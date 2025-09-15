Министър Георгиев: Коалицията е консолидирана, правителството работи отлично

Какво да кажа, толкова безпринципни действия няма как да се увенчаят с успех. Коалицията е консолидирана, правителството под ръководството на премиера Желязков работи отлично. Това коментира министърът на външните работи Георг Георгиев пред журналисти в Перник по повод внесения вот на недоверие към правителството "Желязков". Министър Георгиев бе в града за откриването на учебната година в Основно училище (ОУ) „Св. Иван Рилски“ и Природоматематическата гимназия (ПМГ) „Христо Смирненски“.
На 12 септември депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и „Морал, единство, чест“ внесоха искане за гласуване на вот на недоверие към правителството в деловодството на Народното събрание. Искането за вот недоверие е поради провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава. Вотът бе внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и представители на „Алианс за права и свободи“ (АПС), каза Божидар Божанов, зам.-председател на парламентарната група на ПП-ДБ. Приносът за частта, касаеща вътрешната сигурност и обществения ред е на МЕЧ, а останалата част от 80 страници мотиви е на ПП-ДБ, уточни той. По думите му правителството не се справя в секторите "Вътрешна сигурност" и "Правосъдие" и се задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани.
Справяме се с предизвикателствата и проблемите, които тези същите съвносители на вота ни оставиха в последните четири години и гледаме да редим пъзела, посочи Георгиев пред медиите, предаде БТА.
Той определи вота на недоверие като безпочвено противопоставяне за целите на политическата интрига. Според него съвносителите му доскоро са били непримирими врагове, а след като вотът бъде отхвърлен, ще се върнат към агрегатното си състояние.
1 Зевс
Коментиран от #2, #4
15:32 15.09.2025
2 Лелеееееее
До коментар #1 от "Зевс":Консолидация ли?! Георгиев целува ръка на бъдещия пандизчия Тиквоний Борисович. Отлична работа, нали?!
Коментиран от #10
15:35 15.09.2025
3 Герги
15:37 15.09.2025
4 .......
До коментар #1 от "Зевс":Е па хвани се на работа.
15:38 15.09.2025
5 Всички сте
За вас няма да има поправителен!
15:39 15.09.2025
6 ГРАЖДАНИ Н
15:39 15.09.2025
7 лоза
15:39 15.09.2025
8 Тома
15:39 15.09.2025
9 Егати у наглеца
15:40 15.09.2025
10 Еми ще му целува ръка
До коментар #2 от "Лелеееееее":Нали Тиквун му е кумец.
А сега за поста ще му целува кожляка.
15:41 15.09.2025
11 лоза
15:43 15.09.2025
12 Беззеконие !
ПРЕДИ ВСИЧКО !
15:44 15.09.2025
13 Споко
15:51 15.09.2025
14 пешо
16:02 15.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дърт Вейдър
16:04 15.09.2025
19 Гост
16:05 15.09.2025
20 Гост
16:08 15.09.2025
21 Гост
16:10 15.09.2025