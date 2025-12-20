В понеделник се сбогуваме с Боян Радев

Поклонението пред първия двукратен олимпийски шампион на България Боян Радев ще бъде в понеделник, 22-и декември, от 11:00 часа на националния стадион "Васил Левски" в столицата.
Припомняме, че борецът, колекционер и филантроп почина на 18-и декември на 83-годишна възраст.
Той е първият двукратен олимпийски шампион на страната ни - от Токио 64 и Мексико 68.
Състезава се в категория до 97 кг на класическата борба. Световен шампион е от Толедо 66. И три пъти е избиран за спортист №1 на България.
Носител на най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен (2002).
През 2009 г. получава и най-високото отличие на Международната федерация по борба "Златна огърлица“. Същата година е приет в Залата на славата в Оклахома (САЩ).
Боян Радев е и първият кавалер на приза "Пиер дьо Кубертен" за особено големи заслуги към олимпийското движение. МОК му връчва и "Трофей на президента".
Освен това той бе един от най-големите колекционери у нас. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей, където има зала, кръстена на негово име. В експозицията са изложени ценни паметници от колекцията му от над 170 експоната.
20 Декември, 2025 20:09 746 5
1 БеГемот
20:11 20.12.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
20:14 20.12.2025
3 Пустиня(к)
Коментиран от #4
20:16 20.12.2025
4 Чакам
До коментар #3 от "Пустиня(к)":някой журналист да провокира Божков като под някаква форма го сравни с Боян Радев. По колекционерска линия например. Божков най-вероятно просто ще излезе от студиото без да каже нищо повече. Боян Радев по-скоро го представяйте като първият ни двукратен олимпийски шампион. Като колекционер, ценител на картини - гледах му някои неща, да го кажа така - не усетих много да го вълнува какво показва картината, какви емоции предава. Вълнуваше го колко известен е художникът, как е взел картината, с кого се познавал, колко платил. Една позната така нон-стоп обясняваше кое за колко си е купила. Един път не я чух да каже кое колко красиво е. Бог да го прости Боян Радев!
Коментиран от #5
20:27 20.12.2025
5 Евгени от Алфапласт
До коментар #4 от "Чакам":Двамата са съвсем различни сортове. Правилно сте забелязал.
20:34 20.12.2025