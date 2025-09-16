Новини
Васил Терзиев: Улиците на София не са писта, трябва да бъдем отговорни зад волана

16 Септември, 2025 11:30 791 20

Това е несериозно – 220 км/ч в градски условия. С никакви мантинели не можеш да предотвратиш фатален край, когато някой избира да се качи в колата и да кара с такава несъобразена скорост

Улиците на София не са писта, трябва да бъдем отговорни зад волана. Това каза пред журналисти кметът на столицата Васил Терзиев, който откри събитие на кампанията за пътна безопасност: „На пътя няма рестарт“, предава БТА.

„Много важна е личната отговорност на хората. Всеки, който сяда в колата, трябва да знае, че сяда в нещо, което тежи един-два тона и може да предизвика големи щети или да отнеме животи. За това е изключително важно да бъдеш отговорен, когато седнеш зад волана, да караш със съобразена скорост, да не употребяваш наркотици и алкохол. Ако човек не цени живота си и живота на другите, много трудно е да се опазим. Важно е всеки един да има самосъзнание, а не да мислим как да имаме камера на всеки пет метра или легнал полицай“, посочи кметът Терзиев.

На въпрос от журналисти ще бъдат ли сложени допълнителни мантинели на бул. „Ботевградско шосе“, където след катастрофа с висока скорост автомобил се разцепи на две, а водачът му загина, кметът отговори: „Това е несериозно – 220 км/ч в градски условия. С никакви мантинели не можеш да предотвратиш фатален край, когато някой избира да се качи в колата и да кара с такава несъобразена скорост“.

Кметът Терзиев посочи още, че има специални писти и места, където човек може да шофира с висока скорост и да си доставя адреналин, но улиците на градовете не са мястото за това.

Повече от младите хора да изберат да бъдат отговорни на пътя, призова кметът. Той увери, че ще продължат усилията на местната власт да има все повече камери за скорост и пътищата да бъдат обезопасени.


  • 1 Както

    4 0 Отговор
    и като пешеходци обаче !

    11:33 16.09.2025

  • 2 Кит

    7 1 Отговор
    Карането с 220 по градски булевард било "несериозно"?
    ДСУшенцето се опитва да чупи рекордите на Киро Умнио 😂😂😂

    11:35 16.09.2025

  • 3 име

    8 1 Отговор
    Е, то и общината не е място където пишман пожарникари или дс бизнесменчета да се учат на гърба на цяла България я на управление, я на далавери и пране на пари. Що не си гледа софтуерната фирма без никакъв софтуерен продук, ами я продаде за милиони и новия собственик я закри? И в община София ли ще переш пари?

    11:36 16.09.2025

  • 4 Мишок

    6 1 Отговор
    Едно нещо не е казал този образ и да е така. Бла бла бабини девитини! Пич, нали си голям бизнесмен и много ги разбираш всички неща, що не направиш нещо практически да стане. Ама не - това не е като тати и бати да са ти спонсори, иска акъл…а акъл — немааа.

    11:38 16.09.2025

  • 5 Трол

    4 0 Отговор
    Улиците на София са място за състезатели, фрийрънъри, графитъри, тротинеткаджии и рейвъри.

    11:38 16.09.2025

  • 6 Не говори глупости

    7 1 Отговор
    Господин Терзиев а ела и виж какво става по Цариградско и южната дъга на София.
    С плямпане нищо няма да се получи а с дела.

    11:42 16.09.2025

  • 7 специалистЪ Рановски

    6 0 Отговор
    „Не трябва да се движим с максималната допустима скорост – тя е само препоръчителна“, отбеляза Рановски.

    Как очаквате да се оправим, след като управляващите не знаят какви глупости говорят?

    11:46 16.09.2025

  • 8 то с 220 карат в бързи и яростни

    0 1 Отговор
    каскадьори . царски спечели на детелината на бул българия . имаше си в града състезание . место за каране с 160 . правят обиколки . с кат . а тоя сега е умрел . няма го . а всички му говорят . не ти е тука .... защо бе с 220 ... е нали е умрел бе . да не ви чува . в париж с 330 км/ч караше от формула 1 състезател . в париж . взеха му колата . конфискация . кой пада от облаците . има птп . има умрел . това е . не е първия . за сезона са 15-16 . нощем няма контрол . това е . има тук там патрули . но се кара бързо където няма .

    11:48 16.09.2025

  • 9 .......

    8 0 Отговор
    Некадърник, кво стана с подземни и надземни паркинги и рекетьорската ЦГМ,боклук.

    11:49 16.09.2025

  • 10 Да, но много

    0 2 Отговор
    Малоумници мислят че са такива!!! Живея на Ботевградско в отсечката след гара Подуене и редовно късно вечер си правят гонки,за съжаление понякога и през деня!!!

    11:55 16.09.2025

  • 11 Георги

    7 0 Отговор
    затова ли дс отрочето пита хората колко да надуе синьо/зелемата зона та да ги дере до край?

    12:02 16.09.2025

  • 12 Силиций

    1 0 Отговор
    „Това е несериозно – 220 км/ч в градски условия...."
    И това го казва отговорна политическа личност????!!!
    НЕ! СЕРИОЗНО Е И ТРАГИЧНО за положението на уж гражданското общество в България!

    12:04 16.09.2025

  • 13 Геле

    3 0 Отговор
    Терзиев, вземи да разчистиш площад Света Неделя от боклуците които сте натрупали там, че вчера две деца щяха да се пребият с велосипедите си в тях.

    12:08 16.09.2025

  • 14 Браво бе Муньо

    2 0 Отговор
    И къде точно са тези писти? За коя писта говориш? Виждал си ти писта мека китка такава.

    12:10 16.09.2025

  • 15 Курдо Коленков

    3 0 Отговор
    Оставка! Некадърник!

    12:12 16.09.2025

  • 16 Нормален

    4 0 Отговор
    Или кмета е глупак, или прави софиянци на такива. кое от двете е?

    12:25 16.09.2025

  • 17 Кит

    0 1 Отговор
    Само факти:
    1. Определени булеварди и улици от години са точно и най-вече пистови трасета. Би следвало кметът да го знае отлично, той шофира из града. Околовръстното при Бояна, Цариградско, Ботевградско и подобни. Част от пистовите трасета са буквално в центъра на града / бул България около НДК, Патриарха и подобни/ но видима полицейска реакция там няма. А се пилят гуми като за световно!
    2. Единственият градски булевард, който не е писта, е "История славянобългарска". Там всички карат в рамките на ограничението 50, въпреки трите ленти+локално в посока. Просто там полицията от години си гледа работата.
    3. Демонстративното пилене и дрифтовете по централни софийски улици направо свалят главите на чужденците, те отказват да повярват на очите си.
    4. Докато служебните лица, в т.ч. и това кметско недоразумение клатят въздуха с призиви и вопли - все ще е така.
    Единственият начин да се реши проблемът е пътната полиция да започне да си гледа работата. А тя демонстративно не си я гледа. Пътен полицай по проблемните булеварди и улици, в проблемните часове на денонощието може да бъде открит само с помощта на СРС и МИ-6.
    Толкова!

    12:42 16.09.2025

  • 18 Васко ДС-то

    1 0 Отговор
    Да не са писта, защото са разбити, неравни, с хлъзгав асфалт и липсваща маркировка. Докога натоварената отсечка на околовръстното между Бояна и Люлин ще в това трагично състояние? Ясно е че близките десет години нов околовръстен път няма да има поне преасфалтирайте сегашния!

    12:47 16.09.2025

  • 19 Обяснете тогава

    1 0 Отговор
    Защо с разрешението на общината беше затворен пътя на околовръстното близо до Ринг Мола и Младост за цял ден в неделя, колите обикаляха през иглени уши, а "спортисти" търкаха гуми, шума беше неистов, чуваше се в Младост и мола. Кметът не знае ли?

    12:54 16.09.2025

  • 20 Албатрос

    0 0 Отговор
    доббре че беше ти да ни кажеш

    13:05 16.09.2025

