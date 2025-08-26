Новини
Син заля родителите си с бензин и ги запали

26 Август, 2025 11:08

26 Август, 2025 11:08 2 420 18

Тримата пострадали получили тежки изгаряния по телата си, докато били обвити в пламъци

Син заля родителите си с бензин и ги запали - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

20-годишен младеж от село Сушица заля с бензин и подпали родителите и сестра си след семеен скандал. Инцидентът се е случил в 23:49 часа на 25 август в къща в селото, съобщи вестник "Борба".

Според информацията, в злополучната вечер в дома избухнал остър семеен конфликт. Младежът изпаднал в ярост, грабнал туба с бензин и залял близките си с горивото. След секунда драснал клечка кибрит и ги подпалил.

Тримата пострадали получили тежки изгаряния по телата си, докато били обвити в пламъци. Съседи забелязали огъня и незабавно подали сигнал на телефон 112.

На място пристигнали екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Спасителният екип от трима огнеборци бързо потушил пламъците в къщата, които изпепелили домашно имущество. Около 20 квадратни метра стени са опушени от пожара.

45-годишната майка и 46-годишният баща са транспортирани още същата нощ в специализираната клиника по изгаряния в Русе. Сестрата на извършителя е настанена за лечение в болницата във Велико Търново.

Произшествието е посетено от оперативно-следствена група на РУ Горна Оряховица. 20-годишният извършител е задържан от полицията, информира вестник "Борба".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    43 14 Отговор
    Чудесата на демокрацията

    Коментиран от #9

    11:10 26.08.2025

  • 2 Токаихто

    40 15 Отговор
    36 години демокрация - 36 години смърт

    Коментиран от #6, #11

    11:11 26.08.2025

  • 3 Трол

    12 0 Отговор
    Иновативно.

    11:13 26.08.2025

  • 4 Сталин

    33 13 Отговор
    Цървулите за 30 години западна демокрация се самоизтребиха,всеки ден катастрофи размазани обесени изгорени заклани паднали от парашут прегазени от атв убити в болници умрели от глад

    Коментиран от #16, #18

    11:13 26.08.2025

  • 5 Липсата на морал

    43 2 Отговор
    у подрастващите,спира всякакви задръжки!Упадъка на обществото е налице!

    11:18 26.08.2025

  • 6 оня с коня

    15 22 Отговор

    До коментар #2 от "Токаихто":

    Искаш да се премахне Демокрацията и да се възцари Авторитаризъм?Ами иди в С.Корея,русия,Чечения Иран и т.н.,направи проучвания кое как е и се върни с обогатен опит.Споделяш това със Съмишленици,обяснявате нещата подробно и на Населението и на Избори печелите Властта.Това е единствения печеливш Вариант,всичко друго е празни приказки!

    11:21 26.08.2025

  • 7 Хаха

    21 1 Отговор
    От къде ли е гледал това с тубата с бензина, сигурно от тикток

    11:21 26.08.2025

  • 8 Айзомби

    1 12 Отговор
    Това е страхотно

    11:24 26.08.2025

  • 9 Ъъъъ

    9 18 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    В раша тези неща се случват на всеки ъгъл.

    Коментиран от #15

    11:30 26.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 сфггжцззз

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "Токаихто":

    45 години поробване на България от империята на злото СССР 45 години смърт , тъмнина и сектантски комунизъм

    Коментиран от #17

    11:39 26.08.2025

  • 12 тиквата

    11 1 Отговор
    от 20г съм на манежа
    това е моето културно наследство

    11:47 26.08.2025

  • 13 Ддд

    8 2 Отговор
    Каквото са си отгледали, такова се е отблагодарило.

    11:59 26.08.2025

  • 14 Стенли

    6 0 Отговор
    Може би е бил наркоман и не са му дали пари за дрога а може и да е имал психически проблеми имах един познат на който сина им беше превъртял и беше подгонил с брадва него и майка си и дори беше счупил бурканите на патрулката аз не съм присъствал на тази сцена но преди това съм го виждал бяха се отбили в нас с баща си и ми се видя съвсем нормален дори и шофираше и имаше и шофьорска книжка

    12:03 26.08.2025

  • 15 Ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъ":

    Боклук!

    12:32 26.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ташунко Сапа

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "сфггжцззз":

    80 години.

    12:40 26.08.2025

  • 18 Сталоун

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Никога не е имало Демокрация в територията. Живеете с пребоядисвани по няколко пъти комунисти които и сега са събрани на софрата и Ви доунищожават с алчността си . Вашето е " Партокрация " в най-долния си вид защото партиите Ви са едни ОПГ с тартори прикрити бандити . Системата Ви е такава ,че те сами си назначават от години партийно правосъдие и Съдебна власт ,както и висшите постове на МВР и службите. Няма кой да ги осъди за тези загубени над 3,5 милиона народ. Самоизбират се с 30 % гласове от които 20 % купени по различни начини или подправени в листите. Демокрация по Български си е чист феодализъм на "лидери "

    12:48 26.08.2025

