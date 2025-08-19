Новини
Синът на пострадалия шофьор на автобус в София: Оставаха му 2 седмици до пенсия

19 Август, 2025

По време на съдебното заседание стана ясно, че в автомобила е открита бутилка с райски газ и има свидетелски показания, че той го е употребявал

Синът на пострадалия шофьор на автобус в София: Оставаха му 2 седмици до пенсия - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синът на 66-годишния шофьор на автобуса, пострадал при тежката катастрофа в София, разказа болезнената история на семейството си. "Баща ми цял живот е шофьор, бил е шофьор и в чужбина. Живееше в Германия, предлагаше ни да заминем при него. В последния момент се отказахме и го убедихме да се върне в България. На 66 години е, на 25 август ще направи 67 г. Подаде документи за пенсия, оставаха му 2 седмици", споделя Данил Петров пред "Нова телевизия".

При катастрофата в нощта на 15 август, 21-годишният Виктор Илиев се вряза с "Ауди" в автобус на градския транспорт на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков". Един човек загина - 65-годишен сирийски лекар, а шестима души бяха ранени.

"В петък ми се обадиха сутринта от Военна болница. В спешното имаше близо 50 души, близки на пострадалите. Баща ми беше на легло, контактен, ръката му беше наранена, беше с травми на гръдния кош, с много големи усилия дишаше", разказва Данил Петров.

Състоянието на шофьора се влошило драстично на втория ден. "Качиха го в реанимация, направиха му дренаж на белия дроб. Има надрасквания по черния дроб, ръката му е разкъсана, има големи травми по белите дробове. В момента е в кома, на командно дишане", допълни синът му.

66-годишният шофьор не е обикновен човек. "Той е с богословско образование, строил е параклиси и чешми", споделя синът му, описвайки бащата си като човек, посветил живота си на служенето на другите.

Данил Петров изрази гнева си към системата, която позволи на 21-годишния шофьор да кара. "За такива шофьори това е една минута адреналин, а след това адреналинът остава за близките. Това са напълно предотвратими инциденти, ако държавата работи. Той има 7 нарушения за 2 седмици, аз за 10 години нямам толкова", каза той.

От пресцентъра на МВР уточниха за "Нова телевизия", че за периода, в който е шофьор, Виктор Илиев има общо 8 нарушения. От тях - липса на технически преглед, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и поставяне на колан като пътник в МПС. Преди да вземе книжка - четири нарушения, от които 4 глоби и един фиш за превишена скорост.

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на Виктор Илиев за причиняване на смърт по непредпазливост. Съдът го остави за постоянно в ареста. По време на съдебното заседание стана ясно, че в автомобила е открита бутилка с райски газ и има свидетелски показания, че той го е употребявал.


България
