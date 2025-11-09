Новини
Кой колко харчи в държавата

9 Ноември, 2025 12:28 1 201 15

  сметна палата
  димитър главчев
  отчетност

Политическите партии подобряват своята отчетност, заяви Главчев

Кой колко харчи в държавата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Димитър Главчев е бил депутат, председател на парламента, външен министър и служебен премиер. Често е бил в центъра на разгорещени спорове, но от година отново е далеч от активната политика. Като председател на Сметната палата към Димитър Главчев все още има много въпроси — още повече, че тази година институцията отбелязва 145 години от своето създаване.

От 1995 г. до днес ръководството на Сметната палата се е редуцирало наполовина, философията на законодателството се е променила из основи, а най-кратката равносметка е следната: „Тя е функционирала като колегиален орган с голям брой членове, но в течение на времето законодателят е решил, че това е „възможност за партийни хранилки“, обясни пред Нова тв Димитър Главчев.

„Над 10 000 одита — числото е впечатляващо. 14 000 са препоръките, отправени към одитираните обекти, и интересното е, че близо 70%, дори и повече, са изпълнени. Особено важно е, че през последните години този процент се повишава. Всъщност това е числовият измерител на това, което е направила Сметната палата. Много по-важното обаче е, че са били отстранени стотици милиарди грешки в счетоводните отчети на всички, които са участвали в процеса. Когато има данни за престъпления, сме длъжни по закон да уведомим прокуратурата и ние го правим. Над 300 такива доклада са представени", обясни Главчев.

За тези 30 години над 1800 доклада стигат до Агенцията за държавна финансова инспекция, а други 1000 — до Агенцията за обществените поръчки — област, в която се отчитат много от отклоненията през годините. Обект на проверки са и политическите партии, техните кампании и годишни финансови отчети.

„Със задоволство бих казал, че политическите партии подобряват своята отчетност — това е изводът, който мога да направя, особено за парламентарно представените партии. Бих казал, че се констатира подобрение в тяхната отчетност. Нарушения има, но те обикновено са от по-малки политически субекти, които за първи път се явяват на избори. Повече нарушения има при местните избори”, каза Главчев.

Какво очакват гражданите от Сметната палата? Проверки в секторите от обществена значимост: икономика, енергетика и най-вече сигурност, че не се злоупотребява с парите им.

„Ние към това се стремим. Не забравяйте, че освен че следим за парите на гражданите, ние също сме данъкоплатци. Очакват проверки повече в областта на икономиката и енергетиката, както и в социалната политика. Най-много се интересуват как се използват средствата в общините. Там има проблеми. Но хубавото е, че след като ние посочим проблемите, голяма част от тях се вземат предвид и се отстраняват”, каза Главчев.

Одитната дейност също се променя и днес вече изкуственият интелект е част от нея. А с най-съвременните технологии тази вечер гражданите на София могат да видят историята на Сметната палата, нейното настояще и визията ѝ за бъдещето.

„Ние вече прилагаме изкуствен интелект, но още по-важното е, че имаме пилотен проект съвместно с INSAIT , който е точно за внедряване на изкуствения интелект в одитната дейност. Той е почти готов и ще се прилага в сферата на обществените поръчки. Ще замени част от работата и времето, което отделят одиторите за най-рутинните процедури, но в никакъв случай не може да ги замени изцяло”, каза Главчев.

Сметната палата има още една важна задача — да следи изпълнението на бюджетните средства.

„Няма как да коментирам бюджет, който дори не е внесен в Министерския съвет. Призовавам всички участници в този съвет да проявят държавническа мисъл, защото няма нищо по-добро от това да има приет бюджет”, каза Главчев.


  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 1 Отговор
    Пудел на Банкянския и Шишкавия....

    12:31 09.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    25 процента от бюджета отива за заплати на чиновниците а може всичко по електронен път.

    12:32 09.11.2025

  • 3 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Абе така на хартиика бегай ги разпрявай на някой който не е живял в тая кочина... Кажете за ония под масата подадените милиони

    12:32 09.11.2025

  • 4 Дедо

    6 0 Отговор
    В бедна България която непрекъснато взима милиарди дългове за да съществува и е пред сериозно задлъжняване , в съдебната система всяка година си раздават 5000 лева за дрехи без фактура. От чистачката , през деловодителките до съдиите. Нали се сещате че никой от тях не си купува дрехи с тези 5000 лв..

    Коментиран от #7

    12:33 09.11.2025

  • 5 Пич

    11 2 Отговор
    Най много в нашата държава харчи Украйна !!! След това най много харчи Уестингхаус !!! На трето място в България най много харчи НАТО като ни пробутват нелетящи самолети !!! Голям български харч е и златото което подаряваме на Дънди , Мънди и Прънди....... Обаче това всичкото е нищо , защото след нова година кретенията от парламента ще похарчи цялата ни държава заедно с народа и !!!

    Коментиран от #15

    12:33 09.11.2025

  • 6 най простият палицай

    6 0 Отговор
    взема като трима сгърчени работника ама и още 15% щели да му подарят догодина

    12:43 09.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 раз

    3 2 Отговор
    Кой колко харчи в държавата? ПИТАЙТЕ БАЦКАТА! ТОЙ ГИ ЗНАЕ ТИЯ РАБОТИ.

    12:54 09.11.2025

  • 9 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Главчо Димитров,това е един некадърник,лъжец и крадец от ОПГ ГРОБ за България който е цял живот канцеларски плъх и на държавна хранилка.Този не е засадил до сега и едно дръвче в тази страна,а само смуче като пиявица .

    12:57 09.11.2025

  • 10 ЖИВУЩ В КЛЕТКА НА НЯКОЙ ЕТАЖ АПАРТ

    4 0 Отговор
    ЛУДИ И С УВРЕДЕНИ МОЗЪЦИ И НЕКЪДЪТНИЦИ В СОФЕТО КОЛКОТО ЩЕШ.
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ХАРЧАТ ОТ ДАНЪЦИ БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРИЯ ДАЖЕ И ЗАЕМИ.ВЗИМАТ ОТ ЧУЖБИНА ДО ТУК НАД 35 МОЛИАРДА .

    13:05 09.11.2025

  • 11 Аз друго да питам

    2 0 Отговор
    Колко струват тези над 10 000 одита ? С колко нули е цифрата?

    13:10 09.11.2025

  • 12 Никога реално е нямало

    3 0 Отговор
    проверки на политическите партии, техните кампании и годишни финансови отчети ! Както и за какво примерно Шалом-България харчи над 3,2 милиона лева държавна субсидия. Никога отчет е нямало но пък за това нищожеството Александър Оскар поне 4-5 жилища в Манастирски ливади си накупи

    13:14 09.11.2025

  • 13 Бойко

    1 0 Отговор
    Няма и да сте в управляващите другият път!! 😂😂😂

    13:46 09.11.2025

  • 14 Тервел

    3 0 Отговор
    Познавам полицаи които вече започнаха да сменят старите си автомобили с чисто нови електрически,започнаха да оглеждат имоти за покупка които да отдават под наем , накупиха си скъпи дрехи и часовници и започнаха да ходят на екскурзии в чужбина . И това е така точно от повишението на заплатите им от миналата година .

    13:53 09.11.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Как сладки са(държавните) чуждите пари да ги харчиш и част от тях да ти се връщат в джоба !

    13:59 09.11.2025

