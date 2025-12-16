Новини
България »
Росен Желязков ще участва в първата среща на върха на държавите по Източния фланг

Росен Желязков ще участва в първата среща на върха на държавите по Източния фланг

16 Декември, 2025 07:21 503 24

  • росен желязков-
  • среща-
  • източен фланг

Домакин е премиерът на Финландия Петери Орпо

Росен Желязков ще участва в първата среща на върха на държавите по Източния фланг - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще участва днес в първата Среща на върха на източния фланг, съобщиха от правителствената пресслужба. Конференцията е част от по-широките усилия за укрепване на отбранителната позиция на Европа и представлява ключова стъпка в координирането на отбранителните стратегии между държавите членки, особено на източната граница на Европейския съюз (ЕС), се отбелязва в съобщението, цитирано от БТА.

Сред темите, които лидерите ще разискват, са отбранителната готовност и заплахите за европейската сигурност, породени от руската агресия срещу Украйна, граничната сигурност, подходът към защитата от дронове и нарушения на въздушното пространство, и нарастващите предизвикателства, включително произтичащите от хибридни атаки.

Домакин е премиерът на Финландия Петери Орпо и в срещата ще се включат лидери от седем държави членки на ЕС – България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва.

През октомври Европейската комисия и върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложиха на държавите членки пътна карта до 2030 г. за запазване на мира и готовност за отбрана, съобщиха от Европейската комисия.

Документът представлява всеобхватен план за укрепване на европейските отбранителни способности. Пътната карта, изготвена в отговор на искането от Европейския съвет през юни 2025 г., очертава ясни цели и етапи за преодоляване на пропуските в способностите, ускоряване на инвестициите в отбраната в държавите членки и напредък към пълна отбранителна готовност до 2030 година.

Пътната карта предлага четири първоначални водещи инициативи – европейска инициатива за отбрана срещу безпилотни летателни апарати, наблюдение на източния фланг, европейски въздушен щит и европейски космически щит. Те ще засилят способността на Европа за възпиране и защита по суша, въздух, море, в киберпространството и космическото пространство.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крадливия мафиот ще пътува за последно

    13 2 Отговор
    Историята те зове и забравата

    07:23 16.12.2025

  • 2 Кой фланг,бе?

    13 2 Отговор
    Във военно положение ли сме? Гледай си фланга около "Хаяши",че май Шиши ще си прибере хотела обратно. Не можа да изпълниш задачите, ще има тежки глоби.

    Коментиран от #20

    07:26 16.12.2025

  • 3 Този като за последно,

    11 2 Отговор
    като нищо може да пазари малко младо българско месо за фронта, нали сме в кюпа на войнолюбците!?

    07:26 16.12.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 1 Отговор
    Роско иска да пътува, дори и в оставка....
    Кого представлява?!
    Себе си?!

    07:29 16.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    10 3 Отговор
    КАКЪВ ,ФЛАНГ,,? РЮТЕ ДА НИ ПАЗИ С ГОЛ ДИРНИК! МНОГО ЩЕ МУ ХАРЕСА!

    Коментиран от #17

    07:29 16.12.2025

  • 6 Дай му

    8 1 Отговор
    разходки и безбожно пилеене на държавни пари на него ! Тотално безполезен чиновник , както всички открития на тиквения мозък .

    07:30 16.12.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Роско първи борец за евроатлантизъм по всички земни кълбета.

    07:30 16.12.2025

  • 8 На Роско жената съм

    7 1 Отговор
    Учасвай, Роско, участвай! Така ще ми отвориш възможност и аз да се кача на няколко върха. Че и да поседна на тях...

    07:31 16.12.2025

  • 9 гост - нищо ново в България

    9 0 Отговор
    Българските пишман политици за кой ли път ни натрисат в каруцата на губещите !

    07:35 16.12.2025

  • 10 СЛАМЕНИЯ ФАШАГА

    6 0 Отговор
    Ще ги кани на откриването на хотела.

    07:36 16.12.2025

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    Тоя мишок защо ходи да ни излага и да ни продава, вероятно му плащат за това...

    07:37 16.12.2025

  • 12 Той не е в оставка

    8 1 Отговор
    А е с приета оставка, значи е никой!
    Това да изпълняват функциите си до назначаване на ново правителство е извращение! Нямат никакви права! Край! А как така хем с приета оставка, хем ще представляват тези, които го свалиха!
    По- лошото е, че дори пагубно, в този период на безвремие подписват договори, заробващи страната!
    Да дадат отчет- всички! Какво е предоставено на Украйна!

    07:38 16.12.2025

  • 13 Държава

    4 1 Отговор
    с най - минимална криминалност и БЕЗ организирана престъпност от цяла Европа ще бъде посетена от един представител на държава , която е точно противоположност на Финландия с тоя начело .

    07:39 16.12.2025

  • 14 Капитан Крийч

    4 1 Отговор
    Айде Роско, давай мешките на поколение Z и на фронта.

    07:41 16.12.2025

  • 15 ежко

    3 1 Отговор
    Спокойно може да не ходи!Да прати една бележка с текст: "С всичко съм съгласен" и готово!

    07:42 16.12.2025

  • 16 Коментар

    1 1 Отговор
    Сламен Желязков ще участва и в разговор с юристконсулт на банковия съюз, пред който ще обясни неправомерно прехвърлянето на активи на стопанско дружество на бившата си съпруга, използувайки непозволена властова позиция

    07:42 16.12.2025

  • 17 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    МАСОВО такива като тебе УСПИВАХТЕ населението със сладки приказки че ЕС ни храни,а НАТО ни пази.като подмолната ви цел бе една единствена- минимално субсидиране на Военната ни отбрана под претекст че никой не низаплашва,а пари трябват за Пенсии и Социално подпомагане.СЕГА ИЗВЕДНЪЖ скачате и обявявате че Никой не ни пази,а сами сме Безпомощни дори срещу една...Македония?САМИ трябва да се пазим Байно ,Самиии и това става с Допълнително Финансиране на Военно- Промишления ни Комплекс.Не сте съгласни ?Ами оплачете се на Арменския Поп,щото Омбутсмана ще става Премиер!

    Коментиран от #23

    07:44 16.12.2025

  • 18 Прокурор

    2 0 Отговор
    В Берлин ВОДЕЩИТЕ европейски лидери обсъждаха Украйна. В Хелзинки ВОДЕНИТЕ /на юлар/ европейски лидери обсъждат източния фланг! Държавите в ЕС са " изключително равнопоставени"!

    07:44 16.12.2025

  • 19 Мисля

    2 1 Отговор
    Ще иде да се наяде за държавна сметка.Нищо не зависи от него и никой не го брои.

    07:44 16.12.2025

  • 20 Шиши

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кой фланг,бе?":

    Май си е бил камшика!
    Боко се е скрил в подземието на къщата си😳

    07:44 16.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ужас

    2 1 Отговор
    Докато не обяват война на Китай, Индия, Русия без Референдум от името на България, няма да се кротнат.
    Унищожиха Левът и Валутен Борд, сега им остана една войничка да обявят, за да не скучаем.
    С левът беше скучно, нямаше инфлация, дефицит, дългови спирали, двойно повишаване на цени на храни.

    07:50 16.12.2025

  • 23 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    БРАТО, ХОДИ СИ ПАСИ КОНЯ И НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С НЕЩА ОТ КОИТО НЕ РАЗБИРАШ!

    07:51 16.12.2025

  • 24 Е как така

    0 0 Отговор
    Хем си изритан, хем продължаваш да се ползваш от правта си на някой? Защото освен права, аз не виждам задължения!
    Желязков фашиста, който грачеше « слава на Украйна» да даде отчет, какво даде на съмишленика си Зеленски, зад гърба, или на гърба на бедния българин!
    Вместо да са задържани, тоя продажник ще си развява потразни форуми, къдетобще лае срещу България!

    07:57 16.12.2025

Новини по градове:
