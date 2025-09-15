Новини
Министър Георгиев: Коалицията е консолидирана, правителството работи отлично

Министър Георгиев: Коалицията е консолидирана, правителството работи отлично

15 Септември, 2025 15:30 494 21

Справяме се с предизвикателствата и проблемите, които тези същите съвносители на вота ни оставиха в последните четири години и гледаме да редим пъзела

Какво да кажа, толкова безпринципни действия няма как да се увенчаят с успех. Коалицията е консолидирана, правителството под ръководството на премиера Желязков работи отлично. Това коментира министърът на външните работи Георг Георгиев пред журналисти в Перник по повод внесения вот на недоверие към правителството "Желязков". Министър Георгиев бе в града за откриването на учебната година в Основно училище (ОУ) „Св. Иван Рилски“ и Природоматематическата гимназия (ПМГ) „Христо Смирненски“.

На 12 септември депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и „Морал, единство, чест“ внесоха искане за гласуване на вот на недоверие към правителството в деловодството на Народното събрание. Искането за вот недоверие е поради провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава. Вотът бе внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и представители на „Алианс за права и свободи“ (АПС), каза Божидар Божанов, зам.-председател на парламентарната група на ПП-ДБ. Приносът за частта, касаеща вътрешната сигурност и обществения ред е на МЕЧ, а останалата част от 80 страници мотиви е на ПП-ДБ, уточни той. По думите му правителството не се справя в секторите "Вътрешна сигурност" и "Правосъдие" и се задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани.

Справяме се с предизвикателствата и проблемите, които тези същите съвносители на вота ни оставиха в последните четири години и гледаме да редим пъзела, посочи Георгиев пред медиите, предаде БТА.

Той определи вота на недоверие като безпочвено противопоставяне за целите на политическата интрига. Според него съвносителите му доскоро са били непримирими врагове, а след като вотът бъде отхвърлен, ще се върнат към агрегатното си състояние.


  • 1 Зевс

    12 0 Отговор
    Работи, ама за кого, за ЕС, САЩ и Украйна, не за народа!

    Коментиран от #2, #4

    15:32 15.09.2025

  • 2 Лелеееееее

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Консолидация ли?! Георгиев целува ръка на бъдещия пандизчия Тиквоний Борисович. Отлична работа, нали?!

    Коментиран от #10

    15:35 15.09.2025

  • 3 Герги

    14 0 Отговор
    целувачът , бил работел отлично с тоя колектив на бламажа и позора ?! Може , но само за ежедневни мизерии , гафове , борчове , криминални деяния във всяка посока ! Отличници, бе ! В престъпленията !

    15:37 15.09.2025

  • 4 .......

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Е па хвани се на работа.

    15:38 15.09.2025

  • 5 Всички сте

    8 0 Отговор
    Двойкари до един!
    За вас няма да има поправителен!

    15:39 15.09.2025

  • 6 ГРАЖДАНИ Н

    13 0 Отговор
    По голяма гнус от този може да го конкурира само къдравата СЮ !!

    15:39 15.09.2025

  • 7 лоза

    7 0 Отговор
    Правителството не работи отлично,а се дразни с Русия.Ще докара на българите неприятности.

    15:39 15.09.2025

  • 8 Тома

    11 0 Отговор
    Всички г.е.йове обичат георг защото той страсно целува ръка и други части от тялото

    15:39 15.09.2025

  • 9 Егати у наглеца

    8 0 Отговор
    Герберун гел мръсен винаги си бил...

    15:40 15.09.2025

  • 10 Еми ще му целува ръка

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лелеееееее":

    Нали Тиквун му е кумец.
    А сега за поста ще му целува кожляка.

    15:41 15.09.2025

  • 11 лоза

    5 0 Отговор
    Кривителството работи антибарично.

    15:43 15.09.2025

  • 12 Беззеконие !

    4 0 Отговор
    Беззеконие !

    ПРЕДИ ВСИЧКО !

    15:44 15.09.2025

  • 13 Споко

    1 0 Отговор
    Той и Радев е с вас- заяви, че няма смисъл от този безпредметен вот на недоверие- чуйте изказването му.

    15:51 15.09.2025

  • 14 пешо

    3 0 Отговор
    тоя келеш няма нито ден трудов стаж цял живот на хранилка

    16:02 15.09.2025

  • 18 Дърт Вейдър

    3 0 Отговор
    Коя беше ти ма?

    16:04 15.09.2025

  • 19 Гост

    3 0 Отговор
    Половин България без вода, правителството добре работело...

    16:05 15.09.2025

  • 20 Гост

    1 0 Отговор
    Всички знаете кой да питате кога и колко да бъркате у кацата. Всеки си знае процента. А бе, схемата е изпипана до съвършенство

    16:08 15.09.2025

  • 21 Гост

    0 0 Отговор
    Целувача на господари

    16:10 15.09.2025

