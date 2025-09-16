Новини
България »
Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан

Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан

16 Септември, 2025 08:16 1 129 18

  • погребение-
  • отец иван-
  • нови хан

Духовникът ще бъде изпратен в последния му земен път в 12:00 часа в храм „Света Троица“

Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес ще се състои опелото на отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хората, изпаднали в беда. Духовникът ще бъде изпратен в последния му земен път в 12:00 часа в храм „Света Троица“.

В неговите приюти в Нови хан и село Якимово живеят десетки деца, както и хора в нужда. Здравето на духовника се влоши през последните години, но въпреки това той продължаваше да се грижи за децата.

Отец Иван е роден през 1945 година в село Благово. Завършва строителен техникум и започва работа. Ненадейно след пътна злополука, при която си удря главата и губи съзнание получава духовно просветление. Напуска работа и решава да стане свещеник.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Новичок

    13 0 Отговор
    Лека му пръст и мир на праха му.

    08:25 16.09.2025

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    12 0 Отговор
    свят Човек Божи Човек! Вечна му памет!

    08:28 16.09.2025

  • 4 фррер

    14 0 Отговор
    Дядото беше в старание да прави добро, и според колкото може, гледаше да помага на нуждаещите се. Христа Бог да прости. Почиваи в Мир. А всеки нека знае че е дълга ръката на Господ.

    Коментиран от #17

    08:31 16.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Калоян

    19 0 Отговор
    Делото на отец Иван е пример за българите и срам за политиците ни!

    08:35 16.09.2025

  • 8 Отец Иван е с Христос, вие

    4 1 Отговор
    с кой сте?

    "Quo vadis", Българийо?

    08:42 16.09.2025

  • 9 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна му пожелава да почива в мир!

    08:47 16.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Полицаи като зомбита

    1 0 Отговор
    Европол с техните партии побъркаха полицаите в цяла Европа!

    08:51 16.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ИВАН

    1 3 Отговор
    Да, ама хранеше и лилави безбожници, което не е много хубаво.

    08:57 16.09.2025

  • 14 Хсхдхйд

    0 2 Отговор
    Узакониха ли му незаконния приют и какво ще стане сега с тоя коптор

    Коментиран от #16

    09:18 16.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хсхдхйд":

    Ще го направят дом за любовни приключения.💋👩🥳🤣🖕

    09:24 16.09.2025

  • 17 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "фррер":

    Само ръката на Господ ли е дълга,или и друга част на тялото му?😎

    09:26 16.09.2025

  • 18 Отто

    0 0 Отговор
    Лека му пръст, отеца без Бентли

    09:30 16.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове