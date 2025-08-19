Синът на пострадалия шофьор на автобус в София: Оставаха му 2 седмици до пенсия

Синът на 66-годишния шофьор на автобуса, пострадал при тежката катастрофа в София, разказа болезнената история на семейството си. "Баща ми цял живот е шофьор, бил е шофьор и в чужбина. Живееше в Германия, предлагаше ни да заминем при него. В последния момент се отказахме и го убедихме да се върне в България. На 66 години е, на 25 август ще направи 67 г. Подаде документи за пенсия, оставаха му 2 седмици", споделя Данил Петров пред "Нова телевизия".
При катастрофата в нощта на 15 август, 21-годишният Виктор Илиев се вряза с "Ауди" в автобус на градския транспорт на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков". Един човек загина - 65-годишен сирийски лекар, а шестима души бяха ранени.
"В петък ми се обадиха сутринта от Военна болница. В спешното имаше близо 50 души, близки на пострадалите. Баща ми беше на легло, контактен, ръката му беше наранена, беше с травми на гръдния кош, с много големи усилия дишаше", разказва Данил Петров.
Състоянието на шофьора се влошило драстично на втория ден. "Качиха го в реанимация, направиха му дренаж на белия дроб. Има надрасквания по черния дроб, ръката му е разкъсана, има големи травми по белите дробове. В момента е в кома, на командно дишане", допълни синът му.
66-годишният шофьор не е обикновен човек. "Той е с богословско образование, строил е параклиси и чешми", споделя синът му, описвайки бащата си като човек, посветил живота си на служенето на другите.
Данил Петров изрази гнева си към системата, която позволи на 21-годишния шофьор да кара. "За такива шофьори това е една минута адреналин, а след това адреналинът остава за близките. Това са напълно предотвратими инциденти, ако държавата работи. Той има 7 нарушения за 2 седмици, аз за 10 години нямам толкова", каза той.
От пресцентъра на МВР уточниха за "Нова телевизия", че за периода, в който е шофьор, Виктор Илиев има общо 8 нарушения. От тях - липса на технически преглед, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и поставяне на колан като пътник в МПС. Преди да вземе книжка - четири нарушения, от които 4 глоби и един фиш за превишена скорост.
Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на Виктор Илиев за причиняване на смърт по непредпазливост. Съдът го остави за постоянно в ареста. По време на съдебното заседание стана ясно, че в автомобила е открита бутилка с райски газ и има свидетелски показания, че той го е употребявал.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
10:20 19.08.2025
2 Патриоти за Силна България
10:21 19.08.2025
5 Ивелин Михайлов
10:30 19.08.2025
6 Бойко Българоубиец
До коментар #1 от "Пешо":Ми няма да си дам оставката 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!
10:30 19.08.2025
8 Исторически парк
10:31 19.08.2025
10 Българин
До коментар #2 от "Патриоти за Силна България":Ми ти кво правиш в България тогава
10:31 19.08.2025
11 Студопор
10:32 19.08.2025
12 Германец
До коментар #3 от "Сталин":Показал му е Швейцария на Балканите 😏
10:32 19.08.2025
13 бай Иван
10:32 19.08.2025
14 Мафалда
10:32 19.08.2025
15 Юрист
10:33 19.08.2025
16 Сталин
До коментар #12 от "Германец":Само трета световна ще избави цървулите от мъките им
10:33 19.08.2025
18 Гнус ме е
До коментар #8 от "Исторически парк":от про-падняци занимаващи се с лъжи!
10:38 19.08.2025
19 Абсурд
10:40 19.08.2025
20 Сталин
До коментар #8 от "Исторически парк":Не само Гроб са мобилизирани да спасят цигането електорат ,но и Софийски съд също като квалифицират престъплението на цигането като убийство по непредпазливост преди още да е свършило разследването като това е умишлено убийство,кой кара с 200 в населено място,тези корумпирани негодници от съда са основен генератор на престъпност в България и трябва да бъдат третирани като бандити и криминали
10:41 19.08.2025
21 Наистина е абсурд
До коментар #19 от "Абсурд":Излиза, че не е нужно книжка. Нарушиш ли ще има глоба.
10:41 19.08.2025
22 Прокурор
10:42 19.08.2025
23 Някой
Тук вече в разни среди се отглеждат поколения идиоти. И нула мерки. Често не са сами, а свързани. Има и разни работилници за коли, където скалъпват такива от стари и преправят. И такива трябва да се следят.
А за наркотиците да поканят Родриго Дутерте да им обясни как разпространителите се застрелват на място и оставят няколко дни за показ, а наркоманите се редят на опашки да се регистрират. За децата за райски газ по 10 тояги публично и то от бащите им, иначе върху бащите 20 тояги. Има си българска поговорка, бий дупе, за да не биеш дупище. Сега си отглеждаме дупища.
10:42 19.08.2025
24 Калиопа
До коментар #1 от "Пешо":Нищо не става.Държава и общество са изтървани.Нужно е генерално рестартиране,но и то не става защото хората са същите.На Мойсей са били нужни за това 40 години.Днес ни трябват поне сто.Нашето племе е твърдоглаво,глупаво и тъпо щом още плаче за годините на развития социализъм.Да връщаме ТКЗСто,че поне имаше домати и боб.А и "Имамбаялдъ".
10:42 19.08.2025
25 отваря вратите и излиза от рейса
10:43 19.08.2025
26 ДДДДД
До коментар #13 от "бай Иван":Много ми е чудно как са му издали фиш без да е имал книжка?! Вероятно са го пуснали да си продължи пътя после. Наистина НЯМА такава държава!
10:45 19.08.2025