е най-големият район в България, над 200 000 жители, близо една пета от всички софиянци. Район, който генерира 80 тона отпадък дневно. Това е град в града. И когато подобен район остане без адекватно сметопочистване в продължение на месеци, това не е логистичен проблем. Това е удар по здравето и по достойнството на хората,“ заяви кметът Георги Тодоров

Кризата с боклука в "Люлин" се превръща в бедствие. Кметът на района на спешна среща в Столична община - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кризата с боклука Люлин вече не е предизвикателство. Тя се превръща в бедствие. По тази причина кметът на района Георги Тодоров ще проведе спешна среща на “Московска” 33 с кмета на София Васил Терзиев, заместник-кмета по екология Надежда Бобчева и началника на Инспектората Николай Неделков, съобщават от БТА.

Ситуацията в Люлин отдавна премина точката на "временно затруднение в почистването". През последните дни положението се влошава до степен, която никой отговорен управленец не може да игнорира. Има контейнери, които повече от седмица не са обслужвани. На много места самите кофи не се виждат от купчините боклук. Улиците са блокирани, тротоарите - непроходими, паркоместата - погълнати от смет. Пожари от запалени отпадъци заплашват автомобили и хора. Граждани сигнализират, че усещат тежка смрад и намират умрели гризачи.

Днешната спешна среща има ясни цели:

-да се изработи незабавен, реалистичен и гарантиран план за овладяване на кризата;

-да се осигури допълнителна техника, екипи и ресурс;

-да се състави и следва ясен график, който да сложи край на двумесечното “закърпване на положението”.

“Люлин е най-големият район в България, над 200 000 жители, близо една пета от всички софиянци. Район, който генерира 80 тона отпадък дневно. Това е град в града. И когато подобен район остане без адекватно сметопочистване в продължение на месеци, това не е логистичен проблем. Това е удар по здравето и по достойнството на хората,“ заяви кметът Георги Тодоров.

Резултатите от разговорите в Столична община ще бъдат обявени по-късно днес.


