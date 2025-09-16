Новини
Сметната палата дава МБАЛ „Лозенец“ на прокурор

16 Септември, 2025 12:09 701 4

  • мбал лозенец-
  • сметна палата

Още няколко институции са сезирани за нарушения в болницата

Сметната палата дава МБАЛ „Лозенец“ на прокурор - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сметната палата изпраща на Прокуратурата части от одитния доклад за извършен одит на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г., съобщи Нова ТВ.

Одитът обхваща времето на управление на предишното ръководство на болницата, популярна като „Правителствена“.

При съмнение за престъпление институцията изпраща одитния доклад или части от него заедно с материалите на Прокуратурата. До приключване на наказателното производство данни от доклада не бива да се огласяват. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад без частите, които са изпратени на държавното обвинение.

Още няколко институции са сезирани за нарушения, открити при одита на МБАЛ „Лозенец“.

За наличие на данни за вреди и нарушения при изпълнението на бюджета и при управлението на имущество, докладът е изпратен на Агенцията за финансова инспекция и на Комисията за противодействие на корупцията за извършване на необходимите действия за търсене на отговорност.

Докладът е изпратен и на министъра на здравеопазването, а в частта му за нарушенията на процедурите в областта на обществените поръчки - на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

Одитът на МБАЛ „Лозенец“ бе заложен в одитната програма на Сметната палата за 2024 г. и обхваща три области на изследване: „Управление и основна дейност“, „Финансово състояние и управление на недвижимите имоти“ и „Планиране и възлагане на обществени поръчки“.

Според доклада през одитирания период МБАЛ „Лозенец“ ЕАД е в тежко финансово състояние.

Задълженията на лечебното заведение в края на одитирания период се увеличават ( от 17 млн. лева през 2022 г. на 25,8 млн. лева през 2023 г.) и надвишават вземанията, като съществува риск дружеството да не разплаща в срок задълженията си към доставчици и кредитори.

Отчетените разходи за 2023 г. се увеличават с близо 4 млн. лева спрямо предходната година – от 58 млн. лева на 62 млн. лв.

В резултат на извършения одит Сметната палата е дала една препоръка на министъра на здравеопазването и седем препоръки на изпълнителния директор на МБАЛ „Лозенец“.


  • 1 АГАТ а Кристи

    3 2 Отговор
    Не само "Лозениц" !
    ВСИЧКИ здравни заведения са за прокурор - повсеместно крадене, най-вече чрез "пътеките". Но в България НЯМА прокуратура, или ако има, тя е за да бъдем осъдени в Страсбург, пораби тяхната некадърност. И нека да благодарим на червените "другари" за гениалната им идея и реализация болниците да стават "търговски дружества"...
    Здравето на хората го сложиха на сериите на някой пазар, например "Женски пазар" и мургавелите продавачи ни го продават на цени по тяхно усмотрение...
    Е това е рентгеновата снимка на българското здраве/не/опазване !!!

    Коментиран от #3

    12:28 16.09.2025

  • 2 Направете един одит

    0 1 Отговор
    на тим-аджийските "Сърце без мозък" и "Шайка фарма" ще трябва да фалирате територията.

    12:37 16.09.2025

  • 3 Не позна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":

    Сините другари и тяхните герберо-пеевски мазни и охранени екземпляри дружно превърнаха здравната ни система в търговски тезгях.

    Коментиран от #4

    12:39 16.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

