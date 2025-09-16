Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан

Днес ще се състои опелото на отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хората, изпаднали в беда. Духовникът ще бъде изпратен в последния му земен път в 12:00 часа в храм „Света Троица“.
В неговите приюти в Нови хан и село Якимово живеят десетки деца, както и хора в нужда. Здравето на духовника се влоши през последните години, но въпреки това той продължаваше да се грижи за децата.
Отец Иван е роден през 1945 година в село Благово. Завършва строителен техникум и започва работа. Ненадейно след пътна злополука, при която си удря главата и губи съзнание получава духовно просветление. Напуска работа и решава да стане свещеник.
2 Новичок
08:25 16.09.2025
3 Ний ша Ва упрайм
08:28 16.09.2025
4 фррер
Коментиран от #17
08:31 16.09.2025
7 Калоян
08:35 16.09.2025
8 Отец Иван е с Христос, вие
"Quo vadis", Българийо?
08:42 16.09.2025
9 Ивелин Михайлов
08:47 16.09.2025
11 Полицаи като зомбита
08:51 16.09.2025
13 ИВАН
08:57 16.09.2025
14 Хсхдхйд
Коментиран от #16
09:18 16.09.2025
16 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #14 от "Хсхдхйд":Ще го направят дом за любовни приключения.💋👩🥳🤣🖕
09:24 16.09.2025
17 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
До коментар #4 от "фррер":Само ръката на Господ ли е дълга,или и друга част на тялото му?😎
09:26 16.09.2025
18 Отто
09:30 16.09.2025