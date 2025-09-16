Новини
Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

16 Септември, 2025 11:46 805 25

Оставката идва след искане на министъра на регионалното развитие Иван Иванов. Като причина бе изтъкната липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на воден режим в Ловеч

Директорът на ВиК - Ловеч Данаил Събевски е подал оставка, съобщи той за NOVA.

От вторник започва административната процедура по смяната на директорите. Очаква се постът да заеме заместник-директорът на дружеството Йордан Досев.

Оставката идва след искане на министъра на регионалното развитие Иван Иванов. Като причина бе изтъкната липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на воден режим в Ловеч.

Припомняме, че и в Ловеч въведоха режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците на града.

Водоподаването ще бъде осигурено от 06:00 до 23:00 часа. Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор
    нашата работа е-вода газим , жадни ходим!!! иначе чувам има и данък за кладенец , ако не още , ще го вкарат

    Коментиран от #10, #17

    11:48 16.09.2025

  • 2 Дориана

    10 0 Отговор
    Не само той всички министри некадърници от кабинета Желязков трябва да подадат оставка, докато окончателно не са съсипали България и превзели чрез пълзяща диктатура.

    11:49 16.09.2025

  • 3 Винкело

    11 0 Отговор
    Утре да уволните и оная синьоптичка с късата поличка, поради липса на съгласуваност с циклона, който вчера трябваше да вали, пък не валя.

    Коментиран от #5

    11:49 16.09.2025

  • 4 честен ционист

    6 0 Отговор
    Дето ще има датацентър за Изкуствен интелект, водата привършва, а Ганчо си обира крушите.

    11:54 16.09.2025

  • 5 молебен за дъжд пре НС

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Винкело":

    Не валя, щото Хаарп препръжва Дунавската равнина вече 15г

    11:55 16.09.2025

  • 6 иван костов

    5 1 Отговор
    В клубът на богатите водата изобщо е ненужна, това са остатъци от социализма! Пийте шампанско и се къпете с мляко, не хленчете!🤪

    Коментиран от #13

    12:06 16.09.2025

  • 7 Йеронимус БОШ

    2 0 Отговор
    Аха , ясно ! Той ли е виновният ?

    Коментиран от #19

    12:06 16.09.2025

  • 8 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Само да ви информирам, че кражбите на вода не са загуба!

    12:07 16.09.2025

  • 9 Пийпинг ТОМ

    3 0 Отговор
    Това значи ли , че там вече ще има вода ? Или......

    12:07 16.09.2025

  • 10 Засега още не са ми доставили

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Като почнат да ми доставят вода за кладенеца, тогава ще им плащам данък!

    12:07 16.09.2025

  • 11 Виж ти ?

    2 0 Отговор
    Край , проблемите на Плевен са решени !

    12:08 16.09.2025

  • 12 Плевенчанин

    3 0 Отговор
    А този в Плевен кога ще си подаде оставката?

    12:09 16.09.2025

  • 13 Тикво,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "иван костов":

    Внимавай да не дойдем да изкъпем теб! Няма да има място, на което да се скриеш!

    12:09 16.09.2025

  • 14 дебеЛ Лебед

    3 0 Отговор
    А Бойко и Делян имат ли вода ? На собствен водоизточник ли са ? Имат ли туби в килерите си ?

    12:09 16.09.2025

  • 15 мунчо

    1 0 Отговор
    Голяма новина, но сте пропуснали, че Управителя на Наркопа в Горно Уйно съща е подал оставка.

    12:11 16.09.2025

  • 16 0001

    2 0 Отговор
    Па да вземат да проверят и имуществото на тия ВиК шефове отговаря ли на заплатите им!

    12:12 16.09.2025

  • 17 айде, бе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да не са ми копали кладенеца, че ще им плащам данък? Има да чакат!

    12:12 16.09.2025

  • 18 Дядо Мраз

    4 0 Отговор
    Не знам защо , ама си мисля , че други хора са ГОЛЕМИТЕ ВИНОВНИЦИ ! Особено един от тях , дето се пъчи постоянно по телевизиите , говори като свръхразбирач , гледа като истински можач и изглежда като охранен с тиква тулуп от мутренски калибър !

    12:13 16.09.2025

  • 19 Брьогел Старши

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Йеронимус БОШ":

    Не е виновен. Само като изтрезнее не знае де оди и кво прави. Разгеле , че го изринаха. Пълна дупка.

    Коментиран от #22

    12:13 16.09.2025

  • 20 Жаба Кикерица

    2 0 Отговор
    Докато Бб и шАЙКАТа му ходят на свобода , не може да се вярва , че проблемите са решени , че хората ще имат водни грижи , че има справедливост !

    12:15 16.09.2025

  • 21 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    12:16 16.09.2025

  • 22 Албрехт Дюрер

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Брьогел Старши":

    Това значи ли , че щом тоз го няма , проблемите са решени ? ГАРАНТИРАНО от ГЕРБ ли е ?

    12:17 16.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Лесна работа

    0 0 Отговор
    Независимо колко пари си откраднал - подаваш оставка и никой не те закача

    12:59 16.09.2025

  • 25 А плевен ?

    0 0 Отговор
    Кога ще подава или направо в панделата?!?

    13:00 16.09.2025

