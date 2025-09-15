Регионалният министър иска оставката на шефа на ВиК-Ловеч

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска оставката на Данаил Събевски като изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.

Причина за това е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.

По-рано днес в Ловеч бе въведен режим на водата. От ВиК АД - Ловеч посочиха като причина "продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града".

Водоподаването ще бъде осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа, като за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим.

Въведени бяха и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

От началото на лятото досега в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим.