Кметът на Плевен опроверга слухове за оставка

Кметът на Плевен опроверга слухове за оставка

15 Септември, 2025 16:43 697 15

  • валентин христов-
  • кмет-
  • плевен

Градоначалникът уточни, че с екипа си продължават изпълнението на мерките за справяне с водния режим в Общината

Кметът на Плевен опроверга слухове за оставка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Плевен Валентин Христов опроверга появили се съобщения в социалните мрежи за евентуална негова оставка:

"Такова нещо няма. В социалните мрежи пишат всичко. Те там пишат, че имам яхта, че съм купил болница, така, че не вярвайте на всичко, което пишат социалните мрежи", каза Христов пред БНР.

Градоначалникът уточни, че с екипа си продължават изпълнението на мерките за справяне с водния режим в Общината.


  • 1 честен ционист

    9 0 Отговор
    Кметът на Плевен си беше ясно още в началото, че е бушон. Питат го кмете, вие сърдечен хирург ли сте, ня се подхилква и вика не, само хирург.

    16:45 15.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Оставка и затвор!

    16:46 15.09.2025

  • 3 Жаден

    12 0 Отговор
    От коя партия е кмета? Защо не казвате? Да си направи снимка с прасето и тиквата и остава!

    16:46 15.09.2025

  • 4 Кметът

    11 0 Отговор
    гербав , каква оставка ?

    16:47 15.09.2025

  • 5 искаме руски губернатор

    5 1 Отговор
    До кога за градоначалници Боко ще слага всякакви калинки и калинковци?

    16:49 15.09.2025

  • 6 помним помним

    1 0 Отговор
    Предишният гербаджия прехвален шарлатанин кмет на Плевен, Баце го уволни без време. Така че щом са го записали у социалните мрежи, то и Баце е прочел и му е намазал вече ските.

    16:53 15.09.2025

  • 8 Наивник на средна възраст

    6 0 Отговор
    как ще сдаде ГЕРБ властта,с колко мъка и подправяне я взеха в Плевен....истината е,че в предизборната риторика ББ посочи,че без ГЕРБ магистрала няма да има,нищо не каза за водата.....бая години вече ГЕРБ държи там властта и това безводие е резултат от липсата на каквото и да е качествено управление -- кот откраднем,пък на другото ...... това могат тезии "можачи".....когато фактите говорят никой не би трябвало да писука,ноо ......някои са толкоз нагли.... хубаво е в този град,пък и не ссамо там да си направят изводите какво ги чака,ако това управление продължи.....

    Коментиран от #9

    16:54 15.09.2025

  • 9 Наивник на средна възраст

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Наивник на средна възраст":

    Забравих преложението си - този да го направят кмет на годината....не е лесно вода да газиш пък жаден да ходиш.... иска се талант....

    16:56 15.09.2025

  • 10 Перо

    2 0 Отговор
    Водният режим е на яве! В другите държави, такова дебилно поведение не се толерира!

    16:57 15.09.2025

  • 11 Коня Солтуклиева

    3 0 Отговор
    Хванете го, вържете го, три дни го хранете със солена риба....
    ... После го пуснете--с чаталеста пръчка ще търси вода из Плевен!

    16:57 15.09.2025

  • 12 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Вземай си и наркомандето областен и освободете Плевен, ще го направят новото освобождение и ще го честват всяка година

    17:15 15.09.2025

  • 14 Алчен Гербер

    1 1 Отговор
    Дръж кокала кмете, дръж го , има още за крадене.

    17:29 15.09.2025

  • 15 кметче: ква остафка

    2 0 Отговор
    беритбата тепърва почва
    толкова инвестирано време в сметки и планове и схемиране

    17:32 15.09.2025

