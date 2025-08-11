Баща застреля сина си с ловна пушка

Около 23.10 часа на 8 август в РУ-Ботевград постъпил сигнал за нарушаване на нощната тишина в с. Врачеш. На място били изпратени служители на жандармерията, които чули два изстрела от къщата.
При извършената незабавна проверка на адреса те установили, че при възникнал скандал баща е прострелял с незаконна ловна пушка своя син. Пострадалият е транспортиран в столична болница, където по-късно е починал.
Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Дежурна оперативна група от областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.
След доклад на събраните материали в окръжната прокуратура 61-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 116, ал.1, т.3, пр.2, т.6, пр.1 от НК. Наложена му е мярка за задържане за срок до 72 часа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Професор
11:50 11.08.2025
3 Пешо
Да беше направил въстание по-добре.
Коментиран от #7
11:51 11.08.2025
4 Данко Харсъзина
11:52 11.08.2025
5 Абе
Коментиран от #8, #12, #24
11:53 11.08.2025
6 Трагедия
Коментиран от #10
11:57 11.08.2025
7 Само че
До коментар #3 от "Пешо":Една птичка пролет не прави...
11:59 11.08.2025
8 хмм
До коментар #5 от "Абе":Преобладаващо.
11:59 11.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Да, външни са
До коментар #6 от "Трагедия":Комунизмът срути морала. Целта беше да се покаже, че без ръководната роля на Партията сте за никъде!
12:02 11.08.2025
11 Варна
Ама майката нямаше пушка.
12:03 11.08.2025
12 Костя
До коментар #5 от "Абе":Моите хора яко са налазили коментарите
12:03 11.08.2025
13 Данко Харсъзина
Врачеш правят много хубави бъчви. Купувал съм си 80 литрова бъчвичка за ракия. Обгорена, от странджански дъб, ракията става елексир.
Коментиран от #16, #20, #26, #27
12:05 11.08.2025
14 Хотели
Коментиран от #18
12:06 11.08.2025
15 истина ти казвам
12:06 11.08.2025
16 Кафе
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Така е ,а октомври има фестивал на бъчвата и става страшно, веселбата е денонощно
12:08 11.08.2025
17 Модерният българин
12:08 11.08.2025
18 селтак
До коментар #14 от "Хотели":Ми то на всекъде е така! Видин ,Монтана и Враца ги готват за индианска територия!
12:09 11.08.2025
19 Сила
12:10 11.08.2025
20 Сила
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Да , това е единственото нормално нещо там , бъчварите .....имаше и едни музиканти , и те бяха що годе читави !!!
12:12 11.08.2025
21 Ами да, така
12:17 11.08.2025
22 Животното
Коментиран от #29
12:19 11.08.2025
23 Българин
12:20 11.08.2025
24 Германец
До коментар #5 от "Абе":То целият ви народ е такъв.. какво се учудваш 😆😝
Коментиран от #28
12:21 11.08.2025
25 Данко Харсъзина
12:33 11.08.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Самагонените пропадлъци сте пълни с истории‼️
12:34 11.08.2025
27 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Поръчай си и сандък да ти направят тия майстори, ще те копат скоро с тия 80 литра.
12:36 11.08.2025
28 Така ли?
До коментар #24 от "Германец":А ти сигурно си от новите "германци" с фесовете. 😆😝
12:38 11.08.2025
29 Мишо
До коментар #22 от "Животното":Не четеш ли,че оръжието е незаконно?!
Ловците си имат законни такива,освен това минават психо тест на всеки 5 години,за разлика от пишещите във "Факти". Не знам ловец да е стрелял умишлено по човек, камо ли по детето си,умнико.
12:39 11.08.2025