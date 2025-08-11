Новини
Баща застреля сина си с ловна пушка

11 Август, 2025

Пострадалият е транспортиран в столична болница, където по-късно е починал

Около 23.10 часа на 8 август в РУ-Ботевград постъпил сигнал за нарушаване на нощната тишина в с. Врачеш. На място били изпратени служители на жандармерията, които чули два изстрела от къщата.

При извършената незабавна проверка на адреса те установили, че при възникнал скандал баща е прострелял с незаконна ловна пушка своя син. Пострадалият е транспортиран в столична болница, където по-късно е починал.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Дежурна оперативна група от областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

След доклад на събраните материали в окръжната прокуратура 61-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 116, ал.1, т.3, пр.2, т.6, пр.1 от НК. Наложена му е мярка за задържане за срок до 72 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Професор

    5 10 Отговор
    Ами нормално е като не слуша.

    11:50 11.08.2025

  • 3 Пешо

    16 1 Отговор
    Трагедия....
    Да беше направил въстание по-добре.

    Коментиран от #7

    11:51 11.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    7 10 Отговор
    Гръмнал е пиеницата.

    11:52 11.08.2025

  • 5 Абе

    17 1 Отговор
    Само идиоти ли коментират тука

    Коментиран от #8, #12, #24

    11:53 11.08.2025

  • 6 Трагедия

    14 1 Отговор
    Има огромен разрив в обществото благодарение на външни влияния и на корумпираната среда в която живеем. Собствения си син? Това е твоя собствен син! Твоя собствен баща!

    Коментиран от #10

    11:57 11.08.2025

  • 7 Само че

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо":

    Една птичка пролет не прави...

    11:59 11.08.2025

  • 8 хмм

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Преобладаващо.

    11:59 11.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да, външни са

    8 11 Отговор

    До коментар #6 от "Трагедия":

    Комунизмът срути морала. Целта беше да се покаже, че без ръководната роля на Партията сте за никъде!

    12:02 11.08.2025

  • 11 Варна

    15 0 Отговор
    Познавам семейство майка и син. Синът наркоман в бесовете си изхвърли всички мебели през прозореца и терасата на блока.
    Ама майката нямаше пушка.

    12:03 11.08.2025

  • 12 Костя

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Моите хора яко са налазили коментарите

    12:03 11.08.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    Келеша е бил пиеница и постоянно искал пари. На дъртия му писнало и го гръмнал. Обичайното. Във
    Врачеш правят много хубави бъчви. Купувал съм си 80 литрова бъчвичка за ракия. Обгорена, от странджански дъб, ракията става елексир.

    Коментиран от #16, #20, #26, #27

    12:05 11.08.2025

  • 14 Хотели

    7 0 Отговор
    У Врачеш се пие 24/7нон стоп,а индианците са повече от бледоликите

    Коментиран от #18

    12:06 11.08.2025

  • 15 истина ти казвам

    4 2 Отговор
    Писнало му е на човека! Ама много! Сега ше лежи един наркоман!

    12:06 11.08.2025

  • 16 Кафе

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Така е ,а октомври има фестивал на бъчвата и става страшно, веселбата е денонощно

    12:08 11.08.2025

  • 17 Модерният българин

    6 2 Отговор
    Вярва, че на 50 г още трябва да му дават парички за кафенце, да спи поне до 12 на обяд, сметки не плаща, това е задължение на мава и тати, спи в детската си стая и пребива майка си, докато...

    12:08 11.08.2025

  • 18 селтак

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хотели":

    Ми то на всекъде е така! Видин ,Монтана и Враца ги готват за индианска територия!

    12:09 11.08.2025

  • 19 Сила

    5 2 Отговор
    Врачеш е изключително просташко място ....пияници , крадци , бракониери !!! Един боклук по малко !!!!

    12:10 11.08.2025

  • 20 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Да , това е единственото нормално нещо там , бъчварите .....имаше и едни музиканти , и те бяха що годе читави !!!

    12:12 11.08.2025

  • 21 Ами да, така

    5 1 Отговор
    правят бащите от Врачеш... С възпитателна цел де...

    12:17 11.08.2025

  • 22 Животното

    5 2 Отговор
    Ловджиите са си убийци... С други думи, изроди. Каквото посееш, това ще жънеш, в Библията го пише. Кармични закони.

    Коментиран от #29

    12:19 11.08.2025

  • 23 Българин

    3 3 Отговор
    Боят изгражда 😏

    12:20 11.08.2025

  • 24 Германец

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    То целият ви народ е такъв.. какво се учудваш 😆😝

    Коментиран от #28

    12:21 11.08.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Такива случай има всеки ден по десетина в блатния халифат на бункерното, пропуснах да кажа!

    12:33 11.08.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Самагонените пропадлъци сте пълни с истории‼️

    12:34 11.08.2025

  • 27 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Поръчай си и сандък да ти направят тия майстори, ще те копат скоро с тия 80 литра.

    12:36 11.08.2025

  • 28 Така ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Германец":

    А ти сигурно си от новите "германци" с фесовете. 😆😝

    12:38 11.08.2025

  • 29 Мишо

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Животното":

    Не четеш ли,че оръжието е незаконно?!
    Ловците си имат законни такива,освен това минават психо тест на всеки 5 години,за разлика от пишещите във "Факти". Не знам ловец да е стрелял умишлено по човек, камо ли по детето си,умнико.

    12:39 11.08.2025

