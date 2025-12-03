Новини
България »
Атанас Бобоков: Синът ми е невинен! Има записи

Атанас Бобоков: Синът ми е невинен! Има записи

3 Декември, 2025 08:14 2 355 47

  • атанас бобоков-
  • пламен бобоков-
  • син-
  • арест-
  • протест-
  • оставка-
  • правителство

Бойко Борисов и Делян Пеевски са организирали маскарада с провокаторите на протеста

Атанас Бобоков: Синът ми е невинен! Има записи - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синът ми е в Следствения арест от вчера вечерта. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Атанас Бобоков, русенски бизнесмен, чиито син беше арестуван след протеста в София на 1 декември.

"Голяма лъжа е че е организирал протести.Това е 18-годишен младеж, който учи в елитно училище, който е абсурд да се включи във вандалски прояви. Така е възпитан. Той е бил сам при ареста. Слава богу, че е арестуван пред клон на една от банките и камерите са записали всичко. Нито има качулка, нито има шапка. Няма нищо в ръцете си, има 20 лева в джоба", разказа Бобоков.

Полицията е отказала да му направи проверката на ръце за наличие на запалими течности или следи от такива.

Според Бобоков синът му е възпитан да уважава и полицията, и чистачите на улицата. Атанас Бобоков уточни, че само адвокатът е говорил със сина му.

„Всички са смятали, че няма никакви доказателства, а ще бъдат освободени в Районното полицейско управление. До обяд няма свидетели, а при вашия анонс, че ще участваме в сутрешния блок, се появяват двама свидетели, но не говорят за контейнер“, сподели той.

"Министърът, като са му докладвали за някой си Бобоков, са му потекли лигите. Как какъв е проблемът с нас - братя Бобокови. Все едно ние организираме протестите", продължи Атанас Бобоков.

Чичото на хванатия младеж от протеста - Пламен Бобоков посочи, че Бойко Борисов и Делян Пеевски са организирали маскарада с провокаторите на протеста.

„Снощи един наш познат ни се обади, за да ни предупреди да внимаваме какво говорим тази сутрин. Ние знаем много неща за тези хора, но целта е да ни се запушат устите“, добави Пламен Бобоков.

Той отрече да има каквито и да било контакти с Пламен Узунов или други хора от президентството.

"Нямам комуникация с президента или с други хора от президентството. Много ги е страх от президента и от негова партия", добави Пламен Бобоков. И той, и брат му Атанас Бобоков се надяват да има президентска партия през 2026 година, когато изтича мандатът на държавния глава.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    31 0 Отговор
    Отишъл един човечец в магазина и казал:
    - Искам 5 яйца, ама аз да си ги избера.
    - Чакай ,бе! - рекъл му продавачът , как така ще си избираш?
    - Ами така! Искам, като на избори, да си избера и яйцата!
    - Така кажи ,бе, мой човек! На ти 5 яйца - избирай си!

    08:19 03.12.2025

  • 2 ИНТЕРЕСНО

    30 6 Отговор
    А бе , къде се скри къдравата СЮ .

    Коментиран от #12

    08:19 03.12.2025

  • 3 симитлийска невеста

    22 5 Отговор
    отиваме на избори

    08:21 03.12.2025

  • 4 съвсем нормално за мафията

    16 16 Отговор
    те са близки с президента и съвсем нормално е да искат да ги изкарат организатори на вандалщината !!! дет се вика крадеца вика дръжте крадеца…

    Коментиран от #17

    08:22 03.12.2025

  • 5 Град Симитли

    25 5 Отговор
    Дани Мити нема толкова акъл и кураж. ..
    .. Виж такива, като Калин Стоянов, Младен Маринов, Манол Манов.... - -имат подлост в излишък!

    Коментиран от #20

    08:22 03.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Палачи , палачи ,

    24 3 Отговор
    дИте , баща ти е невинен...... Ето и Танас Бобоков , чийто кръстник е агент Иван , бъкащ от християнски ценности , а също и кръстник на "невинния" му син !

    08:24 03.12.2025

  • 8 Е,бравос

    23 8 Отговор
    Щом тате говори,че сина му е невинен,100% е виновен!

    08:24 03.12.2025

  • 9 СЪГЛАСЕН СЪМ

    16 10 Отговор
    Че полицаите са купени и момчето е набедено. И ЩОМ ЗНАЕТЕ МНОГО ЗА ШИШ О ТУУ ТУУУЛУП ЩО МЪЛЧИТЕ. НАРОДА Е СЪС ВАС НЕ МЪЛЧЕТЕ. ИЛИ СЕ ОПАСЯВАТЕ ДА НЕ ВИ ВЗЕМАТ КРАДНАТОТО ОТ ВАС. ЕДНА ЖЕНА СЪДИЯ ОТ ТОЗИ КРАЙ КАЗА ИСТИНАТА И ОЦЕЛЯ. ЗАПУШИХА И УСТАТА НО БЕШЕ ПО МЪЖ ОТ ВАС. И МНОГО МУШИКИ КАТО ВАС СИ МЪЛЧАТ ЗАЩОТО СА ПОДКУПНИ И СА СЪС ТЯХ.

    08:25 03.12.2025

  • 10 Да да да

    9 5 Отговор
    Държава на инсценирани скалъпени неща.Държава на активни мероприятия Държава на компромати.

    08:25 03.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Щом питаш, ще ти кажа

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "ИНТЕРЕСНО":

    Скоро ще има нов парад на меките китки. Данка Митов и Костадинка Ангелов от гербавата банда са заеди с организацията на парада.

    Коментиран от #24

    08:26 03.12.2025

  • 13 Някой

    10 9 Отговор
    Имало свидетели срешу Бобоков младши, обаче имало и записи от камера на банка.

    Ха сега прокуратурата да си свърши работата и да потърси отговорност за лъжесвидетелстване. Лъжливи показавия са сериозно нарушение, може да съсипят нечия съдба. Особено опасто е несправедливо обвинение на млади хора.

    Имам подозрения, че полицаи стоят в дъното на тази гнусотия.

    Полицията трябва да се прочисти от боклука.

    08:28 03.12.2025

  • 14 ЛегнаЛангеЛ

    10 9 Отговор
    БОЙКОВЩИНАТА и ПЕЕВЩИНАТА колят и бесят у нас ! Това е , за съжаление !

    08:31 03.12.2025

  • 15 Механик

    17 5 Отговор
    Не знам защо, ама и на тоя не му вярвам. И не ми е жал за "горкия студент от ЕЛИТНО УЧИЛИЩЕ", дето видите ли е имал само 20 лв. в джоба.
    Абе, тоя на луди ли ни прави бе??? Двадесет лева в джоба, а стига бе! И това, синът на Бобоков, дето се е набълбукал!
    Аман

    08:31 03.12.2025

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 1 Отговор
    ....ТОЙ Е МНОГО ДОБРО ДЕТЕ.....

    08:33 03.12.2025

  • 17 така де

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "съвсем нормално за мафията":

    И ДА бойко борисов го подкупи синчето БУТНА МУ В ДЖОБЕТО 30 000 лева да раздава на палещите кофи и му раздаде снимките на всички полицаи за да го гонят персонално.И го намерили пред банкомат от който току що изтеглил парите за да си купи пица но не постна. А ЗАБРАВИХ И НА МИНИСТЪРА НА ВОЙНАТА МУ ПОТЕКЛИ ЛИГИТЕ КАТО ЧУЛ ЧЕ БОБОКОВИЯ СИН ЩЕ МУ НОСИ ПИЦА

    08:33 03.12.2025

  • 18 На тоя бобоков

    8 2 Отговор
    Жена му, не се ли гушна с Банския

    08:34 03.12.2025

  • 19 Точно така

    13 4 Отговор
    Не вие Братя Бобокови организирате протести, вие само ги финансираге. има разлика, нали...

    08:34 03.12.2025

  • 20 Някой

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Град Симитли":

    "Дани Мити нема толкова акъл и кураж."

    Дани Митов трябва да бъде съден за безобразията, които се вършат от негово име с негово съгласие. Ако свидетелства и се докаже, поръчителите къщо трябна да бъдат съдени. Същия е като маргиналите, които придобиват фалирали фирми с неплатени данъци, циганска работа.

    Такива няколко пъти пребоядисани политици свински "изтривалки" като Митов трябвя да си платят да безобразията, които са нършили за постове и пари.

    08:36 03.12.2025

  • 21 Джо

    3 6 Отговор
    Бойковата банда никому и никога няма да прости ако е по-умен от тях! А това е много лесно.

    08:36 03.12.2025

  • 22 Ей това ни чака ,

    11 6 Отговор
    ако шайката на Радев вземе властта- безумна наглост, като на тоя Бобоков.

    Цяла България видвя видеото, на което синчето Бобоков свали маската от главата си, за да приеме нарежданията на Мирчев и тръгна да поведе биячите си към централите на ГЕРБ и ДПС.

    Коментиран от #36

    08:36 03.12.2025

  • 23 Зайо Байо

    1 4 Отговор
    Дали дъщерята на Бойко - Венета също е ходила на протестите срещу баща си и авера му Шиши ?
    И ако Не - защо ?

    08:40 03.12.2025

  • 24 И оня

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Щом питаш, ще ти кажа":

    с пеньоара ще бъде най отпред ! Зад него плътно розовите понита от СО . Смях , голям смях ще падне !

    Коментиран от #28

    08:40 03.12.2025

  • 25 доктор ОХ боли

    3 5 Отговор
    Сега разбирате ли защо бат Бойко не държи държанката си мис Бикини и отрочето им малката Ема , в България ? Не иска да ги страсира явно. Много е загрижен човека !

    08:41 03.12.2025

  • 26 Хмм

    4 3 Отговор
    Борисов си каза още в началото, след нова година првителството пада, но след като приемем еврото, обещал е началниците

    08:42 03.12.2025

  • 27 Кой беше спипан

    12 1 Отговор
    да влиза в лимузината на Бобокови? Христо Иванов, дете на БКП.

    Кой беше спипан да получава заповеди от Мирчев? Бобоков младши, командир на шпиц- команда, провокатори и терористи. Внук на БКП.

    Кой беше спипан да дава нареждания на Бобоков - син? Мирчев, дете на БКП и борец за демокрация.


    И накрая наглецът Мирчев заяви публично по медиите, че провокаторите били на Пеевски!
    Същото повтаряха през целия ден останалите от Радевата шайка, начело с Кокорчо, Кики Куролацията, Лена Парапета и Копейкин.

    За капак вечерта се изтъпани баш главатарят Радев да ни каже, че демокрацията е в опасност!

    Коментиран от #39, #40, #45

    08:42 03.12.2025

  • 28 кумчо ВЪЛЧО

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "И оня":

    Ти да не си Делян Пеевски ? Не се обиждаш за сравнението , нали ?

    Коментиран от #35

    08:43 03.12.2025

  • 29 сидероДРОМОС

    0 4 Отговор
    Все пак и полицията трябва да оправдае ПО НЯКАКЪВ НАЧЕН , увеличените си с 50 % заплати. Нали ?
    На кой друг са увеличавали толкова много заплатите ? Все пак репресивния апарат трябва да знае коя ръка го храни и коя ръка трябва да целува !

    08:47 03.12.2025

  • 30 Възраждане

    8 3 Отговор
    Свобода за сина на Бобоков. Самият Бобоков е най-честният бизнесмен в България и е мъченик в борбата срещу Тиквата и Шиши. Синът му е осигурен за два живота напред, но въпреки това жертва живота и здравето си за България. Трябва да намери място в следващия парламент

    08:48 03.12.2025

  • 31 пътник

    4 1 Отговор
    Баш мафиотите ,баш олигарсите от президентското обкръжение активираха стария "лисичи" принцип "от болната глава върху здравата".

    08:49 03.12.2025

  • 32 КарабасБарабас

    1 3 Отговор
    Аз пък се учудих , че не видях и Борисов на протестите срещу бюджета и срещу правителството ! Дори самия той каза , че не одобрява бюджета. Защо ли тогаз не протестирал ?
    Щото е скромен пич ли ?

    08:49 03.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ОБЕКТИВЕН

    6 0 Отговор
    Хайде сега, арестуван с пари и с други радикали на терен - невинен бил??? Невинен съм аз, щото си бях вкъщи. Той обаче е бил ТАМ! Невинен като Иванчева с кашона, като Благомир с подкупите... Леле, майко...

    Коментиран от #37

    08:51 03.12.2025

  • 35 Не , не съм

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "кумчо ВЪЛЧО":

    Делян Пеевски , но щом ще се прави парад , къде без тези изявени личности ! Срамота е да са пропуснати ,малко е дискриминационно , не мислиш ли ?

    08:51 03.12.2025

  • 36 МЕЧ

    0 6 Отговор

    До коментар #22 от "Ей това ни чака ,":

    Герберастченце, кат не ти харесва, автобус автобусчето и да те няма от България. България е на МЕЧ, Възраждане и Величие - истинската тройна коалиция

    08:51 03.12.2025

  • 37 Анималс Винаги Верни

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "ОБЕКТИВЕН":

    Ти да мълчиш, никой не ре пита. България е наша вече

    Коментиран от #46

    08:53 03.12.2025

  • 38 всичко е уредено

    4 0 Отговор
    Някой да е видял човек на ПП да е виновен за нещо?
    Аз не визирам нещо тайно за което са чули малцина. Аз говоря за това че Лена открито заявява че фалшихицира факт и подпис относно Кирчо. Визирам това че всички знаем за това че Радев наруши конституцията и той открито афишира това. Или пък делото срещу Кирил Петков за длъжностни престъпления.
    Протестите срещу Еврото и бюджета са димка за да изтощи обществената енергия и да остави в сянка болезнената нуждата от реформи не в съдебната система, а в личния състав на съда.

    08:56 03.12.2025

  • 39 Ежко

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Кой беше спипан":

    Христо Иванов го спипаха да слиза от лимузината на Пеевски,не на Бобоков!От Бобоков, Кирчо от ПП-то искаше пари за предизборна кампания......

    Коментиран от #43

    08:58 03.12.2025

  • 40 Само да допълня

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кой беше спипан":

    Кой водеше шпиц командите ? Киро простото беше рамо до рамо с главатаря на София запад , има го на кадрото .

    08:59 03.12.2025

  • 41 Някой

    0 2 Отговор
    Търсете на снимки Бобокови и Борисов и гледайте как заедно режат лентичка. Докато се пълнят кюлчета в шкафчето няма проблем, но станат ли неудобни нямат нищо общо.

    09:00 03.12.2025

  • 42 Полицията трябва да се въоръжи с

    3 0 Отговор
    Пушки с мрежи с които мрежи да оплитат най активните вандали
    Вместо да пръска с лютив газ

    09:00 03.12.2025

  • 43 В грешка си

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ежко":

    Точно от лимузината на Бобоков слизаше , обсъждали културни проекти. А оня запис на Киро с някой си Пламен от който Киро търсеше кеш преди 2 години ?

    09:01 03.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 така де

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Кой беше спипан":

    тия последните заедно с кРАДЮ юмручев вместо да яхнат протестите яхнаха метлата То и бойко затова си мълчи.Всъщност всяка държава се крепи на данъци и данъците в БЪЛГАРИЯ СА НИСКИ след като се оправи бюджета тези с многото апартаменти ще плащат за всеки 2 ри и 3 ти имот яко И ТОГАВА ПАК ЩЕ СТАЧКУВАТ БЕДНИТЕ

    09:04 03.12.2025

  • 46 ОБЕКТИВЕН

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Анималс Винаги Верни":

    Че кои пък сте вие??? Какво си съобразявам - че БГ се командва оттук ли? От Радев и ПП-ДБ??? Примерно. Много имаш да учиш, мой човек, докато разбереш на кого е БГ. Много...

    09:08 03.12.2025

  • 47 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове