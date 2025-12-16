Росен Желязков ще участва в първата среща на върха на държавите по Източния фланг

Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще участва днес в първата Среща на върха на източния фланг, съобщиха от правителствената пресслужба. Конференцията е част от по-широките усилия за укрепване на отбранителната позиция на Европа и представлява ключова стъпка в координирането на отбранителните стратегии между държавите членки, особено на източната граница на Европейския съюз (ЕС), се отбелязва в съобщението, цитирано от БТА.
Сред темите, които лидерите ще разискват, са отбранителната готовност и заплахите за европейската сигурност, породени от руската агресия срещу Украйна, граничната сигурност, подходът към защитата от дронове и нарушения на въздушното пространство, и нарастващите предизвикателства, включително произтичащите от хибридни атаки.
Домакин е премиерът на Финландия Петери Орпо и в срещата ще се включат лидери от седем държави членки на ЕС – България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва.
През октомври Европейската комисия и върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложиха на държавите членки пътна карта до 2030 г. за запазване на мира и готовност за отбрана, съобщиха от Европейската комисия.
Документът представлява всеобхватен план за укрепване на европейските отбранителни способности. Пътната карта, изготвена в отговор на искането от Европейския съвет през юни 2025 г., очертава ясни цели и етапи за преодоляване на пропуските в способностите, ускоряване на инвестициите в отбраната в държавите членки и напредък към пълна отбранителна готовност до 2030 година.
Пътната карта предлага четири първоначални водещи инициативи – европейска инициатива за отбрана срещу безпилотни летателни апарати, наблюдение на източния фланг, европейски въздушен щит и европейски космически щит. Те ще засилят способността на Европа за възпиране и защита по суша, въздух, море, в киберпространството и космическото пространство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крадливия мафиот ще пътува за последно
07:23 16.12.2025
2 Кой фланг,бе?
Коментиран от #20
07:26 16.12.2025
3 Този като за последно,
07:26 16.12.2025
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Кого представлява?!
Себе си?!
07:29 16.12.2025
5 Боруна Лом
Коментиран от #17
07:29 16.12.2025
6 Дай му
07:30 16.12.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
07:30 16.12.2025
8 На Роско жената съм
07:31 16.12.2025
9 гост - нищо ново в България
07:35 16.12.2025
10 СЛАМЕНИЯ ФАШАГА
07:36 16.12.2025
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:37 16.12.2025
12 Той не е в оставка
Това да изпълняват функциите си до назначаване на ново правителство е извращение! Нямат никакви права! Край! А как така хем с приета оставка, хем ще представляват тези, които го свалиха!
По- лошото е, че дори пагубно, в този период на безвремие подписват договори, заробващи страната!
Да дадат отчет- всички! Какво е предоставено на Украйна!
07:38 16.12.2025
13 Държава
07:39 16.12.2025
14 Капитан Крийч
07:41 16.12.2025
15 ежко
07:42 16.12.2025
16 Коментар
07:42 16.12.2025
17 оня с коня
До коментар #5 от "Боруна Лом":МАСОВО такива като тебе УСПИВАХТЕ населението със сладки приказки че ЕС ни храни,а НАТО ни пази.като подмолната ви цел бе една единствена- минимално субсидиране на Военната ни отбрана под претекст че никой не низаплашва,а пари трябват за Пенсии и Социално подпомагане.СЕГА ИЗВЕДНЪЖ скачате и обявявате че Никой не ни пази,а сами сме Безпомощни дори срещу една...Македония?САМИ трябва да се пазим Байно ,Самиии и това става с Допълнително Финансиране на Военно- Промишления ни Комплекс.Не сте съгласни ?Ами оплачете се на Арменския Поп,щото Омбутсмана ще става Премиер!
Коментиран от #23
07:44 16.12.2025
18 Прокурор
07:44 16.12.2025
19 Мисля
07:44 16.12.2025
20 Шиши
До коментар #2 от "Кой фланг,бе?":Май си е бил камшика!
Боко се е скрил в подземието на къщата си😳
07:44 16.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ужас
Унищожиха Левът и Валутен Борд, сега им остана една войничка да обявят, за да не скучаем.
С левът беше скучно, нямаше инфлация, дефицит, дългови спирали, двойно повишаване на цени на храни.
07:50 16.12.2025
23 Боруна Лом
До коментар #17 от "оня с коня":БРАТО, ХОДИ СИ ПАСИ КОНЯ И НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С НЕЩА ОТ КОИТО НЕ РАЗБИРАШ!
07:51 16.12.2025
24 Е как така
Желязков фашиста, който грачеше « слава на Украйна» да даде отчет, какво даде на съмишленика си Зеленски, зад гърба, или на гърба на бедния българин!
Вместо да са задържани, тоя продажник ще си развява потразни форуми, къдетобще лае срещу България!
07:57 16.12.2025