Почина отец Иван от Нови хан

15 Септември, 2025 11:51

През последните години той беше във влошено здравословно състояние, но въпреки това посещаваше селото и се грижеше за хората

Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хора, изпаднали в беда. Това потвърди кметът на село Якимово Георги Георгиев пред NOVA.

От години отецът купуваше къщи в района, в които настаняваше хора в нужда.

През последните години той беше във влошено здравословно състояние, но въпреки това посещаваше селото и се грижеше за хората, заяви Георгиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    2 50 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    е па кои поп не лапа?

    11:57 15.09.2025

  • 5 Царствому небесно!

    95 6 Отговор
    Свят и благ Човек, почивай в мир!

    11:58 15.09.2025

  • 6 град КОЗЛОДУЙ

    3 55 Отговор
    дано скоро да се оправи човека

    Коментиран от #47

    12:04 15.09.2025

  • 7 Отец Дионисий

    69 6 Отговор
    Един истински свещеник.

    12:10 15.09.2025

  • 8 Кит

    64 5 Отговор
    Страхотен човек, всеотдаен пастир на своето паство!
    Такива хора са основата на истинската Вяра!
    Нека почива в мир нашият отец Иван!

    12:10 15.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Загуба

    66 3 Отговор
    Добър човек, помогнал е на доста хора!!!
    Митрополитите с ролексите могат да се поучат делата му, но едва ли!!!

    12:12 15.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 светъл път

    29 3 Отговор
    на душата на покойника, помагаше много на бедните и онеправданите, преди години в публичното пространство се разпространи едно видео с него като сцена от филма "Хитър Петър" с блаженето на игумена на манастира, дали е достоверно не се знае, но човека беше компрометиран.

    12:13 15.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 сусо

    42 3 Отговор
    Бог да прости добрия човек!

    12:13 15.09.2025

  • 15 е беше

    2 27 Отговор
    мама вече дявола го е бе

    12:14 15.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БеГемот

    5 18 Отговор
    Важното е че дядо Николай е жив да ни учи на добро и зло светиня му
    ...

    12:18 15.09.2025

  • 18 дреме ни

    3 34 Отговор
    е беше плюскаше и локаше мазното попче, са е време да си плати у пъклото

    Коментиран от #23, #26

    12:19 15.09.2025

  • 19 Гостенин

    37 2 Отговор
    Светъл път, на душата му. Беше добър човек.

    Коментиран от #36

    12:19 15.09.2025

  • 20 Патриарх Ролексов

    5 13 Отговор
    На тоя не му подариха и едно Бентли, хахахохо

    12:20 15.09.2025

  • 21 пУснах СаЛЗА

    3 28 Отговор
    за таз мазна свИ ня

    12:22 15.09.2025

  • 22 Исторически парк

    20 2 Отговор
    Бог да го прости!

    12:28 15.09.2025

  • 23 Българин

    19 2 Отговор

    До коментар #18 от "дреме ни":

    Ти първо си виж твоя търбух в огледалото

    12:28 15.09.2025

  • 24 Германец

    33 4 Отговор
    Половината коментари не са от хора, а от дяволски из ча дия наречени българи

    Коментиран от #49

    12:29 15.09.2025

  • 25 Да почива в мир

    21 1 Отговор
    Да почива в мир човекът!! Добър и помагащ на бедните свещеник.

    12:37 15.09.2025

  • 26 Не го съди

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "дреме ни":

    и него пращай в пъкъла. Бог е съдията и всеки ще получи от Него това, което заслужава. А ти се погрижи за себе си и за душата си, че да не се срамуваш, когато застанеш пред Него.

    Коментиран от #29, #34

    12:39 15.09.2025

  • 27 Сзо

    9 2 Отговор
    Зашо Боко не почине, ами все добрите хора си отиват.

    12:40 15.09.2025

  • 28 Човек

    15 1 Отговор
    ИСТИНСКИ БОЖИ ЧОВЕК !Мир на благородната му и отдадена на страдащите душа!

    12:40 15.09.2025

  • 29 дреме ни

    2 9 Отговор

    До коментар #26 от "Не го съди":

    колко ли съдби е променил като дс милиционерче и ора е пребил...Нищо са ке драпа да излезе от казано с врълецо

    Коментиран от #39

    12:45 15.09.2025

  • 30 пУснах СаЛЗА

    2 8 Отговор
    на сека свиня и идва коледата

    12:46 15.09.2025

  • 31 кат е беше

    2 9 Отговор
    ман галки му беше добре, са луцифер че го е бе мазното попче

    12:47 15.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 от казана

    2 11 Отговор
    се носи смръдня на попска лой

    12:50 15.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 така, де

    2 6 Отговор
    Какъв благотворител е тоя? Хрантутеше лилавите паразити и си пълнеше гушата от това. Е, занесе ли нещо на другия свят?

    12:53 15.09.2025

  • 36 Перо

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Гостенин":

    Изобщо не крадеше

    12:54 15.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 пример

    2 5 Отговор
    за цел живот паразит

    12:56 15.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 от сектатантите

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Пак ти казвам":

    на лъжепророк дънович ли си е би са дуно анадъмно или лилава хлебарка

    13:02 15.09.2025

  • 43 Напомнител

    2 4 Отговор
    А защо забравят или нарочно удобно изпускат, че е работил в УБО. От там нататък всичко е опорочено. Няма случайност в тези управления.

    13:04 15.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 отец Ивана

    1 3 Отговор
    го пражат у катрана

    13:05 15.09.2025

  • 46 луцката

    0 3 Отговор
    На тоя наказанието му е шиш у г ъ зо

    13:07 15.09.2025

  • 47 да ти се връща

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "град КОЗЛОДУЙ":

    а ти скоро да му идеш на гости да видиш дали се е оправил.

    13:07 15.09.2025

  • 48 бог е светлина

    0 5 Отговор
    А ДС Иваня е мъгла тъмна мазна и лепкава.

    13:10 15.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пико

    3 0 Отговор
    Истински светец.Къде са двете прасета с милиардите си.

    13:14 15.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Чудя се

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "смрадливото попче":

    как живееш с тази злоба, която бълваш. Ако претендираш, че си християнин, не забравяй, че Бог е любов. Ако не си, значи вече си избрал на ко, господар да служиш.

    13:16 15.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Морален Стожер

    1 0 Отговор
    xpaннааа за цъppвитeee!

    13:16 15.09.2025

  • 55 Народът на Бг

    2 0 Отговор
    Бог да го прости!

    13:17 15.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

