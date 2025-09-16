Новини
Времето днес, прогноза за вторник, 16 септември: Температурите скачат значително

16 Септември, 2025 05:30, обновена 16 Септември, 2025 03:24 359 0

Максималните ще са между 27 и 32°

Времето днес, прогноза за вторник, 16 септември: Температурите скачат значително - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сутринта ще бъде хладно за сезона, на места с мъгли, но през деня ще бъде слънчево време, със слаб вятър, вече с посока от изток-североизток, предаде БНТ.

Максималните температури ще бъдат съществено по-високи от вчера - между 27 и 32°, в София - около 28. И по Черноморието ще бъде слънчево, на места с намалена видимост сутринта. И вятърът, и вълнението на морето ще бъдат слаби. Температурата на морската вода е около 24°.

Добри условия за туризъм в планините. Ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температури по най-високите върхове са от 10° на Мусала до 14° на Черни връх.

През нощта срещу сряда в северозападните райони, а в сряда главно в Северна България и планините, се очакват валежи.

Ще бъде и ветровито, а максималните температури отново ще се понижат и ще бъдат между 22° и 27°. През следващите дни ще бъде почти безоблачно, със слаб вятър и минималните температури ще се понижават, на места до около 9 – 10°. Максималните обаче постепенно ще се повишават и в събота в по-голямата част от страната ще бъдат между 25° и 30°.


България
