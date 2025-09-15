Новини
Задържаха сина на изявен прокурор с около 50 кг марихуана

15 Септември, 2025 17:32 1 105 18

Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и настоящ зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синът на изявен прокурор е заловен с притежание на около 50 кг марихуана. Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време, предаде NOVA.

Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и настоящ зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която след закриване на спецзвеното се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор с тенденция да наследи поста на Любомир Петров след пенсионирането му.

Полицейската акция пък е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.


България
  • 1 Неподписан

    14 0 Отговор
    Чистката започна,помислил е че вече е достатъчно голям....

    Коментиран от #10

    17:35 15.09.2025

  • 2 Боко праните гащи

    14 0 Отговор
    Ейй тоя дебелия само мойте ортаци фаща

    17:36 15.09.2025

  • 3 Друг прокурор

    10 0 Отговор
    Аа , ще го пуснем , ще го пуснем ! За секса му е на момичето , за секса му е на момичето ! Не му става пиацата а това е проблем а не наркомания. Така каза колегата баща му !

    Коментиран от #5

    17:37 15.09.2025

  • 4 Тиква

    18 0 Отговор
    А кой се съмнява, че син на прокурор,полицай или Дупитат Мутра,малка,голяма все тая,имат чадър и това не ги спира.

    17:37 15.09.2025

  • 5 Извинете

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Друг прокурор":

    Колегата майка му !

    17:38 15.09.2025

  • 6 няма държава

    13 0 Отговор
    Семеен бизнес . Мама го пазила но не е плащала на капотата

    17:39 15.09.2025

  • 7 Хипотетично

    9 0 Отговор
    Преди две години главния прокурор я е понижил в редови прокурор, а мамините синчета разчитат на закрила за бизнеса си.

    17:40 15.09.2025

  • 8 Дедо

    0 6 Отговор
    Ако е пълноценен какво общо има майка му.

    17:40 15.09.2025

  • 9 1488

    4 2 Отговор
    поредната пушилка
    а ко стана планирания бг контингент за 404 ?

    17:42 15.09.2025

  • 10 Полиция и прокурори са

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Неподписан":

    опасни за всички ни. Възпинание на шест, нали?! Дрога, катастрофи побоища и какво ли не и винаги има замесен роднина на полицейско-прокурорското съсловие.

    17:46 15.09.2025

  • 11 Прокурор Маминка

    5 1 Отговор
    Мамина душца, гордост моя !!!
    Не бой ся - маминка е насреща!
    Това е нищо. Ние от прокуратурата сме прикривали и участвали къде, къде с много повече кила..

    Коментиран от #16

    17:46 15.09.2025

  • 13 Лост

    5 0 Отговор
    Под изявен прокурор имате в предвид прокурор който е подчинен на определена група хора.

    17:48 15.09.2025

  • 14 604

    3 0 Отговор
    Син за пример...пхахахахя

    17:49 15.09.2025

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Мама няма да ме остави. 50 кг торба портланд цимент ще да е. По-нататък в новините.

    17:51 15.09.2025

  • 16 Разбирам сарказма ти

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Прокурор Маминка":

    но какво да правят завалиите, с тия мижави заплатки от по няколко десетки хиляди левчета, явно лекето е помагало на семейния бюджет

    17:51 15.09.2025

  • 17 0001

    0 0 Отговор
    Скоро и у нас ще разрешат марихуаната. Тя е лечебна!

    17:52 15.09.2025

  • 18 прокопи

    0 0 Отговор
    А партийна принадлежност на мама?

    17:53 15.09.2025

