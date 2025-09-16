Новини
Желязков: Правителството с радост се вслушва във всяка критика

Желязков: Правителството с радост се вслушва във всяка критика

16 Септември, 2025 11:28

По повод 105-годишнината на университета тържествено бяха връчени медали на личности с принос към развитието на висшето образование и академичната общност

Желязков: Правителството с радост се вслушва във всяка критика - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Настоящото правителство с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм. А политическият прагматизъм означава само едно – политическа стабилност“, заяви министър-председателят Росен Желязков на тържествената церемония за откриване на новата академична година в Университета за национално и световно стопанство.

В словото си премиерът подчерта, че доверието е основният елемент за нормалното функциониране на институциите. „Атаката срещу него – чрез фалшиви новини и манипулации – подкопава демократичната среда“, категоричен бе Желязков.

Сред акцентите в речта му бяха нуждата от изсветляване на икономиката и ограничаване на сивия сектор, които са ключови за устойчивия растеж и за реалното изравняване на жизнения стандарт със средноевропейския. „Разговорите за бъдещето на данъчната и осигурителната система трябва да се водят в спокойна и предвидима среда, а не под натиска на моментни кризи“, подчерта още премиерът.

Министър-председателят акцентира и върху значението на интеграцията на България в европейските икономически структури. „Въпроси, които трябва да намират прагматично обединение – като въвеждането на еврото – често се превръщат в голям политически дебат. Този разговор не е „за“ или „против“ еврото, а за интеграцията на България към системата на европейските държави, олицетворявана от Европейския съюз. Двадесет години са достатъчен период, в който реалната конвергенция е достигнала ниво, при което приемането на единната валута е стимул, а не пречка за икономиката“, посочи още министър-председателят.

„С прагматичен подход и консенсус можем да осигурим растеж и благополучие за страната“, заключи премиерът и пожела успешна академична година на студентите и преподавателите от УНСС.

По повод 105-годишнината на университета тържествено бяха връчени медали на личности с принос към развитието на висшето образование и академичната общност. Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров връчи медал на министър-председателя Росен Желязков. Отличията се присъждат на всеки пет години като знак на признание и уважение към изявени обществени фигури.

В рамките на посещението си в УНСС министър-председателят проведе среща с ректора проф. Димитър Димитров. Двамата обсъдиха актуални теми, свързани с развитието на висшето образование, подготовката на кадри за икономиката и сътрудничеството между академичната общност, държавните институции и бизнеса.


  • 1 Крум

    30 1 Отговор
    Изчезнибе гологлавчо. Мекеренце на шишко и бочко. Продадохте страната си.

    Коментиран от #4

    11:32 16.09.2025

  • 2 Дориана

    28 1 Отговор
    Желязков е провал отвсякъде. Некомпетентни министри, провал и корупция във всички сектори,пълзяща диктатура. Некадърниците освен да правят съвещания и да дават фалшиви обещания нищо друго не могат да направят .

    11:33 16.09.2025

  • 3 Ха - ха , какво нагло двуличие

    23 1 Отговор
    С тапи в ушите. Си пълни гушата на гърба на народа.

    11:33 16.09.2025

  • 4 😁😁😁😁😁

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Крум":

    👋👋👋👋👋👋👋👋👋

    11:33 16.09.2025

  • 5 честен ционист

    24 18 Отговор
    Двамата най-големи натегачи на Баце. Този като асистентче навремето беше най-бездарен, направили го ректор.

    11:35 16.09.2025

  • 6 Един

    29 1 Отговор
    Едно безумно нагло нищожество!!!
    Народа масово е против Еврото - вслушаха ли се?
    Народа масово е за неутралитет - вслушаха ли се?
    Народа масово е против новия рекет съ ссредна скорост - вслушаха ли се?
    Толкова жалка калинка не сме имали за премиер!.. и това наистина е обида за калинките!

    11:36 16.09.2025

  • 7 Само

    21 1 Отговор
    си крепят столовете и интересите , както и на тези , които са ги инсталирали ! Какво ми ти вслушване , какви пет лева , бе ? Празни приказки без стойност , както сбирщината в тройния ви колектив !

    11:36 16.09.2025

  • 8 миме

    12 1 Отговор
    ех росенчо,ех желязков я кажи кой те уважава по-дълбоко-шиши или боко

    11:38 16.09.2025

  • 9 Пооета с филията с ДДСмас и хайвер

    14 1 Отговор
    Заслушай се в звука на ВОДОПАДА
    Правителството скоро ПАДА
    О Колко е ДЗЕН
    ако има лев да ходиш в "ХАЯШИ "всеки ДЕН
    Ех ХАЯШИ хотел си само крадци и за БОГАТАШИ
    Плеенчани ако нямате вода
    пийте Perrier в хотела на БГ ПРЕМИЕР

    Коментиран от #11

    11:39 16.09.2025

  • 10 туч

    17 1 Отговор
    И как се вслушвате? Чрез референдум ли? Желязков, приличаш ми на кукла на конци. А, сега се вслушай какво ще ти кажа: Подайте оставка цялото правителство, защото не сте успешни управленци.

    11:39 16.09.2025

  • 11 Трябва с постоянство да им се помага

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пооета с филията с ДДСмас и хайвер":

    На тези вредни за България нищожества , да се разкарат по бързо.

    11:47 16.09.2025

  • 12 Бярваш ли си?

    7 1 Отговор
    Пак лицемерие. Вслушва се и игнорира критиката. Прави всичко против народа

    11:53 16.09.2025

  • 13 Рецепционист

    11 0 Отговор
    Джилязков дали зане,че корабът потъва и мишките се спасяват сами,защото неговите шефове са алчни хитреци , а той е просто един управител на Хотел с водопад ?

    11:55 16.09.2025

  • 14 Отрито се

    11 0 Отговор
    Подиграват с хората ……….

    11:58 16.09.2025

  • 15 Коментар

    7 0 Отговор
    Защо тогава Бойко е винаги намусен, Сламене?

    11:58 16.09.2025

  • 16 Лично мнение

    8 0 Отговор
    Този ректор ми прилича на комбинатор, а не на професор

    12:01 16.09.2025

  • 17 Росене,

    7 0 Отговор
    Не искаме евра, на които не им знаем дизайна. Крайно време е да информирате българския народ за вида им. Който иска и може, пак ще си напечатам фалшиви,така че не ги критерии.

    12:02 16.09.2025

  • 18 Унсс

    7 2 Отговор
    гнездо на комунисти. Ако, почнат да преподават и политикономика няма да е учудващо. А, ректорчето е мн качествен лзч.

    12:05 16.09.2025

  • 19 Коментар

    7 0 Отговор
    Какви глупости говори, г-н Желязков. Щеше да е смешно, ако не беше жалко.

    12:07 16.09.2025

  • 20 Сталин

    7 1 Отговор
    Негодници по скоро с радост крадат,а това л@йняно петно гони по простотия Киру умното

    12:08 16.09.2025

  • 21 Доа ви зарадвам тогава!

    5 0 Отговор
    Подайте оставка!

    12:10 16.09.2025

  • 22 Само в България

    8 0 Отговор
    Окрадоха и измамиха държавата с бройките по държавна поръчка и награда за министър председателя за потулване на нарушението.

    12:10 16.09.2025

  • 23 Много

    6 0 Отговор
    е откровен премиера. Колкото по зле работи правителството, толкова по-вече критики, толкова по-вече радост.

    12:12 16.09.2025

  • 24 манфред вебер

    5 0 Отговор
    Желязно правителство!!!

    12:14 16.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 2020

    5 0 Отговор
    "Настоящото правителство с радост се вслушва във всяка критика".
    Този оохлюв е пълна щета - как може с радост да слушаш критика - или си пълен иидиот или си гьоннсурат!!!
    Ти го критикуваш и плююеш - той вика - дъжд вали!!!!!

    12:29 16.09.2025

  • 28 Бежко

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    кочияшя, карай по спокойно!
    такива призиви, в нормалните сдайтове ги дават на съответните органи!
    ти нещо мно ербаб го даваш - явно си "вътрешна гума" !
    да не настъпиш мотиката?

    12:53 16.09.2025

  • 29 Иван Ангелов

    0 0 Отговор
    Ето три обективни критики към правителството:
    - Недостатъчни инвестиции в ранно детско развитие, образование и здравни услуги. България остава с едни от най-високите нива на детска бедност и неравенства в ЕС.
    - Реалните доходи на мнозинството наети работници растат по-бавно от инфлацията и разходите за живот.
    Данъчната система облагодетелства по-заможните, докато тежестта върху ниските и средните доходи остава висока.
    - Въпреки стратегиите на ЕС, България изостава в изпълнението на адаптационни и смекчаващи мерки.

    13:14 16.09.2025

