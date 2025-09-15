Почина отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хора, изпаднали в беда. Това потвърди кметът на село Якимово Георги Георгиев пред NOVA.
От години отецът купуваше къщи в района, в които настаняваше хора в нужда.
През последните години той беше във влошено здравословно състояние, но въпреки това посещаваше селото и се грижеше за хората, заяви Георгиев.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #3 от "Перо":е па кои поп не лапа?
11:57 15.09.2025
5 Царствому небесно!
11:58 15.09.2025
6 град КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #47
12:04 15.09.2025
7 Отец Дионисий
12:10 15.09.2025
8 Кит
Такива хора са основата на истинската Вяра!
Нека почива в мир нашият отец Иван!
12:10 15.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Загуба
Митрополитите с ролексите могат да се поучат делата му, но едва ли!!!
12:12 15.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 светъл път
12:13 15.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 сусо
12:13 15.09.2025
15 е беше
12:14 15.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 БеГемот
...
12:18 15.09.2025
18 дреме ни
Коментиран от #23, #26
12:19 15.09.2025
19 Гостенин
Коментиран от #36
12:19 15.09.2025
20 Патриарх Ролексов
12:20 15.09.2025
21 пУснах СаЛЗА
12:22 15.09.2025
22 Исторически парк
12:28 15.09.2025
23 Българин
До коментар #18 от "дреме ни":Ти първо си виж твоя търбух в огледалото
12:28 15.09.2025
24 Германец
Коментиран от #49
12:29 15.09.2025
25 Да почива в мир
12:37 15.09.2025
26 Не го съди
До коментар #18 от "дреме ни":и него пращай в пъкъла. Бог е съдията и всеки ще получи от Него това, което заслужава. А ти се погрижи за себе си и за душата си, че да не се срамуваш, когато застанеш пред Него.
Коментиран от #29, #34
12:39 15.09.2025
27 Сзо
12:40 15.09.2025
28 Човек
12:40 15.09.2025
29 дреме ни
До коментар #26 от "Не го съди":колко ли съдби е променил като дс милиционерче и ора е пребил...Нищо са ке драпа да излезе от казано с врълецо
Коментиран от #39
12:45 15.09.2025
30 пУснах СаЛЗА
12:46 15.09.2025
31 кат е беше
12:47 15.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 от казана
12:50 15.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 така, де
12:53 15.09.2025
36 Перо
До коментар #19 от "Гостенин":Изобщо не крадеше
12:54 15.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 пример
12:56 15.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 от сектатантите
До коментар #39 от "Пак ти казвам":на лъжепророк дънович ли си е би са дуно анадъмно или лилава хлебарка
13:02 15.09.2025
43 Напомнител
13:04 15.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 отец Ивана
13:05 15.09.2025
46 луцката
13:07 15.09.2025
47 да ти се връща
До коментар #6 от "град КОЗЛОДУЙ":а ти скоро да му идеш на гости да видиш дали се е оправил.
13:07 15.09.2025
48 бог е светлина
13:10 15.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Пико
13:14 15.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Чудя се
До коментар #41 от "смрадливото попче":как живееш с тази злоба, която бълваш. Ако претендираш, че си християнин, не забравяй, че Бог е любов. Ако не си, значи вече си избрал на ко, господар да служиш.
13:16 15.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Морален Стожер
13:16 15.09.2025
55 Народът на Бг
13:17 15.09.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.