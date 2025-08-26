Син заля родителите си с бензин и ги запали

20-годишен младеж от село Сушица заля с бензин и подпали родителите и сестра си след семеен скандал. Инцидентът се е случил в 23:49 часа на 25 август в къща в селото, съобщи вестник "Борба".
Според информацията, в злополучната вечер в дома избухнал остър семеен конфликт. Младежът изпаднал в ярост, грабнал туба с бензин и залял близките си с горивото. След секунда драснал клечка кибрит и ги подпалил.
Тримата пострадали получили тежки изгаряния по телата си, докато били обвити в пламъци. Съседи забелязали огъня и незабавно подали сигнал на телефон 112.
На място пристигнали екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Спасителният екип от трима огнеборци бързо потушил пламъците в къщата, които изпепелили домашно имущество. Около 20 квадратни метра стени са опушени от пожара.
45-годишната майка и 46-годишният баща са транспортирани още същата нощ в специализираната клиника по изгаряния в Русе. Сестрата на извършителя е настанена за лечение в болницата във Велико Търново.
Произшествието е посетено от оперативно-следствена група на РУ Горна Оряховица. 20-годишният извършител е задържан от полицията, информира вестник "Борба".
1 Сталин
Коментиран от #9
11:10 26.08.2025
2 Токаихто
Коментиран от #6, #11
11:11 26.08.2025
3 Трол
11:13 26.08.2025
4 Сталин
Коментиран от #16, #18
11:13 26.08.2025
5 Липсата на морал
11:18 26.08.2025
6 оня с коня
До коментар #2 от "Токаихто":Искаш да се премахне Демокрацията и да се възцари Авторитаризъм?Ами иди в С.Корея,русия,Чечения Иран и т.н.,направи проучвания кое как е и се върни с обогатен опит.Споделяш това със Съмишленици,обяснявате нещата подробно и на Населението и на Избори печелите Властта.Това е единствения печеливш Вариант,всичко друго е празни приказки!
11:21 26.08.2025
7 Хаха
11:21 26.08.2025
8 Айзомби
11:24 26.08.2025
9 Ъъъъ
До коментар #1 от "Сталин":В раша тези неща се случват на всеки ъгъл.
Коментиран от #15
11:30 26.08.2025
11 сфггжцззз
До коментар #2 от "Токаихто":45 години поробване на България от империята на злото СССР 45 години смърт , тъмнина и сектантски комунизъм
Коментиран от #17
11:39 26.08.2025
12 тиквата
това е моето културно наследство
11:47 26.08.2025
13 Ддд
11:59 26.08.2025
14 Стенли
12:03 26.08.2025
15 Ха ха ха
До коментар #9 от "Ъъъъ":Боклук!
12:32 26.08.2025
17 Ташунко Сапа
До коментар #11 от "сфггжцззз":80 години.
12:40 26.08.2025
18 Сталоун
До коментар #4 от "Сталин":Никога не е имало Демокрация в територията. Живеете с пребоядисвани по няколко пъти комунисти които и сега са събрани на софрата и Ви доунищожават с алчността си . Вашето е " Партокрация " в най-долния си вид защото партиите Ви са едни ОПГ с тартори прикрити бандити . Системата Ви е такава ,че те сами си назначават от години партийно правосъдие и Съдебна власт ,както и висшите постове на МВР и службите. Няма кой да ги осъди за тези загубени над 3,5 милиона народ. Самоизбират се с 30 % гласове от които 20 % купени по различни начини или подправени в листите. Демокрация по Български си е чист феодализъм на "лидери "
12:48 26.08.2025