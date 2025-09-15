Новини
Регионалният министър иска оставката на шефа на ВиК-Ловеч

Регионалният министър иска оставката на шефа на ВиК-Ловеч

15 Септември, 2025 18:21 716 10

От началото на лятото досега в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска оставката на Данаил Събевски като изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.

Причина за това е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.

По-рано днес в Ловеч бе въведен режим на водата. От ВиК АД - Ловеч посочиха като причина "продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града".

Водоподаването ще бъде осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа, като за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим.

Въведени бяха и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

От началото на лятото досега в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 боко-връщай милионите

    9 0 Отговор
    600 мил. лв. ги откраднаха шайката , и нито един язовир нямаше със завършен ремонт !

    18:27 15.09.2025

  • 2 малък Шошо

    2 0 Отговор
    Ей че съм красив и умен.

    18:27 15.09.2025

  • 3 00014

    5 0 Отговор
    Министърът проявява активност, за да скрие батаците предизвикани от водната мафия.

    18:27 15.09.2025

  • 4 Много строг, бе

    5 0 Отговор
    Когато някой министър се почувства гузен и започва да иска оставки на тези под него, за да се прикрие от доматените поздрави, които заслужава. Не че цялата гербаджийска стълбица не е за уволнение, но винаги от главата се почва.

    18:28 15.09.2025

  • 5 дпс-гроб

    5 0 Отговор
    ние източваме язовири, от нас какво ще поискаш робе на злото ?

    18:30 15.09.2025

  • 6 зрител

    7 0 Отговор
    А НЕГОВАТА КОГА?

    18:36 15.09.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ХАХА,
    АЛЧНИТЕ МУТРИ И БЕЙОВЕ САБОТИРАТ
    ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ
    ОТ ГЕРБ ( СДС) - ДПС - БСП
    .....
    ЕЙ НА ТОВА МУ ВИКАМ САМОИЗЯЖДАНЕ..
    .... И МАТЕМАТИЧЕСКИ ПАРАДОКС

    18:36 15.09.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ПАРТИЕН СЪД НЯМА ЛИ В ГЕРБ ТА
    ТРЯБВА ДА ПРАВЯТ ПУБЛИЧНИ ЦИРКОВЕ
    ..
    ЗАЩОТО НА ПРАКТИКА
    ГЕРБЕРАСТ САБОТИРА ГЕРБ :)

    18:38 15.09.2025

  • 9 оня с коня

    4 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    18:39 15.09.2025

  • 10 оня с коня

    3 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    18:45 15.09.2025

