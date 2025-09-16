Желязков: Правителството с радост се вслушва във всяка критика

„Настоящото правителство с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм. А политическият прагматизъм означава само едно – политическа стабилност“, заяви министър-председателят Росен Желязков на тържествената церемония за откриване на новата академична година в Университета за национално и световно стопанство.
В словото си премиерът подчерта, че доверието е основният елемент за нормалното функциониране на институциите. „Атаката срещу него – чрез фалшиви новини и манипулации – подкопава демократичната среда“, категоричен бе Желязков.
Сред акцентите в речта му бяха нуждата от изсветляване на икономиката и ограничаване на сивия сектор, които са ключови за устойчивия растеж и за реалното изравняване на жизнения стандарт със средноевропейския. „Разговорите за бъдещето на данъчната и осигурителната система трябва да се водят в спокойна и предвидима среда, а не под натиска на моментни кризи“, подчерта още премиерът.
Министър-председателят акцентира и върху значението на интеграцията на България в европейските икономически структури. „Въпроси, които трябва да намират прагматично обединение – като въвеждането на еврото – често се превръщат в голям политически дебат. Този разговор не е „за“ или „против“ еврото, а за интеграцията на България към системата на европейските държави, олицетворявана от Европейския съюз. Двадесет години са достатъчен период, в който реалната конвергенция е достигнала ниво, при което приемането на единната валута е стимул, а не пречка за икономиката“, посочи още министър-председателят.
„С прагматичен подход и консенсус можем да осигурим растеж и благополучие за страната“, заключи премиерът и пожела успешна академична година на студентите и преподавателите от УНСС.
По повод 105-годишнината на университета тържествено бяха връчени медали на личности с принос към развитието на висшето образование и академичната общност. Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров връчи медал на министър-председателя Росен Желязков. Отличията се присъждат на всеки пет години като знак на признание и уважение към изявени обществени фигури.
В рамките на посещението си в УНСС министър-председателят проведе среща с ректора проф. Димитър Димитров. Двамата обсъдиха актуални теми, свързани с развитието на висшето образование, подготовката на кадри за икономиката и сътрудничеството между академичната общност, държавните институции и бизнеса.
Крум
Коментиран от #4
11:32 16.09.2025
Дориана
11:33 16.09.2025
Ха - ха , какво нагло двуличие
11:33 16.09.2025
😁😁😁😁😁
До коментар #1 от "Крум":👋👋👋👋👋👋👋👋👋
11:33 16.09.2025
честен ционист
11:35 16.09.2025
Един
Народа масово е против Еврото - вслушаха ли се?
Народа масово е за неутралитет - вслушаха ли се?
Народа масово е против новия рекет съ ссредна скорост - вслушаха ли се?
Толкова жалка калинка не сме имали за премиер!.. и това наистина е обида за калинките!
11:36 16.09.2025
Само
11:36 16.09.2025
миме
11:38 16.09.2025
Пооета с филията с ДДСмас и хайвер
Правителството скоро ПАДА
О Колко е ДЗЕН
ако има лев да ходиш в "ХАЯШИ "всеки ДЕН
Ех ХАЯШИ хотел си само крадци и за БОГАТАШИ
Плеенчани ако нямате вода
пийте Perrier в хотела на БГ ПРЕМИЕР
Коментиран от #11
11:39 16.09.2025
туч
11:39 16.09.2025
Трябва с постоянство да им се помага
До коментар #9 от "Пооета с филията с ДДСмас и хайвер":На тези вредни за България нищожества , да се разкарат по бързо.
11:47 16.09.2025
Бярваш ли си?
11:53 16.09.2025
Рецепционист
11:55 16.09.2025
Отрито се
11:58 16.09.2025
Коментар
11:58 16.09.2025
Лично мнение
12:01 16.09.2025
Росене,
12:02 16.09.2025
Унсс
12:05 16.09.2025
Коментар
12:07 16.09.2025
Сталин
12:08 16.09.2025
Доа ви зарадвам тогава!
12:10 16.09.2025
Само в България
12:10 16.09.2025
Много
12:12 16.09.2025
манфред вебер
12:14 16.09.2025
2020
Този оохлюв е пълна щета - как може с радост да слушаш критика - или си пълен иидиот или си гьоннсурат!!!
Ти го критикуваш и плююеш - той вика - дъжд вали!!!!!
12:29 16.09.2025
Бежко
До коментар #25 от "оня с коня":кочияшя, карай по спокойно!
такива призиви, в нормалните сдайтове ги дават на съответните органи!
ти нещо мно ербаб го даваш - явно си "вътрешна гума" !
да не настъпиш мотиката?
12:53 16.09.2025
29 Иван Ангелов
- Недостатъчни инвестиции в ранно детско развитие, образование и здравни услуги. България остава с едни от най-високите нива на детска бедност и неравенства в ЕС.
- Реалните доходи на мнозинството наети работници растат по-бавно от инфлацията и разходите за живот.
Данъчната система облагодетелства по-заможните, докато тежестта върху ниските и средните доходи остава висока.
- Въпреки стратегиите на ЕС, България изостава в изпълнението на адаптационни и смекчаващи мерки.
13:14 16.09.2025