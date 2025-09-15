Регионалният министър иска оставката на шефа на ВиК-Ловеч

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска оставката на Данаил Събевски като изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.
Причина за това е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.
По-рано днес в Ловеч бе въведен режим на водата. От ВиК АД - Ловеч посочиха като причина "продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града".
Водоподаването ще бъде осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа, като за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим.
Въведени бяха и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
От началото на лятото досега в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим.
1 боко-връщай милионите
18:27 15.09.2025
2 малък Шошо
18:27 15.09.2025
3 00014
18:27 15.09.2025
4 Много строг, бе
18:28 15.09.2025
5 дпс-гроб
18:30 15.09.2025
6 зрител
18:36 15.09.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АЛЧНИТЕ МУТРИ И БЕЙОВЕ САБОТИРАТ
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ
ОТ ГЕРБ ( СДС) - ДПС - БСП
.....
ЕЙ НА ТОВА МУ ВИКАМ САМОИЗЯЖДАНЕ..
.... И МАТЕМАТИЧЕСКИ ПАРАДОКС
18:36 15.09.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТРЯБВА ДА ПРАВЯТ ПУБЛИЧНИ ЦИРКОВЕ
..
ЗАЩОТО НА ПРАКТИКА
ГЕРБЕРАСТ САБОТИРА ГЕРБ :)
18:38 15.09.2025
9 оня с коня
18:39 15.09.2025
10 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
18:45 15.09.2025