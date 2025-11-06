Новини
КЕВР: Бонусите ни не са 1 млн. лв. за 5 човека, а 885 хил. за 28 човека

6 Ноември, 2025 15:55

Шефът на Сметната палата е взел над 110 хиляди лева

КЕВР: Бонусите ни не са 1 млн. лв. за 5 човека, а 885 хил. за 28 човека - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бонусите, които са раздавани миналата година в Комисията за енергийно и водно регулиране, не са 1 млн. само за петимата членове на комисията. Сумата е 885 хиляди лева и е изплатена на 28 служители на енергийния регулатор. Това заявиха пред "24 часа" от КЕВР по повод твърдения на съпредседетеля на ПП-ДБ Ивайло Мирчев, направени в сряда.

Ако се направи проста разбивка става ясно, че всеки служител на енергийния регулатор е взел 2634 лева месечно или 31 607 лева на година.

Мирчев твърдеше също, че Българската служба за съвети в земеделието е удвоила персонала си през последните 2 години, а председателят ѝ си гласувал бонус от 31 хил. лева.

В КФН пък членовете на комисията получили по 40-50 хиляди лева през годината, а шефът на Сметната палата е взел над 110 хиляди лева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 запознат

    56 2 Отговор
    тия 28 човека дали са свършили за 5 пари
    работа
    даже и не се познават и не незнаят какво
    работят

    15:58 06.11.2025

  • 2 муцунка

    31 0 Отговор
    Шеф на си на смятащата палатка!

    15:58 06.11.2025

  • 3 Ма това е нищо бе

    57 2 Отговор
    Делнали сте си по 30 хилки

    Жалки мизерници само затвор за вас иначе нема оправиа от такива паразити
    За какво са тия бонуси свършили сте страхотна работа смешници

    15:59 06.11.2025

  • 4 Аууу

    39 0 Отговор
    Колко скромно!

    15:59 06.11.2025

  • 5 ккк

    45 1 Отговор
    нагляри ,този народ защо спи 31,600 бонуси на човек , а обикновения бачкатор тршбва само да снася

    Коментиран от #12

    16:01 06.11.2025

  • 6 Ясно!

    25 0 Отговор
    Значи освен онези 1 млн. лв. за 5 човека още 885 хил. за 28 човека. Какво да се прави, хората изобщо даже не искаха да ги вземат, но AI така ги разпределил и снего никой не може да се спори.

    16:01 06.11.2025

  • 7 Защо при инвестирани / откраднати/

    35 1 Отговор
    3 млрд.лева за електронно правителство имаме администрация, която гълта 20% от бюджета на България? У нас държавната администрация издевателства над тези, които я финансират - данъкоплатците. Няма държавни пари - има пари на данъкоплатците! Това, ако не се разбере - сами си заслужаваме участта да се гаврят над нас ежедневно!

    Коментиран от #13, #16, #17

    16:02 06.11.2025

  • 8 Цвете

    21 0 Отговор
    НАГЛОСТ, НЕКАДЪРНОСТ И КРАДЕНЕ. ☹️🫤😠ВИЕ ИЗВИВАТЕ РЪЦЕТЕ НА НАС, КОИТО, МОЖЕ БИ СМЕ ГЛАСУВАЛИТЕ ДОВЕРИЕ??? ТАЗИ ДУМА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА ПРИБЛИЗИТЕЛНО 30 ГОДИНИ. А ТЕ ОТЛЕТЯХА С НАДЕЖДАТА И С МИСЪЛТА ЗА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ, КОЕТО И ТО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ОСТАНА В КЛОПКАТА НА ЗЛОТО. 🥹🫦👀💯🤡

    16:06 06.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Адрес 4000

    22 0 Отговор
    И това как точно променя нещата
    С раздутата ,нищоправеща ,подчинена администрация-раздаваща си бонуси ,вземаща подкупи, рекетираща.....
    Хранеща се от нас ,все по малкото работещите в реалният сектор
    Наглост на квадрат
    И да не е напразно мнението
    Да задам въпрос
    А това малко ли е?
    Окопали се търтей....

    16:15 06.11.2025

  • 11 Новак

    24 0 Отговор
    Mъpши, взели сте над 30 бона средно, държавата ви е платила осигуровките, колко стават, а? Някои работят за тези пари 3 години, в които вие ги обирате допълнително с некадърната си "регулация"!

    16:16 06.11.2025

  • 12 Тцъ..

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "ккк":

    Те не са разпределяни по равно, а по братски. Както ги разпределяше Брежнев по времето на СССР. Трудно е за писмено обяснение, а най лесно става нагледно например с кибритени клечки и ще опитам така: I на теб и I на мен, вече имаш I+ още I или общо II на теб и II на мен, I+I+I или ти вече имаш III и III на мен... Така всичко се делеше по братски, а не по равно, докато съществуваше СССР.

    16:17 06.11.2025

  • 13 И няма кой да Ви каже

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо при инвестирани / откраднати/":

    Вие колко пъти използвахте услугите на електронното правителство и колко пъти ходихте на гише да досаждате на тази администрация.

    16:18 06.11.2025

  • 14 Аман

    20 0 Отговор
    Значи 31 607 лв. за нищоправене, а за младите медици - много здраве. ОК.

    16:19 06.11.2025

  • 15 Гост

    15 1 Отговор
    Леле, тоя бойко как ги научи всички да лъжат. Лъжат та се кинат

    16:20 06.11.2025

  • 16 Сиела не може да направи софтуер за

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо при инвестирани / откраднати/":

    Електронно правителство

    16:21 06.11.2025

  • 17 като питаш да ти кажа

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо при инвестирани / откраднати/":

    Защото данъкоплатците само си бъркат в носа и всеки път оставят на купени, зависими избиратели или партийно функционери да им избират отново и отново същите онези, които ги крадат.

    16:22 06.11.2025

  • 18 9689

    8 0 Отговор
    Банда престъпници,не се чудете защо мутрите печелят избори.

    16:23 06.11.2025

  • 19 Ухаааа

    9 0 Отговор
    И я сакам 31 бона да цуцна. Ама нема. Требе да се бачка. А тия си развяват крачолите и хоп 30 парцала. Ма-ма-та.

    16:23 06.11.2025

  • 20 ВАЖНО Е ЦЕНЪТЪ

    5 0 Отговор
    Да върви само нагоре. Тогава има бонуси дебели.

    16:25 06.11.2025

  • 21 Хйй

    14 0 Отговор
    Това е само бонуса . Те получават и заплата .

    16:26 06.11.2025

  • 22 И това

    5 0 Отговор
    Ви е много ,кърлежи недни,хрантутници....

    16:32 06.11.2025

  • 23 ЧИЧО

    7 0 Отговор
    Понеже им са много ниски заплатите,раздават си бонуси. А откъде са бонусите! Явно от енергийните дружества, те не защитават интереса на хората а на дружествата.

    16:35 06.11.2025

  • 24 Значи по

    8 0 Отговор
    31 607 на човек,много малко бе. Как пребивават тези хорица. Да ги съжалиш.

    16:37 06.11.2025

  • 25 Даката

    0 0 Отговор
    Ей така си решили, че могат още малко да осмучат и без друго изпустялата ни икономика... ако бяха с японски манталитет в никакъв случай не биха го сторили това... при условие че изнемогваме...имаме скапан договор с "Боташ" и така си изтичат милиони всеки ден... в прослава на Радев и обкръжението му.

    17:06 06.11.2025

  • 26 Васил

    1 0 Отговор
    Цялата държава е пропита от жалки , нещастни , крадливи некадърници!

    17:06 06.11.2025

  • 27 Горски

    1 0 Отговор
    Че 30 бона за годината малко бонус ли са бре? И за какво точно? Че са си свършили евентуално работата, за която така или иначе получават високи заплати? Освен месечна заплата месечно се получават допълнително средно и по три хиляди лева бонус. Крайно време е всички на бюджетна издръжка е да започнат да си плащат осигуровките. Когато им бръкнат в собственият им джоб ще се научат да бъдат хора. Абсурдно е заради потенциалната заплаха от корупция , да се дават високи заплати с цел избягване на корупцията. Това е все едно да плащаш на престъпник за да не извърши престъпление.

    17:07 06.11.2025

