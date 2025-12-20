Новини
България »
В понеделник се сбогуваме с Боян Радев

В понеделник се сбогуваме с Боян Радев

20 Декември, 2025 20:09 746 5

  • боян радев-
  • погребение-
  • спорт-
  • борба-
  • дарител

Освен това той бе един от най-големите колекционери у нас

В понеделник се сбогуваме с Боян Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поклонението пред първия двукратен олимпийски шампион на България Боян Радев ще бъде в понеделник, 22-и декември, от 11:00 часа на националния стадион "Васил Левски" в столицата.

Припомняме, че борецът, колекционер и филантроп почина на 18-и декември на 83-годишна възраст.

Той е първият двукратен олимпийски шампион на страната ни - от Токио 64 и Мексико 68.

Състезава се в категория до 97 кг на класическата борба. Световен шампион е от Толедо 66. И три пъти е избиран за спортист №1 на България.

Носител на най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен (2002).

През 2009 г. получава и най-високото отличие на Международната федерация по борба "Златна огърлица“. Същата година е приет в Залата на славата в Оклахома (САЩ).

Боян Радев е и първият кавалер на приза "Пиер дьо Кубертен" за особено големи заслуги към олимпийското движение. МОК му връчва и "Трофей на президента".

Освен това той бе един от най-големите колекционери у нас. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей, където има зала, кръстена на негово име. В експозицията са изложени ценни паметници от колекцията му от над 170 експоната.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БеГемот

    8 2 Отговор
    Сигурно целият Мултигруп ще е там ....тия дето още са живи де....

    20:11 20.12.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 5 Отговор
    Кой е този ром?🦧🥳🦧

    20:14 20.12.2025

  • 3 Пустиня(к)

    5 2 Отговор
    Не знаех, че бил колекционер. На кво? На апартаменти? Щото знам, че с Батето искаха да прилапат едни 3 милиона за един и "почти" им се получи. Иначе, то и Черепа е колекционер, де.😎

    Коментиран от #4

    20:16 20.12.2025

  • 4 Чакам

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пустиня(к)":

    някой журналист да провокира Божков като под някаква форма го сравни с Боян Радев. По колекционерска линия например. Божков най-вероятно просто ще излезе от студиото без да каже нищо повече. Боян Радев по-скоро го представяйте като първият ни двукратен олимпийски шампион. Като колекционер, ценител на картини - гледах му някои неща, да го кажа така - не усетих много да го вълнува какво показва картината, какви емоции предава. Вълнуваше го колко известен е художникът, как е взел картината, с кого се познавал, колко платил. Една позната така нон-стоп обясняваше кое за колко си е купила. Един път не я чух да каже кое колко красиво е. Бог да го прости Боян Радев!

    Коментиран от #5

    20:27 20.12.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чакам":

    Двамата са съвсем различни сортове. Правилно сте забелязал.

    20:34 20.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове