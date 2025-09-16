Новини
Мирчев: Пеевски брани системата, която държи България в плен

16 Септември, 2025 10:57

Фалшивата загриженост на Пеевски е жалък опит да си пришие образ на човек, който се грижи за хората, допълни депутатът

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Пеевски тази сутрин пак се изкара „защитник на народа“ срещу „фалшивите спасители“. Но няма по-голям символ на завладяната държава от самия него. Tова написа депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев по повод заявката на лидера на "ДПС - Ново начало", че правителството може да разчита на подкрепата на формацията, докато работи за хората и държавата.

"Всичко в неговата политическа кариера е задкулисие, зависимости и контрол – върху институции, върху медии, върху държавата. Днес се прави на борец срещу „анархията“ и „соросоиди“, но истината е, че брани именно системата, която държи България в плен – моделът на олигархия, срещу който гражданите се борят от години", допълва Мирчев.

"Обръчите му от компромати, зависимости и схеми са живото доказателство за завладяването на съд, прокуратура и регулатори. Тази власт се крепи не на доверие, а на страх и корупция. Именно затова е и нашият вот на недоверие! Фалшивата загриженост на Пеевски е жалък опит да си пришие образ на човек, който се грижи за хората. А всъщност всички знаят истината: той живее като в бункер, охраняван от армии бодигардове, с дегустатори на храната му. Такъв човек няма как да излезе сред хората, още по-малко да се грижи за тях", смята депутатът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    3 6 Отговор
    Само американските визи държат още Ганчо в плен. Като паднат, Ганчо ще се разбега бетер укропам към свободата на Дивия запад.

    10:59 16.09.2025

  • 2 Да,

    13 2 Отговор
    А вие досега го крепихте!

    11:01 16.09.2025

  • 3 от столовата на НС

    4 4 Отговор
    "с дегустатори на храната му" Шиши боца всеки обед у столовата тройка кебапчета за по 33 стотинки, понеже не ни дават да обновим ценоразписа и седи съшия още от 89г

    11:02 16.09.2025

  • 5 Браво, Мирчев!!

    3 14 Отговор
    Мирчев казва на глас това, което мнозина мислят, но малцина се осмеляват да изрекат. Пеевски не е символ на промяна, а на задкулисието, което години наред държи България в плен. Фалшивата му „загриженост“ е поредната фасада, зад която се крият зависимости, страх и корупция. Време е да се изправим срещу този модел, а не да го легитимираме с фалшиви обещания.

    Коментиран от #15

    11:05 16.09.2025

  • 6 Сегашната управляваща

    6 2 Отговор
    сглобка не е върха на политическия мениджмънт, но е най малкото зло, на което можем да се надяваме!

    Не можем да мечтаем за по- добро, понеже на политическата сергия това се предлага.

    Най- голямото зло би било крадливите ППДБ отново да имат ръководна роля в България, под каквато и да е форма и участие!

    11:05 16.09.2025

  • 7 Мафията вън!

    3 7 Отговор
    Пеевски не може да бъде "защитник на народа", когато сам олицетворява всичко, срещу което хората протестират – задкулисие, контрол над институции и страх. Мирчев правилно посочва, че този модел на олигархия е причината България да не може да направи крачка напред. Подкрепата за правителство от фигури като Пеевски е всичко друго, но не и грижа за държавата – това е грижа за запазване на влиянието.

    Коментиран от #14

    11:06 16.09.2025

  • 8 Хохохо

    10 2 Отговор
    Нали беше г-н Пеевски миналата година хахаха Бяхте заедно а сега лаете.Това вашето е диагноза

    11:06 16.09.2025

  • 9 Истината!!!

    2 7 Отговор
    Не може човек с такава тежка сянка в миналото да претендира, че се бори за бъдещето на България. Пеевски е част от проблема, не от решението. Мирчев е прав – зад "новото начало" стои същият стар модел на контрол, зависимости и задкулисие. Истинската промяна няма как да дойде от хора, които са били двигатели на статуквото години наред.

    11:07 16.09.2025

  • 10 Промяна

    5 1 Отговор
    Мирчев ала балата забрави Мирчев нали ходехте да коленичете пред президенството Мирчев С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    11:07 16.09.2025

  • 11 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "А ЗАЩО":

    Парите по ПВУ чакали. Преди малко го прочетох в един друг коментар.

    Коментиран от #22

    11:08 16.09.2025

  • 12 ДПС са Мафия!

    3 5 Отговор
    Пеевски да говори за морал и грижа за хората е върхът на цинизма. Няма как човек, символ на завладяната държава, да се представя за борец срещу "анархията". Истината е, че той просто се опитва да запази влиянието си, маскирайки го с фалшив патриотизъм. Мирчев точно уцелва същината – страхът, зависимости и корупция не са пътят напред.

    Коментиран от #31

    11:08 16.09.2025

  • 13 Пеевски иска да овладее всичко в БГ

    2 6 Отговор
    Колкото и Пеевски да се опитва да пренапише историята си, обществото не забравя кой е той и какво представлява. Политическото му "прераждане" е просто фасада, зад която продължава същият модел на задкулисие и контрол. Мирчев е напълно прав – това не е загриженост за хората, а борба за запазване на власт и влияние. България заслужава реална промяна, не подмяна.

    Коментиран от #20

    11:09 16.09.2025

  • 14 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мафията вън!":

    МАФИЯТА ВЪН КАЗА ПЛАТЕНИЯТ БОЖКОВ КАЗА АЛАБАЛАТА КАЗА ФАЛШИВИЯТ ЕЛФМИЛИОНЕР ЖИВЕЕЩ В УКРАЙНА ДА НАИСТИНА ВЕЧЕ МАФИЯТА ВЪН 7 СОРОСИТЕ ВЪН

    11:09 16.09.2025

  • 15 БРАВО АМА

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Браво, Мирчев!!":

    РАИСКИЯТ ГАЗ НЕ ПРОЩАВА

    Коментиран от #19

    11:10 16.09.2025

  • 16 Реалист

    3 7 Отговор
    Пеевски не може да бъде част от решението, защото той е в основата на проблема. Твърденията му, че брани държавността, звучат абсурдно, когато именно той години наред рушеше институциите отвътре. Мирчев правилно посочва – това не е загриженост, а опит за политическо оцеляване. Българите заслужават прозрачност и почтеност, а не завръщане на задкулисието под нов етикет.

    11:10 16.09.2025

  • 17 Пеевски

    8 2 Отговор
    може да не е цвете за мирисане, но поне като каже нещо го прави!
    Питайте хората в смесените райони- каквото е обещал го е изпълнил и те пак ще гласуват за него!

    Контрастът между него и големите красиви празни обещания на големите красиви и умни жълтопаветници е толкова голям, че последните нямат никакъв шанс. Освен в центъра на София, може би.

    Коментиран от #27

    11:10 16.09.2025

  • 18 КАКЪВ СЕЛСКИ ИДЬОТ

    4 2 Отговор
    ПАК СТЕ НИ ТРАПОСАЛИ ?

    Коментиран от #23

    11:10 16.09.2025

  • 19 Хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "БРАВО АМА":

    Ами не го ползвай тогава! Що го дишаш?!

    11:10 16.09.2025

  • 20 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пеевски иска да овладее всичко в БГ":

    А Мирчев не иска ли пълна власт Мирчев какво иска стига сте лъгали Мирчев станахте милионери от лъжите си

    Коментиран от #24

    11:11 16.09.2025

  • 21 Това е вашата

    3 1 Отговор
    обща система. Защо забравяте???? Ние помним!!!

    11:11 16.09.2025

  • 22 ЗНАЧИ И

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "хмм":

    МОРАЛА ЩЕ ПОЧАКА

    Коментиран от #36

    11:11 16.09.2025

  • 23 Не крещи! Пиши с малки букви!

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "КАКЪВ СЕЛСКИ ИДЬОТ":

    Не крещи! Пиши с малки букви!

    11:11 16.09.2025

  • 24 Напротив!

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Милионери станаха Пеевски и Борисов от политиката!

    Коментиран от #25, #35

    11:12 16.09.2025

  • 25 Напротив

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Напротив!":

    Милиардери. Не ги обиждай.

    11:13 16.09.2025

  • 26 смях в залата

    5 3 Отговор
    Аз не съм забравил пудела с пачките и Боташ на Радев. Радев има имунитет но като му свърши мандата го чака прокуратурата.

    Коментиран от #29

    11:14 16.09.2025

  • 27 Ти си лъжец!

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Пеевски":

    Този аргумент е пример за опит да се оправдае корупцията с "прагматизъм". Пеевски „прави каквото казва“ в своя полза! Институции, медии и прокуратура бяха превърнати в инструмент за лично влияние, а не за обществена полза. Да твърдиш, че „поне върши работа“, е все едно да хвалиш мафията, че асфалтира улиците си.

    Хората в смесените райони не избират свободно, когато вотът се крепи на зависимости, натиск и бедност. Това не е демокрация – това е контролирана безизходица. А що се отнася до "жълтопаветниците" – по-добре високи стандарти и ясна визия за реформа, отколкото безпринципен цинизъм, облечен в куха ефективност.

    Да се принизява политиката до "кой поне нещо е направил" е опасна капитулация пред мафиотския модел. България има нужда от морал и институции, а не от „делови“ олигарси с частна държава в джоба.

    Коментиран от #30

    11:14 16.09.2025

  • 29 Альооо, Тандафилке

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "смях в залата":

    Пеевски е замесен в едни от най-големите скандали в съвременната история на България – фалитът на КТБ, приватизацията на БТК, имотите в Дубай и още ред други схеми. За тях не се говори от гняв, а от документи, разследвания и факти.

    А „пачките и кюлчетата“ в чекмеджето на Борисов също не са забравени – нито от обществото, нито от европейските партньори, колкото и у нас да се опитват да ги заметат.

    Двойният стандарт е най-големият враг на правосъдието – и затова хора като Мирчев настояват за реална съдебна реформа. За да може най-сетне всички, независимо от имунитети, влияние или богатство, да отговарят пред закона.

    11:17 16.09.2025

  • 30 Ти пък си манипулатор!

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ти си лъжец!":

    Да слагаш понятията честност и почтеност с мошениците Кики, Коко, Ленчето и Денков на едно място си е чиста манипулация!

    Точно това ви усетиха хората- големите приказки срещу големите среднощни сделки с газ и ток! И посредниците. И как защитавахте дерогацията на ЛУКойл. И още много такива!

    11:20 16.09.2025

  • 31 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "ДПС са Мафия!":

    12 ДПС БИЛИ МАФИЯ А МИРЧЕВ ОТКЪДЕ ИЗПЪЛЗЯ И КАКВА РАБОТА ВЪРШИ ЗА БЪЛГАРИЯ КОМУНИСТИЧЕСКОТО СИНЧЕ МИРЧЕВ КАКВО ТОЧНО ВЪРШИ ЗА БЪЛГАРИЯ ЗАВЛАДЯНА Е ДЪРЖАВАТА НИ ДА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ДА ОТ ДРУЖИНКА ШАРЛАТАНИ ДА И ПОНЕЖЕ ВИДЯХА ЧЕ ВСИЧКО И СЕ ИЗПЛЪЗВА ПАК ЗАПОЧНАХА СЪС СЪЩИТЕ ЗАБЛУДИ НО СЕГА Е 2025 ГОДИНА СПЕЦ СЪД ЗАКРИТ БОЖКОВ Е ТУК А ТРЪМП Е НА ВЛАСТ

    11:22 16.09.2025

  • 33 Мнение

    2 2 Отговор
    Туморът Пеевски е нужен на метастазите си, за България е животозастрашаващ. Знам какво ще се случи с метастазите в Самораново след като оставят показания на ГМ Димитров. "Прокуратурата" и "МВР" "не виждат" от десет години, че Пеевски разполага с власт и положение, които не му се полагат по закон, а кореспонденция с партньорите се унищожава, когато фигурира фигурата от "Магнитски". Господа "прокурори" , България е тежка и ще ви смачка. Не е лека като третите ви съпруги и вторите ви извънбрачни деца

    11:24 16.09.2025

  • 34 казано с прости думи-

    3 2 Отговор
    България се нуждае от действащи н независими институции, но ППДБ са последните , които могат да ги осигурят!

    За това до тогава ще караме на Боко и Шиши, поне след тях остават неща, които са от обща полза, а след шарлатаните нищо не остава!

    Като се появи нова и читава сила, ще изберем нея!

    11:25 16.09.2025

  • 35 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Напротив!":

    А твоите дружинки от лъжи станаха милионери А това не го казваш нали защо Все Борисов и Пеевски са ви виновни Ако не са с какво тези дружинка ще лъжат невежите Нищо не работят А лъжат Е стига вече Който работи за България да който лъже Вън

    11:26 16.09.2025

  • 36 ОбъркАл си рейса!

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЗНАЧИ И":

    НИЕ НЯМА ДА ЧАКАМЕ!

    11:27 16.09.2025

  • 38 миме

    1 0 Отговор
    а га сИдянте в скута на момчето и пихте мазното кафенце що не рИвахте тогаз

    11:33 16.09.2025

