Атанас Бобоков: Синът ми е невинен! Има записи

Синът ми е в Следствения арест от вчера вечерта. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Атанас Бобоков, русенски бизнесмен, чиито син беше арестуван след протеста в София на 1 декември.
"Голяма лъжа е че е организирал протести.Това е 18-годишен младеж, който учи в елитно училище, който е абсурд да се включи във вандалски прояви. Така е възпитан. Той е бил сам при ареста. Слава богу, че е арестуван пред клон на една от банките и камерите са записали всичко. Нито има качулка, нито има шапка. Няма нищо в ръцете си, има 20 лева в джоба", разказа Бобоков.
Полицията е отказала да му направи проверката на ръце за наличие на запалими течности или следи от такива.
Според Бобоков синът му е възпитан да уважава и полицията, и чистачите на улицата. Атанас Бобоков уточни, че само адвокатът е говорил със сина му.
„Всички са смятали, че няма никакви доказателства, а ще бъдат освободени в Районното полицейско управление. До обяд няма свидетели, а при вашия анонс, че ще участваме в сутрешния блок, се появяват двама свидетели, но не говорят за контейнер“, сподели той.
"Министърът, като са му докладвали за някой си Бобоков, са му потекли лигите. Как какъв е проблемът с нас - братя Бобокови. Все едно ние организираме протестите", продължи Атанас Бобоков.
Чичото на хванатия младеж от протеста - Пламен Бобоков посочи, че Бойко Борисов и Делян Пеевски са организирали маскарада с провокаторите на протеста.
„Снощи един наш познат ни се обади, за да ни предупреди да внимаваме какво говорим тази сутрин. Ние знаем много неща за тези хора, но целта е да ни се запушат устите“, добави Пламен Бобоков.
Той отрече да има каквито и да било контакти с Пламен Узунов или други хора от президентството.
"Нямам комуникация с президента или с други хора от президентството. Много ги е страх от президента и от негова партия", добави Пламен Бобоков. И той, и брат му Атанас Бобоков се надяват да има президентска партия през 2026 година, когато изтича мандатът на държавния глава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаберих
- Искам 5 яйца, ама аз да си ги избера.
- Чакай ,бе! - рекъл му продавачът , как така ще си избираш?
- Ами така! Искам, като на избори, да си избера и яйцата!
- Така кажи ,бе, мой човек! На ти 5 яйца - избирай си!
08:19 03.12.2025
2 ИНТЕРЕСНО
Коментиран от #12
08:19 03.12.2025
3 симитлийска невеста
08:21 03.12.2025
4 съвсем нормално за мафията
Коментиран от #17
08:22 03.12.2025
5 Град Симитли
.. Виж такива, като Калин Стоянов, Младен Маринов, Манол Манов.... - -имат подлост в излишък!
Коментиран от #20
08:22 03.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Палачи , палачи ,
08:24 03.12.2025
8 Е,бравос
08:24 03.12.2025
9 СЪГЛАСЕН СЪМ
08:25 03.12.2025
10 Да да да
08:25 03.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Щом питаш, ще ти кажа
До коментар #2 от "ИНТЕРЕСНО":Скоро ще има нов парад на меките китки. Данка Митов и Костадинка Ангелов от гербавата банда са заеди с организацията на парада.
Коментиран от #24
08:26 03.12.2025
13 Някой
Ха сега прокуратурата да си свърши работата и да потърси отговорност за лъжесвидетелстване. Лъжливи показавия са сериозно нарушение, може да съсипят нечия съдба. Особено опасто е несправедливо обвинение на млади хора.
Имам подозрения, че полицаи стоят в дъното на тази гнусотия.
Полицията трябва да се прочисти от боклука.
08:28 03.12.2025
14 ЛегнаЛангеЛ
08:31 03.12.2025
15 Механик
Абе, тоя на луди ли ни прави бе??? Двадесет лева в джоба, а стига бе! И това, синът на Бобоков, дето се е набълбукал!
Аман
08:31 03.12.2025
16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
08:33 03.12.2025
17 така де
До коментар #4 от "съвсем нормално за мафията":И ДА бойко борисов го подкупи синчето БУТНА МУ В ДЖОБЕТО 30 000 лева да раздава на палещите кофи и му раздаде снимките на всички полицаи за да го гонят персонално.И го намерили пред банкомат от който току що изтеглил парите за да си купи пица но не постна. А ЗАБРАВИХ И НА МИНИСТЪРА НА ВОЙНАТА МУ ПОТЕКЛИ ЛИГИТЕ КАТО ЧУЛ ЧЕ БОБОКОВИЯ СИН ЩЕ МУ НОСИ ПИЦА
08:33 03.12.2025
18 На тоя бобоков
08:34 03.12.2025
19 Точно така
08:34 03.12.2025
20 Някой
До коментар #5 от "Град Симитли":"Дани Мити нема толкова акъл и кураж."
Дани Митов трябва да бъде съден за безобразията, които се вършат от негово име с негово съгласие. Ако свидетелства и се докаже, поръчителите къщо трябна да бъдат съдени. Същия е като маргиналите, които придобиват фалирали фирми с неплатени данъци, циганска работа.
Такива няколко пъти пребоядисани политици свински "изтривалки" като Митов трябвя да си платят да безобразията, които са нършили за постове и пари.
08:36 03.12.2025
21 Джо
08:36 03.12.2025
22 Ей това ни чака ,
Цяла България видвя видеото, на което синчето Бобоков свали маската от главата си, за да приеме нарежданията на Мирчев и тръгна да поведе биячите си към централите на ГЕРБ и ДПС.
Коментиран от #36
08:36 03.12.2025
23 Зайо Байо
И ако Не - защо ?
08:40 03.12.2025
24 И оня
До коментар #12 от "Щом питаш, ще ти кажа":с пеньоара ще бъде най отпред ! Зад него плътно розовите понита от СО . Смях , голям смях ще падне !
Коментиран от #28
08:40 03.12.2025
25 доктор ОХ боли
08:41 03.12.2025
26 Хмм
08:42 03.12.2025
27 Кой беше спипан
Кой беше спипан да получава заповеди от Мирчев? Бобоков младши, командир на шпиц- команда, провокатори и терористи. Внук на БКП.
Кой беше спипан да дава нареждания на Бобоков - син? Мирчев, дете на БКП и борец за демокрация.
И накрая наглецът Мирчев заяви публично по медиите, че провокаторите били на Пеевски!
Същото повтаряха през целия ден останалите от Радевата шайка, начело с Кокорчо, Кики Куролацията, Лена Парапета и Копейкин.
За капак вечерта се изтъпани баш главатарят Радев да ни каже, че демокрацията е в опасност!
Коментиран от #39, #40, #45
08:42 03.12.2025
28 кумчо ВЪЛЧО
До коментар #24 от "И оня":Ти да не си Делян Пеевски ? Не се обиждаш за сравнението , нали ?
Коментиран от #35
08:43 03.12.2025
29 сидероДРОМОС
На кой друг са увеличавали толкова много заплатите ? Все пак репресивния апарат трябва да знае коя ръка го храни и коя ръка трябва да целува !
08:47 03.12.2025
30 Възраждане
08:48 03.12.2025
31 пътник
08:49 03.12.2025
32 КарабасБарабас
Щото е скромен пич ли ?
08:49 03.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #37
08:51 03.12.2025
35 Не , не съм
До коментар #28 от "кумчо ВЪЛЧО":Делян Пеевски , но щом ще се прави парад , къде без тези изявени личности ! Срамота е да са пропуснати ,малко е дискриминационно , не мислиш ли ?
08:51 03.12.2025
36 МЕЧ
До коментар #22 от "Ей това ни чака ,":Герберастченце, кат не ти харесва, автобус автобусчето и да те няма от България. България е на МЕЧ, Възраждане и Величие - истинската тройна коалиция
08:51 03.12.2025
37 Анималс Винаги Верни
До коментар #34 от "ОБЕКТИВЕН":Ти да мълчиш, никой не ре пита. България е наша вече
Коментиран от #46
08:53 03.12.2025
38 всичко е уредено
Аз не визирам нещо тайно за което са чули малцина. Аз говоря за това че Лена открито заявява че фалшихицира факт и подпис относно Кирчо. Визирам това че всички знаем за това че Радев наруши конституцията и той открито афишира това. Или пък делото срещу Кирил Петков за длъжностни престъпления.
Протестите срещу Еврото и бюджета са димка за да изтощи обществената енергия и да остави в сянка болезнената нуждата от реформи не в съдебната система, а в личния състав на съда.
08:56 03.12.2025
39 Ежко
До коментар #27 от "Кой беше спипан":Христо Иванов го спипаха да слиза от лимузината на Пеевски,не на Бобоков!От Бобоков, Кирчо от ПП-то искаше пари за предизборна кампания......
Коментиран от #43
08:58 03.12.2025
40 Само да допълня
До коментар #27 от "Кой беше спипан":Кой водеше шпиц командите ? Киро простото беше рамо до рамо с главатаря на София запад , има го на кадрото .
08:59 03.12.2025
41 Някой
09:00 03.12.2025
42 Полицията трябва да се въоръжи с
Вместо да пръска с лютив газ
09:00 03.12.2025
43 В грешка си
До коментар #39 от "Ежко":Точно от лимузината на Бобоков слизаше , обсъждали културни проекти. А оня запис на Киро с някой си Пламен от който Киро търсеше кеш преди 2 години ?
09:01 03.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 така де
До коментар #27 от "Кой беше спипан":тия последните заедно с кРАДЮ юмручев вместо да яхнат протестите яхнаха метлата То и бойко затова си мълчи.Всъщност всяка държава се крепи на данъци и данъците в БЪЛГАРИЯ СА НИСКИ след като се оправи бюджета тези с многото апартаменти ще плащат за всеки 2 ри и 3 ти имот яко И ТОГАВА ПАК ЩЕ СТАЧКУВАТ БЕДНИТЕ
09:04 03.12.2025
46 ОБЕКТИВЕН
До коментар #37 от "Анималс Винаги Верни":Че кои пък сте вие??? Какво си съобразявам - че БГ се командва оттук ли? От Радев и ПП-ДБ??? Примерно. Много имаш да учиш, мой човек, докато разбереш на кого е БГ. Много...
09:08 03.12.2025
47 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.