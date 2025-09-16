Мирчев: Пеевски брани системата, която държи България в плен

Пеевски тази сутрин пак се изкара „защитник на народа“ срещу „фалшивите спасители“. Но няма по-голям символ на завладяната държава от самия него. Tова написа депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев по повод заявката на лидера на "ДПС - Ново начало", че правителството може да разчита на подкрепата на формацията, докато работи за хората и държавата.
"Всичко в неговата политическа кариера е задкулисие, зависимости и контрол – върху институции, върху медии, върху държавата. Днес се прави на борец срещу „анархията“ и „соросоиди“, но истината е, че брани именно системата, която държи България в плен – моделът на олигархия, срещу който гражданите се борят от години", допълва Мирчев.
"Обръчите му от компромати, зависимости и схеми са живото доказателство за завладяването на съд, прокуратура и регулатори. Тази власт се крепи не на доверие, а на страх и корупция. Именно затова е и нашият вот на недоверие! Фалшивата загриженост на Пеевски е жалък опит да си пришие образ на човек, който се грижи за хората. А всъщност всички знаят истината: той живее като в бункер, охраняван от армии бодигардове, с дегустатори на храната му. Такъв човек няма как да излезе сред хората, още по-малко да се грижи за тях", смята депутатът.
1 честен ционист
10:59 16.09.2025
2 Да,
11:01 16.09.2025
3 от столовата на НС
11:02 16.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Браво, Мирчев!!
Коментиран от #15
11:05 16.09.2025
6 Сегашната управляваща
Не можем да мечтаем за по- добро, понеже на политическата сергия това се предлага.
Най- голямото зло би било крадливите ППДБ отново да имат ръководна роля в България, под каквато и да е форма и участие!
11:05 16.09.2025
7 Мафията вън!
Коментиран от #14
11:06 16.09.2025
8 Хохохо
11:06 16.09.2025
9 Истината!!!
11:07 16.09.2025
10 Промяна
11:07 16.09.2025
11 хмм
До коментар #4 от "А ЗАЩО":Парите по ПВУ чакали. Преди малко го прочетох в един друг коментар.
Коментиран от #22
11:08 16.09.2025
12 ДПС са Мафия!
Коментиран от #31
11:08 16.09.2025
13 Пеевски иска да овладее всичко в БГ
Коментиран от #20
11:09 16.09.2025
14 Промяна
До коментар #7 от "Мафията вън!":МАФИЯТА ВЪН КАЗА ПЛАТЕНИЯТ БОЖКОВ КАЗА АЛАБАЛАТА КАЗА ФАЛШИВИЯТ ЕЛФМИЛИОНЕР ЖИВЕЕЩ В УКРАЙНА ДА НАИСТИНА ВЕЧЕ МАФИЯТА ВЪН 7 СОРОСИТЕ ВЪН
11:09 16.09.2025
15 БРАВО АМА
До коментар #5 от "Браво, Мирчев!!":РАИСКИЯТ ГАЗ НЕ ПРОЩАВА
Коментиран от #19
11:10 16.09.2025
16 Реалист
11:10 16.09.2025
17 Пеевски
Питайте хората в смесените райони- каквото е обещал го е изпълнил и те пак ще гласуват за него!
Контрастът между него и големите красиви празни обещания на големите красиви и умни жълтопаветници е толкова голям, че последните нямат никакъв шанс. Освен в центъра на София, може би.
Коментиран от #27
11:10 16.09.2025
18 КАКЪВ СЕЛСКИ ИДЬОТ
Коментиран от #23
11:10 16.09.2025
19 Хахаха
До коментар #15 от "БРАВО АМА":Ами не го ползвай тогава! Що го дишаш?!
11:10 16.09.2025
20 Промяна
До коментар #13 от "Пеевски иска да овладее всичко в БГ":А Мирчев не иска ли пълна власт Мирчев какво иска стига сте лъгали Мирчев станахте милионери от лъжите си
Коментиран от #24
11:11 16.09.2025
21 Това е вашата
11:11 16.09.2025
22 ЗНАЧИ И
До коментар #11 от "хмм":МОРАЛА ЩЕ ПОЧАКА
Коментиран от #36
11:11 16.09.2025
23 Не крещи! Пиши с малки букви!
До коментар #18 от "КАКЪВ СЕЛСКИ ИДЬОТ":Не крещи! Пиши с малки букви!
11:11 16.09.2025
24 Напротив!
До коментар #20 от "Промяна":Милионери станаха Пеевски и Борисов от политиката!
Коментиран от #25, #35
11:12 16.09.2025
25 Напротив
До коментар #24 от "Напротив!":Милиардери. Не ги обиждай.
11:13 16.09.2025
26 смях в залата
Коментиран от #29
11:14 16.09.2025
27 Ти си лъжец!
До коментар #17 от "Пеевски":Този аргумент е пример за опит да се оправдае корупцията с "прагматизъм". Пеевски „прави каквото казва“ в своя полза! Институции, медии и прокуратура бяха превърнати в инструмент за лично влияние, а не за обществена полза. Да твърдиш, че „поне върши работа“, е все едно да хвалиш мафията, че асфалтира улиците си.
Хората в смесените райони не избират свободно, когато вотът се крепи на зависимости, натиск и бедност. Това не е демокрация – това е контролирана безизходица. А що се отнася до "жълтопаветниците" – по-добре високи стандарти и ясна визия за реформа, отколкото безпринципен цинизъм, облечен в куха ефективност.
Да се принизява политиката до "кой поне нещо е направил" е опасна капитулация пред мафиотския модел. България има нужда от морал и институции, а не от „делови“ олигарси с частна държава в джоба.
Коментиран от #30
11:14 16.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Альооо, Тандафилке
До коментар #26 от "смях в залата":Пеевски е замесен в едни от най-големите скандали в съвременната история на България – фалитът на КТБ, приватизацията на БТК, имотите в Дубай и още ред други схеми. За тях не се говори от гняв, а от документи, разследвания и факти.
А „пачките и кюлчетата“ в чекмеджето на Борисов също не са забравени – нито от обществото, нито от европейските партньори, колкото и у нас да се опитват да ги заметат.
Двойният стандарт е най-големият враг на правосъдието – и затова хора като Мирчев настояват за реална съдебна реформа. За да може най-сетне всички, независимо от имунитети, влияние или богатство, да отговарят пред закона.
11:17 16.09.2025
30 Ти пък си манипулатор!
До коментар #27 от "Ти си лъжец!":Да слагаш понятията честност и почтеност с мошениците Кики, Коко, Ленчето и Денков на едно място си е чиста манипулация!
Точно това ви усетиха хората- големите приказки срещу големите среднощни сделки с газ и ток! И посредниците. И как защитавахте дерогацията на ЛУКойл. И още много такива!
11:20 16.09.2025
31 Промяна
До коментар #12 от "ДПС са Мафия!":12 ДПС БИЛИ МАФИЯ А МИРЧЕВ ОТКЪДЕ ИЗПЪЛЗЯ И КАКВА РАБОТА ВЪРШИ ЗА БЪЛГАРИЯ КОМУНИСТИЧЕСКОТО СИНЧЕ МИРЧЕВ КАКВО ТОЧНО ВЪРШИ ЗА БЪЛГАРИЯ ЗАВЛАДЯНА Е ДЪРЖАВАТА НИ ДА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ДА ОТ ДРУЖИНКА ШАРЛАТАНИ ДА И ПОНЕЖЕ ВИДЯХА ЧЕ ВСИЧКО И СЕ ИЗПЛЪЗВА ПАК ЗАПОЧНАХА СЪС СЪЩИТЕ ЗАБЛУДИ НО СЕГА Е 2025 ГОДИНА СПЕЦ СЪД ЗАКРИТ БОЖКОВ Е ТУК А ТРЪМП Е НА ВЛАСТ
11:22 16.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мнение
11:24 16.09.2025
34 казано с прости думи-
За това до тогава ще караме на Боко и Шиши, поне след тях остават неща, които са от обща полза, а след шарлатаните нищо не остава!
Като се появи нова и читава сила, ще изберем нея!
11:25 16.09.2025
35 Промяна
До коментар #24 от "Напротив!":А твоите дружинки от лъжи станаха милионери А това не го казваш нали защо Все Борисов и Пеевски са ви виновни Ако не са с какво тези дружинка ще лъжат невежите Нищо не работят А лъжат Е стига вече Който работи за България да който лъже Вън
11:26 16.09.2025
36 ОбъркАл си рейса!
До коментар #22 от "ЗНАЧИ И":НИЕ НЯМА ДА ЧАКАМЕ!
11:27 16.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 миме
11:33 16.09.2025