Задържаха сина на изявен прокурор с около 50 кг марихуана

Синът на изявен прокурор е заловен с притежание на около 50 кг марихуана. Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време, предаде NOVA.
Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и настоящ зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която след закриване на спецзвеното се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор с тенденция да наследи поста на Любомир Петров след пенсионирането му.
Полицейската акция пък е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.
1 Неподписан
Коментиран от #10
17:35 15.09.2025
2 Боко праните гащи
17:36 15.09.2025
3 Друг прокурор
Коментиран от #5
17:37 15.09.2025
4 Тиква
17:37 15.09.2025
5 Извинете
До коментар #3 от "Друг прокурор":Колегата майка му !
17:38 15.09.2025
6 няма държава
17:39 15.09.2025
7 Хипотетично
17:40 15.09.2025
8 Дедо
17:40 15.09.2025
9 1488
а ко стана планирания бг контингент за 404 ?
17:42 15.09.2025
10 Полиция и прокурори са
До коментар #1 от "Неподписан":опасни за всички ни. Възпинание на шест, нали?! Дрога, катастрофи побоища и какво ли не и винаги има замесен роднина на полицейско-прокурорското съсловие.
17:46 15.09.2025
11 Прокурор Маминка
Не бой ся - маминка е насреща!
Това е нищо. Ние от прокуратурата сме прикривали и участвали къде, къде с много повече кила..
Коментиран от #16
17:46 15.09.2025
13 Лост
17:48 15.09.2025
14 604
17:49 15.09.2025
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:51 15.09.2025
16 Разбирам сарказма ти
До коментар #11 от "Прокурор Маминка":но какво да правят завалиите, с тия мижави заплатки от по няколко десетки хиляди левчета, явно лекето е помагало на семейния бюджет
17:51 15.09.2025
17 0001
17:52 15.09.2025
18 прокопи
17:53 15.09.2025