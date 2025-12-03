Атанас Бобоков: Синът ми е невинен! Има записи

Синът ми е в Следствения арест от вчера вечерта. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Атанас Бобоков, русенски бизнесмен, чиито син беше арестуван след протеста в София на 1 декември.

"Голяма лъжа е че е организирал протести.Това е 18-годишен младеж, който учи в елитно училище, който е абсурд да се включи във вандалски прояви. Така е възпитан. Той е бил сам при ареста. Слава богу, че е арестуван пред клон на една от банките и камерите са записали всичко. Нито има качулка, нито има шапка. Няма нищо в ръцете си, има 20 лева в джоба", разказа Бобоков.

Полицията е отказала да му направи проверката на ръце за наличие на запалими течности или следи от такива.

Според Бобоков синът му е възпитан да уважава и полицията, и чистачите на улицата. Атанас Бобоков уточни, че само адвокатът е говорил със сина му.

„Всички са смятали, че няма никакви доказателства, а ще бъдат освободени в Районното полицейско управление. До обяд няма свидетели, а при вашия анонс, че ще участваме в сутрешния блок, се появяват двама свидетели, но не говорят за контейнер“, сподели той.

"Министърът, като са му докладвали за някой си Бобоков, са му потекли лигите. Как какъв е проблемът с нас - братя Бобокови. Все едно ние организираме протестите", продължи Атанас Бобоков.

Чичото на хванатия младеж от протеста - Пламен Бобоков посочи, че Бойко Борисов и Делян Пеевски са организирали маскарада с провокаторите на протеста.

„Снощи един наш познат ни се обади, за да ни предупреди да внимаваме какво говорим тази сутрин. Ние знаем много неща за тези хора, но целта е да ни се запушат устите“, добави Пламен Бобоков.

Той отрече да има каквито и да било контакти с Пламен Узунов или други хора от президентството.

"Нямам комуникация с президента или с други хора от президентството. Много ги е страх от президента и от негова партия", добави Пламен Бобоков. И той, и брат му Атанас Бобоков се надяват да има президентска партия през 2026 година, когато изтича мандатът на държавния глава.