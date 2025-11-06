КЕВР: Бонусите ни не са 1 млн. лв. за 5 човека, а 885 хил. за 28 човека

Бонусите, които са раздавани миналата година в Комисията за енергийно и водно регулиране, не са 1 млн. само за петимата членове на комисията. Сумата е 885 хиляди лева и е изплатена на 28 служители на енергийния регулатор. Това заявиха пред "24 часа" от КЕВР по повод твърдения на съпредседетеля на ПП-ДБ Ивайло Мирчев, направени в сряда.
Ако се направи проста разбивка става ясно, че всеки служител на енергийния регулатор е взел 2634 лева месечно или 31 607 лева на година.
Мирчев твърдеше също, че Българската служба за съвети в земеделието е удвоила персонала си през последните 2 години, а председателят ѝ си гласувал бонус от 31 хил. лева.
В КФН пък членовете на комисията получили по 40-50 хиляди лева през годината, а шефът на Сметната палата е взел над 110 хиляди лева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 запознат
работа
даже и не се познават и не незнаят какво
работят
15:58 06.11.2025
2 муцунка
15:58 06.11.2025
3 Ма това е нищо бе
Жалки мизерници само затвор за вас иначе нема оправиа от такива паразити
За какво са тия бонуси свършили сте страхотна работа смешници
15:59 06.11.2025
4 Аууу
15:59 06.11.2025
5 ккк
Коментиран от #12
16:01 06.11.2025
6 Ясно!
16:01 06.11.2025
7 Защо при инвестирани / откраднати/
Коментиран от #13, #16, #17
16:02 06.11.2025
8 Цвете
16:06 06.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Адрес 4000
С раздутата ,нищоправеща ,подчинена администрация-раздаваща си бонуси ,вземаща подкупи, рекетираща.....
Хранеща се от нас ,все по малкото работещите в реалният сектор
Наглост на квадрат
И да не е напразно мнението
Да задам въпрос
А това малко ли е?
Окопали се търтей....
16:15 06.11.2025
11 Новак
16:16 06.11.2025
12 Тцъ..
До коментар #5 от "ккк":Те не са разпределяни по равно, а по братски. Както ги разпределяше Брежнев по времето на СССР. Трудно е за писмено обяснение, а най лесно става нагледно например с кибритени клечки и ще опитам така: I на теб и I на мен, вече имаш I+ още I или общо II на теб и II на мен, I+I+I или ти вече имаш III и III на мен... Така всичко се делеше по братски, а не по равно, докато съществуваше СССР.
16:17 06.11.2025
13 И няма кой да Ви каже
До коментар #7 от "Защо при инвестирани / откраднати/":Вие колко пъти използвахте услугите на електронното правителство и колко пъти ходихте на гише да досаждате на тази администрация.
16:18 06.11.2025
14 Аман
16:19 06.11.2025
15 Гост
16:20 06.11.2025
16 Сиела не може да направи софтуер за
До коментар #7 от "Защо при инвестирани / откраднати/":Електронно правителство
16:21 06.11.2025
17 като питаш да ти кажа
До коментар #7 от "Защо при инвестирани / откраднати/":Защото данъкоплатците само си бъркат в носа и всеки път оставят на купени, зависими избиратели или партийно функционери да им избират отново и отново същите онези, които ги крадат.
16:22 06.11.2025
18 9689
16:23 06.11.2025
19 Ухаааа
16:23 06.11.2025
20 ВАЖНО Е ЦЕНЪТЪ
16:25 06.11.2025
21 Хйй
16:26 06.11.2025
22 И това
16:32 06.11.2025
23 ЧИЧО
16:35 06.11.2025
24 Значи по
16:37 06.11.2025
25 Даката
17:06 06.11.2025
26 Васил
17:06 06.11.2025
27 Горски
17:07 06.11.2025