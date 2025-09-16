Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

Директорът на ВиК - Ловеч Данаил Събевски е подал оставка, съобщи той за NOVA.
От вторник започва административната процедура по смяната на директорите. Очаква се постът да заеме заместник-директорът на дружеството Йордан Досев.
Оставката идва след искане на министъра на регионалното развитие Иван Иванов. Като причина бе изтъкната липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на воден режим в Ловеч.
Припомняме, че и в Ловеч въведоха режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците на града.
Водоподаването ще бъде осигурено от 06:00 до 23:00 часа. Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10, #17
11:48 16.09.2025
2 Дориана
11:49 16.09.2025
3 Винкело
Коментиран от #5
11:49 16.09.2025
4 честен ционист
11:54 16.09.2025
5 молебен за дъжд пре НС
До коментар #3 от "Винкело":Не валя, щото Хаарп препръжва Дунавската равнина вече 15г
11:55 16.09.2025
6 иван костов
Коментиран от #13
12:06 16.09.2025
7 Йеронимус БОШ
Коментиран от #19
12:06 16.09.2025
8 ООрана държава
12:07 16.09.2025
9 Пийпинг ТОМ
12:07 16.09.2025
10 Засега още не са ми доставили
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Като почнат да ми доставят вода за кладенеца, тогава ще им плащам данък!
12:07 16.09.2025
11 Виж ти ?
12:08 16.09.2025
12 Плевенчанин
12:09 16.09.2025
13 Тикво,
До коментар #6 от "иван костов":Внимавай да не дойдем да изкъпем теб! Няма да има място, на което да се скриеш!
12:09 16.09.2025
14 дебеЛ Лебед
12:09 16.09.2025
15 мунчо
12:11 16.09.2025
16 0001
12:12 16.09.2025
17 айде, бе
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да не са ми копали кладенеца, че ще им плащам данък? Има да чакат!
12:12 16.09.2025
18 Дядо Мраз
12:13 16.09.2025
19 Брьогел Старши
До коментар #7 от "Йеронимус БОШ":Не е виновен. Само като изтрезнее не знае де оди и кво прави. Разгеле , че го изринаха. Пълна дупка.
Коментиран от #22
12:13 16.09.2025
20 Жаба Кикерица
12:15 16.09.2025
21 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
12:16 16.09.2025
22 Албрехт Дюрер
До коментар #19 от "Брьогел Старши":Това значи ли , че щом тоз го няма , проблемите са решени ? ГАРАНТИРАНО от ГЕРБ ли е ?
12:17 16.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Лесна работа
12:59 16.09.2025
25 А плевен ?
13:00 16.09.2025