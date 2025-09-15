Кметът на Плевен опроверга слухове за оставка

Кметът на Плевен Валентин Христов опроверга появили се съобщения в социалните мрежи за евентуална негова оставка:
"Такова нещо няма. В социалните мрежи пишат всичко. Те там пишат, че имам яхта, че съм купил болница, така, че не вярвайте на всичко, което пишат социалните мрежи", каза Христов пред БНР.
Градоначалникът уточни, че с екипа си продължават изпълнението на мерките за справяне с водния режим в Общината.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:45 15.09.2025
2 Последния Софиянец
16:46 15.09.2025
3 Жаден
16:46 15.09.2025
4 Кметът
16:47 15.09.2025
5 искаме руски губернатор
16:49 15.09.2025
6 помним помним
16:53 15.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Наивник на средна възраст
Коментиран от #9
16:54 15.09.2025
9 Наивник на средна възраст
До коментар #8 от "Наивник на средна възраст":Забравих преложението си - този да го направят кмет на годината....не е лесно вода да газиш пък жаден да ходиш.... иска се талант....
16:56 15.09.2025
10 Перо
16:57 15.09.2025
11 Коня Солтуклиева
... После го пуснете--с чаталеста пръчка ще търси вода из Плевен!
16:57 15.09.2025
12 ООрана държава
17:15 15.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Алчен Гербер
17:29 15.09.2025
15 кметче: ква остафка
толкова инвестирано време в сметки и планове и схемиране
17:32 15.09.2025