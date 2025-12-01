Новини
Димитър Главчев с мащабна реформа в Сметната палата, маха пенсионери

1 Декември, 2025 17:41 806 11

Обявени и в процес на провеждане са още пет външни конкурса за общо 53 свободни бройки в одитните дирекции

Димитър Главчев с мащабна реформа в Сметната палата, маха пенсионери - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев предприема административна реформа в одитната институция с цел по-ефективно управление на публичните средства и модернизиране на кадровата политика.

Закриват се незаети щатни бройки, освобождават се служители, придобили право на пенсия, и се прилага нова методология за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС) за работещите в палатата.

Това става ясно след изготвена справка по повод медийни запитвания и въпроси по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

През ноември 2025 г. 37 служители на Сметната палата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, получиха предизвестия, че трудовите им правоотношения ще бъдат прекратени.

На 21 ноември 2025 г. със заповед на председателя на Сметната палата са закрити 5% от щатните бройки в администрацията.

На 26 ноември по предложение на Димитър Главчев Сметната палата прие решение за структурна промяна в администрацията - да бъде закрит един отдел, с което се закрива още една щатна бройка.

Мерките за оптимизиране на състава са част от по-широка реформа, свързана с въвеждане на нови правила за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС), като се определя таван на сумите, както и с усилия за привличане на нови, млади специалисти в одиторския състав - с актуални знания и умения, отговарящи на съвременните потребности.

ДМС за допълнително положен труд, който е извън обхвата на професионалните задължения на експерти, ръководители, директори и друг персонал, ще може да се разпределя само при реализирани икономии в бюджета на институцията и по нови правила.

Въвежда се обективен критерий, според който се определя размерът на ДМС. В зависимост от оценките, които получават от своите ръководители, те могат да получават до две заплати, а ръководството - до една заплата на тримесечие. Получаването на ДМС обаче е само опция, а не императив.

Успоредно с това Сметната палата полага усилия за попълване на незаетите бройки в одиторския състав, като се стреми да привлече повече млади кадри, съобщават от институцията.

През 2025 г. до момента са обявени и проведени пет външни конкурсни процедури за заемане на общо 75 свободни бройки за одитори. Класирани са 12 кандидати, назначени са десет.

Обявени и в процес на провеждане са още пет външни конкурса за общо 53 свободни бройки в одитните дирекции.

Миналия месец съпредседателят на „Да! България" Ивайло Мирчев съобщи за раздаването на огромни бонус в редица институции. Един от тях бе в Сметната палата, като тогава се изнесоха 115 хил. лв.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дани Ми туф

    13 2 Отговор
    При мене има само няколко хиляди пенсионери, и едни млади лъвчета🥰

    Коментиран от #4

    17:43 01.12.2025

  • 2 честен ционист

    10 6 Отговор
    Главчо като се пенсионира ще взима поне 3 пенсии и то тавана.

    17:44 01.12.2025

  • 3 Палата за укриване на далавери

    13 1 Отговор
    Да наместят герберите, че им се вижда края.

    17:45 01.12.2025

  • 4 С езици

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дани Ми туф":

    една педя !

    17:45 01.12.2025

  • 5 ББпп

    11 2 Отговор
    Главчов да не се услушва, а да поведе хорото

    17:46 01.12.2025

  • 6 Гост

    9 1 Отговор
    Предизборни маневри

    17:48 01.12.2025

  • 7 хмммм

    10 2 Отговор
    пак цели да граби повече пари от държавата. Време му е да се разкара от там!

    17:48 01.12.2025

  • 8 Лесни за управление

    2 1 Отговор
    Вуте се радва, кога на Геле е зле.

    17:56 01.12.2025

  • 9 Хаха

    10 0 Отговор
    А в МВР кога???

    18:05 01.12.2025

  • 10 Цървул

    5 0 Отговор
    Как няма да вземат бонуси , гладни ли да стоят .

    18:06 01.12.2025

  • 11 Браво

    3 0 Отговор
    главчо! Голем глвчо!

    18:07 01.12.2025

