Баща застреля сина си с ловна пушка

Около 23.10 часа на 8 август в РУ-Ботевград постъпил сигнал за нарушаване на нощната тишина в с. Врачеш. На място били изпратени служители на жандармерията, които чули два изстрела от къщата.

При извършената незабавна проверка на адреса те установили, че при възникнал скандал баща е прострелял с незаконна ловна пушка своя син. Пострадалият е транспортиран в столична болница, където по-късно е починал.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Дежурна оперативна група от областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

След доклад на събраните материали в окръжната прокуратура 61-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 116, ал.1, т.3, пр.2, т.6, пр.1 от НК. Наложена му е мярка за задържане за срок до 72 часа.